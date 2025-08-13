13 de agosto de 2025 - 09:19

AUH, SUAF y jubilados: cómo saber si accedés a un crédito si cobrás por ANSES y tener una cuota de $174.000

Beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados pueden simular y solicitar créditos ANSES de hasta $2.600.000 con cuotas desde $174.000, online y sin gestores.

Para acceder, sólo necesitás tu CUIL, clave digital activa y ser titular de AUH, SUAF o jubilación.
Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Consultá desde tu celular si podés acceder al crédito ANSES con el simulador de Banco Nación y Banco Provincia.

Por Melisa Sbrocco
El calendario organiza los pagos según la terminación del DNI para evitar demoras.

Por Redacción Economía

Los titulares de AUH, SUAF y jubilados ahora pueden consultar desde el celular si califican para un crédito, y conocer de forma inmediata el monto que podrían solicitar y la cuota estimada.

Estos préstamos están disponibles a través de bancos oficiales, como Banco Nación y Banco Provincia, y buscan facilitar el acceso al financiamiento para sectores que históricamente quedaron fuera del sistema financiero formal. Con estas herramientas digitales, los beneficiarios pueden administrar sus recursos y planificar sus pagos de manera más ágil.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos
Consultá desde tu celular si calificás para un préstamo ANSES y conocé el monto y la cuota mensual antes de solicitarlo.

Créditos para beneficiarios de ANSES: cuánto te dan en Banco Provincia con cuota de $174.000

El simulador de Banco Provincia permite calcular en segundos la elegibilidad y el monto posible de un crédito para beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados. La herramienta funciona desde Banca Internet Provincia (BIP) o mediante un formulario online, y permite definir el monto a solicitar hasta $3.000.000.

Por ejemplo, para un crédito de 60 cuotas, la cuota inicial estimada sería de $174.983, con una tasa de interés fija del 79%, y un ingreso requerido como titular de $499.951. Esta modalidad permite a los beneficiarios de AUH, SUAF y jubilaciones evaluar de forma inmediata sus posibilidades de acceso al financiamiento.

El simulador de Banco Provincia permite calcular créditos de manera rápida, segura y sin intermediarios.

Requisitos para acceder a un crédito si cobrás AUH, SUAF o sos jubilado

Para solicitar el préstamo, es fundamental cumplir con estas condiciones:

  • Ser titular de AUH, SUAF o jubilado.

  • Cobrar la prestación en Banco Nación o Banco Provincia.

  • Tener una cuenta bancaria activa a nombre propio.

  • Ser mayor de 18 años.

  • Contar con residencia legal en Argentina.

  • No superar el límite de ingresos de $317.800, según el salario mínimo vigente a julio de 2025.

  • Poseer un historial crediticio aceptable y no estar en situación irregular ante entidades financieras.

  • Tener clave digital activa y número de CUIL para operar sin intermediarios.

Cumplidos estos requisitos, podés avanzar con la solicitud online y conocer en tiempo real las condiciones del préstamo.

Los créditos para jubilados permiten financiar gastos imprevistos con montos accesibles y tasas preferenciales.

Por Melisa Sbrocco
Los montos van desde $100.000 hasta $3.000.000, con plazos de pago de hasta 72 meses. 

Por Melisa Sbrocco
AUH, SUAF y jubilados pueden consultar desde el celular si califican para el préstamo.

Por Melisa Sbrocco
Los préstamos para AUH, SUAF y jubilados alcanzan hasta $3.000.000.

Por Melisa Sbrocco