Aumentaron los montos de los programas de empleo y capacitación a $15.000 y $18.000, ¿cómo inscribirse?

El Gobierno Nacional aumentó de $10.000 a $15.000, el monto que cobran los jóvenes de 18 a 24 años que se suman a empresas para realizar una práctica laboral de 4 horas diarias de lunes a viernes, y que se inscriben a través de las oficinas de empleo de cada municipio. Además, pasó de $10.000 a $18.000 el monto que el Estado aporta a las empresas inscriptas en el programa de inserción laboral, para pagar el salario de cada nuevo empleado por un periodo de tiempo que va de 9 a 12 meses.

Así lo explicó, Gonzalo Navarro, responsable de la Agencia Territorial Mendoza, del Ministerio de Trabajo de la Nación, quien destacó que el Estado tiene diferentes programas de promoción al empleo, que inician con instancias de formación, y que generan un “ahorro muy importante para el sector privado que va a contratar personal”.

En Mendoza existen, además, programas propios de la provincia, como son Enlace y el recientemente aprobado “Enlazados”, que buscan un objetivo similar, pero el funcionario señaló que lejos de competir, las empresas y quienes buscan empleo obtuvieron un beneficio porque se amplió el abanico de posibilidades para insertarse en el mundo laboral.

¿Cómo entrenarse para el trabajo por $15.000 mensuales?

“La Nación, para lo que es la gestión y la promoción del empleo tiene tres estrategias: sostenimiento, directamente con las empresas (REPRO 2), otra a través de la provincia, que es el Programa Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Productiva (1.000 puestos de trabajo). Y después, los programas entrenamiento para el trabajo, inserción laboral y crédito fiscal, que se dan a través de las oficinas de empleo municipales para lograr mayor dispersión territorial”, destacó el funcionario nacional.

En el caso de la tercera estrategia, inicia con programas de formación, por el que los jóvenes pueden capacitarse en un oficio y cobrar un aporte de $4.500 para ello. Además, existen otras opciones, como “el programa de entrenamiento para el trabajo”, que implica el trabajo de cuatro horas diarias en una empresa, de lunes a viernes, por una contraprestación de $15.000.

“Es importante aclarar que en este programa no se le genera antigüedad del empleado a la empresa, quien se entrena tiene una relación directa con el Ministerio de Trabajo, que dura 6 meses, y luego de eso, el empleador no tiene la obligación de contratarlo, porque el objetivo es que adquiera experiencia”, señaló Navarro.

La inscripción se realiza en los municipios, y las empresas también pueden asistir a estos para solicitar jóvenes que deseen iniciar un entrenamiento, o proponer ellas mismas a jóvenes de 18 a 24 años de edad, que serán incluidos en el programa.

Ahora bien, para controlar que no se genere un círculo en el que las empresas tomen jóvenes en entrenamiento para evitar tener personal en blanco, Navarro explicó que “pueden tomar tantos chicos como trabajadores registrados tengan” (si no tienen trabajadores en blanco, podrán iniciar con uno o dos en entrenamiento) y que, pasados los 6 meses, si no contratan, tendrán que esperar otros 6 meses antes de volver a participar. “Hay un equipo de supervisores controlando esto, porque el objetivo es ir hacia un proceso de regularización”, agregó el funcionario.

Los $15.000 que se pagan a los jóvenes en entrenamiento aumentaron este mes, antes de eso, el monto ascendía a $10.000.

Otro programa, que puede complementar al anterior, es el de inserción laboral, por el que la Nación cubre $18.000 del salario de los nuevos ingresantes a las empresas (el resto del salario de convenio lo completa el empleador), por un periodo de 12 meses si el nuevo empleado es una mujer, una mujer en contexto de violencia, una persona trans, o un hombre de más de 40 años, y de 9 meses para el resto. Este aporte también tuvo un incremento, ya que estaba en $10.000 hasta el último mes.

Aumentaron los montos que se pagan a los jóvenes en entrenamiento, y a los trabajadores en programas de "inserción laboral". Mariana Villa | Los Andes

Mas de 14 mil jóvenes en formación y entrenamiento

Entre agosto del año pasado, y lo que va de este año, 14 mil jóvenes han participado en los programas de formación, entrenamiento e inserción laboral que tiene la Nación, a través de los diferentes municipios de Mendoza.

La mayor cantidad de chicos se acercan a los programas de formación, para sumar experiencia en sus hojas de vida y buscar trabajo por su cuenta, pero también incluye personal que completó o que está actualmente dentro de los 6 meses de entrenamiento, o transitando los 9 o 12 meses de trabajo en blanco con aporte nacional, para luego continuar trabajando, en las condiciones que marca cada convenio colectivo de trabajo.

Programa Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Productiva

Mendoza fue la primera provincia en adherir a este programa que busca “estimular la promoción del empleo y fomentar la generación de nuevos puestos de trabajo, acompañando el proceso de reactivación del entramado productivo industrial y agroindustrial”.

Por medio del mismo, el Ministerio de Desarrollo Productivo desembolsa Aportes No Reembolsables (ANR) otorgados por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), de forma mensual y durante tres años, por cada nuevo trabajador.

La adhesión de Mendoza al programa se basa en el acta firmada el 27 de abril pasado en la que se estableció que se crearían 1.000 puestos de trabajo que implican un desembolso de $225 millones por parte del FONDEP. En este caso, la inscripción se realiza a través de la página del ministerio de Economía de Mendoza.