Aumentó 51% el valor de contribución a Coviar en 2022

El Gobierno nacional oficializó, a través del resolución 144/2022, el aumento del valor de las contribuciones que deben hacer los establecimientos elaboradores a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Este año el incremento será del 51%, un valor que no conforma ni a quienes votaron a favor, ni a quienes se manifestaron en contra.

En detalle, la contribución obligatoria durante el año 2022 a cargo de todos los establecimientos vitivinícolas será equivalente a la suma de $ 0,09 por litro elaborado de vino, mosto sulfitado, mosto virgen, u otro producto vitivinícola sin proceso de concentración.

En tanto, las bodegas que elaboren vino fraccionado sin indicación de variedad (excepto mosto concentrado) deberán pagar $ 0,08 y los establecimientos que produzcan vino fraccionado con mención varietal, champagne o vinos especiales, tributarán $ 0,13 por litro.

Por último, las empresas que elaboren mosto concentrado pagarán $ 0,51 por litro y los establecimientos procesadores de uva en fresco y pasas abonarán $ 0,08 por kilogramo. En todos los casos, los nuevos montos representan un incremento del 51,8% respecto al año pasado.

Diferencias de posturas

Eduardo Sancho, director de Coviar y presidente de Fecovita, explicó que el aumento de los valores de contribución se determina en función de la evolución de los precios de los productos vitivinícolas en los últimos dos años. “Antes se tomaban como referencia las cuatro temporadas anteriores, pero los montos quedaban muy desfasados con la inflación y ocurría que los valores no concordaban con el momento que atravesaba el sector al momento de pagar. Por eso el directorio decidió pasar a considerar solo los últimos dos años”, indicó.

De todas formas, pese al cambio de fórmula, Sancho aseguró que el valor de las contribuciones se retrasa año a año en relación con la inflación. “La suba del 51% no alcanza para compensar el desfasaje de las últimas temporadas. Es el único ingreso fijo que conforma el presupuesto de Coviar. También pueden llegar fondos de Nación, como pasó con los U$S 50 millones de Proviar 1, pero no es algo seguro”, indicó el director de Coviar.

Pese a este panorama, Sancho reveló que la votación por la suba de los valores de contribución tuvo aprobación unánime.

También compartió su postura Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, quien recordó que muchas entidades dejaron de participar de las reuniones de directorio de Coviar, por lo que no asistieron a votar.

“La suba de las contribuciones no fue bien tomada. Nos enteramos por el Boletín Oficial y el incremento nos sentó mal. Hay una resistencia muy grande de parte de cientos de bodegas contra las contribuciones y contra la continuidad de Coviar”, subrayó.

“Lamentablemente no tenemos otra opción que pagar. Si las bodegas no tributan, pueden ser paralizadas por el INV por morosidad”, agregó.

Fue consultado el Gobierno de Mendoza, pero no hubo respuesta de las autoridades.