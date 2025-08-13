AUH, SUAF y jubilados: cómo saber si accedés a un crédito si cobrás por ANSES y tener una cuota de $174.000

Beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados pueden simular y solicitar créditos ANSES de hasta $2.600.000 con cuotas desde $174.000, online y sin gestores.

Para acceder, sólo necesitás tu CUIL, clave digital activa y ser titular de AUH, SUAF o jubilación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó a preparar los pagos del octavo mes del año, con un aumento del 1,62% en las prestaciones, según la inflación reportada por el INDEC.

Los titulares de AUH, SUAF y jubilados ahora pueden consultar desde el celular si califican para un crédito, y conocer de forma inmediata el monto que podrían solicitar y la cuota estimada.

Estos préstamos están disponibles a través de bancos oficiales, como Banco Nación y Banco Provincia, y buscan facilitar el acceso al financiamiento para sectores que históricamente quedaron fuera del sistema financiero formal. Con estas herramientas digitales, los beneficiarios pueden administrar sus recursos y planificar sus pagos de manera más ágil.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos Consultá desde tu celular si calificás para un préstamo ANSES y conocé el monto y la cuota mensual antes de solicitarlo. Gentileza Créditos para beneficiarios de ANSES: cuánto te dan en Banco Provincia con cuota de $174.000 El simulador de Banco Provincia permite calcular en segundos la elegibilidad y el monto posible de un crédito para beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados. La herramienta funciona desde Banca Internet Provincia (BIP) o mediante un formulario online, y permite definir el monto a solicitar hasta $3.000.000.

Por ejemplo, para un crédito de 60 cuotas, la cuota inicial estimada sería de $174.983, con una tasa de interés fija del 79%, y un ingreso requerido como titular de $499.951. Esta modalidad permite a los beneficiarios de AUH, SUAF y jubilaciones evaluar de forma inmediata sus posibilidades de acceso al financiamiento.

image El simulador de Banco Provincia permite calcular créditos de manera rápida, segura y sin intermediarios. Requisitos para acceder a un crédito si cobrás AUH, SUAF o sos jubilado Para solicitar el préstamo, es fundamental cumplir con estas condiciones: Ser titular de AUH, SUAF o jubilado.

Cobrar la prestación en Banco Nación o Banco Provincia.

Tener una cuenta bancaria activa a nombre propio.

Ser mayor de 18 años.

Contar con residencia legal en Argentina.

No superar el límite de ingresos de $317.800, según el salario mínimo vigente a julio de 2025.

Poseer un historial crediticio aceptable y no estar en situación irregular ante entidades financieras.

Tener clave digital activa y número de CUIL para operar sin intermediarios. Cumplidos estos requisitos, podés avanzar con la solicitud online y conocer en tiempo real las condiciones del préstamo.