Aumentos en octubre: los confirmados y los que vienen tras las elecciones

La economía argentina enfrentó desafíos significativos en los últimos meses marcados por la devaluación post PASO y una aceleración de la inflación que en agosto alcanzó un 12,4%, y que posiblemente vuelva a ser de dos dígitos en septiembre. En este marco, aunque la palabra aumento se ha convertido en carne dentro del vocabulario de la población, hay una serie de incrementos que ya se dieron con el nuevo mes o que hay que tener en cuenta para cuando pasen las elecciones.

Para paliar el impacto de la suba de precios se ha implementado el congelamiento de ciertas tarifas y de precios de determinados productos. Esta medida destinada a frenar los aumentos en áreas como el transporte, el combustible y otros servicios, encuentra sus limitantes y, mes a mes, los argentinos debemos hacerle frente a nuevos gastos.

Aumentos para la salud

Una de las subas que viene siendo mencionada en varios hogares es el de las prepagas. Pese al congelamiento de precios por 90 días, los servicios de medicina prepaga han aumentado en octubre un 6,97%.

El incremento de prepagas se aplicará sólo a aquellos que no hayan realizado la declaración jurada de AFIP o que no cumplan con los requisitos patrimoniales y de ingresos para acceder al congelamiento de los servicios de salud.

En cuanto a las cifras específicas, en noviembre las empresas del sector aplicarán un aumento del 10,98%. Por lo que será necesario volver a realizar la DDJJ del patrimonio afirmando que la persona que lo solicita no cuenta con ingresos que superen los dos millones de pesos, no posee más de dos viviendas, no tiene tres autos (a excepción de grupos que tengan un conviviente con certificado de discapacidad) y no se es dueño de una aeronave o embarcación.

Actualizaciones en los alquileres

La población que no tienen vivienda propia y alquila un inmueble encontró en los casos que deben renovar contrato un nuevo aumento. Esta suba también afecta a los que están buscando otra vivienda y deban firmar un acuerdo por estos días.

Según el Índice de Contratos de Locación (ICL), el aumento de los alquileres para los contratos que se actualizan el 1 de octubre de 2023 ha sido del 115.3%.

El índice que regula los aumentos subió al 115,3% en octubre. Foto: José Gutierrez / Los andes

En otras palabras, si un contrato de alquiler requería una actualización en octubre y el alquiler mensual era de $100.000 hasta el momento, a partir de este índice y durante los próximos doce meses, se pagará un canon de $215.300.

Mientras, la Ley de Alquileres volvió a Diputados por las modificaciones hechas en el Senado. Entre los cambios más significativos está la actualización cada seis meses, un nuevo índice de aumentos basado el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS) -todos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)- o una combinación de ellos, y la prohibición de rentar el inmueble en dólares.

Servicios de telecomunicaciones

Como ya sucede todos los meses desde mayo, en octubre los servicios de internet, telefonía y televisión presentarán un nuevo incremento. Según el acuerdo firmado por las compañías y el Gobierno nacional, esta situación se mantendrá hasta diciembre.

Así, desde el quinto mes del año hasta el mes doce, las empresas están autorizadas subir sus tarifas un 4,5% mensual. “Las licenciatarias aludidas podrán aplicar un nuevo incremento mensual en un porcentaje de hasta el 4,5% sobre los mismos precios, tomando como referencia los valores actualizados al último día del mes anterior”, indicó la Resolución 557/2023 firmada por Enacom.

Escuelas privadas subsidiadas por el Estado

Ya pensando en lo que vendrá, luego de las elecciones las familias mendocinas deberán empezar a pensar en el aumento en las cuotas de las instituciones educativas privadas. Es que quienes tienen niños y adolescentes escolarizados, en noviembre, deberán afrontar un nuevo incremento.

Anteriormente, en Mendoza los aumentos de las instituciones privadas no estaban reglamentados, pero a partir del 1 de mayo se estableció un índice de actualización bimestral para las cuotas de las escuelas de gestión privada que reciben algún porcentaje de subsidio estatal. Este índice se calculaba considerando la variación de tres componentes: la evolución de los salarios de docentes con diez años de antigüedad, el Índice de Precios al Consumidor y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Colegios privados, las cuotas tienen ajustes cada 2 meses

En mayo, cuando se aplicó por primera vez este cálculo, el aumento fue del 10%. En julio, en la segunda actualización, el incremento llegó al 17.69%. En una tercera oportunidad, que fue en septiembre, la subida alcanzó el 21.79%. Para noviembre, el cuarto ajuste del año, aún no está definida la cifra. Sin embargo, puede superar el porcentaje del bimestre anterior, considerando que todas han sido crecientes y la variación de los ítems que se toman en cuenta para calcularlo.

El apoderado de los colegios del Arzobispado de Mendoza y vicepresidente del Consejo de Educación Católica de la provincia, Fernando Bertonati, dijo a este medio: “No estoy informado hasta el momento”, con respecto a la suba de las cuotas.

Combustibles, a la espera de un nuevo aumento

Después de las Elecciones PASO, el Gobierno Nacional implementó una serie de medidas para evitar que la devaluación del peso y la inflación siguieran trasladándose a los precios en todos los rubros. Así, acordó con las petroleras un congelamiento de precios para atenuar el impacto.

Es que, en el mes de agosto, el aumento en combustibles había sido del 12,5%. Desde momento, se implementó un congelamiento de precios hasta el 31 de octubre. Sin embargo, en los últimos días, en el caso de Mendoza, Shell y Axion ajustaron los valores un 3%, argumentando restricciones en el suministro de petróleo crudo que están afectando a la industria.

Así, podría darse que antes de la fecha acordada con las autoridades se registren nuevos movimientos en las pizarras de las estaciones de servicio de la provincia.

Boleto de transporte público

Uno de los incrementos por definirse es el del transporte público en Mendoza. Actualmente, el valor de viajes urbanos es de $70 y se puede hacer combinación con otras líneas con trasbordo gratiuto en cierto periodo de tiempo.

Aumento del boleto de trasnporte público de pasajeros.

Ahora desde el Ejecutivo se está evaluando la posibilidad de llevar adelante un nuevo incremento, posiblemente en dos etapas, como se hizo en el pasado. En julio, el Ente de Movilidad Provincial (EMOP) convocó a una audiencia pública para discutir un eventual aumento en el costo del boleto de los micros. Los empresarios del transporte urbano y de media y larga distancia expresaron la necesidad de una actualización de los costos de servicio, que representaba un incremento del 143% en términos interanuales.

El precio final del pasaje estará sujeto a la cantidad de subsidios que sean absorbidos, ya que estos se comparten entre la Nación y la Provincia, lo que tendrá un impacto directo en el costo que asumirán los usuarios. Pero será el gobernador Rodolfo Suarez quien determine finalmente el monto de la suba.

Seguir leyendo: