Nuevas vacaciones: un argentino cuenta lo que hizo para viajar a EE.UU. y cómo es “relajarse” en pandemia

“Yo tenía el viaje emitido desde mayo, cuando se suponía que para septiembre iban a volver los vuelos internacionales. Cuando American pidió los vuelos especiales (dos por semana), me reprogramaron el mío y el 24 de septiembre pude salir del país”, cuenta Jung Park.

A este argentino (por adopción, desde el año 1985 vive en la Capital), “made in Korea, ensamblado en Argentina. Viajero, geek, cinéfilo, gamer, fanático de los parques de diversiones. Antisocial amante de los animalitos”, como el mismo se define, no lo detuvo ni el Covid, y desde un parque de diversiones en Miami, desde la fila para entrar a a la última atracción del mismo, nos contó cómo fue salir del país, y qué cambió con la pandemia.

Viajar a Miami…

“Me agarraste en medio del parque, estoy esperando para entrar al último juego, en la fila más concurrida. Ahora tengo un momento para conversar”, nos cuenta.

-¿Cómo fue salir de Argentina?

-Resultó mucho más fácil que viajar de Capital al Riachuelo, yo vivo en Barracas, y estoy a pocas cuadras de mis amigos, y tengo que pasar por más controles para eso.

El jueves (24 de septiembre) salí del país, llené la declaración jurada de a dónde iba, en donde me quedaría, y en dónde haré la cuarentena al volver. Solicitamos un remis habilitado, y antes de entrar a Ezeiza controlaron que tuviéramos los tickets para volar.

Ya en el aeropuerto, los trámites para despachar la maleta se abrieron cuatro horas antes del vuelo, después, tres horas antes abrió migraciones, y pudimos comprar algunos productos en el free shop. Para embarcar no hubo ninguna diferencia, y con mi tarjeta tenía acceso al salón VIP para la espera.

En el avión, una vez que empezaron a hacer el embarque fue todo igual, la única diferencia fue el uso del barbijo. No había asientos vacíos en el avión.

Después, ingresar a Estados Unidos fue totalmente normal, en el vuelo la mayoría eran argentinos, algunos residentes que querían volver, pero la mayoría iba de vacaciones como yo.

-¿Cómo definirías la experiencia?

Se sintió liberadora, poder salir y circular por donde uno quisiera, sin controles. Acá (Miami), es todo lo contrario, hay distanciamiento social, pero para el resto de las actividades, no hay restricciones de ningún tipo.

-Y con el tema dólar, cómo te manejas, podés compararlo con otros años…

Todos los años vengo a Universal, soy fanático de los parques, y durante el año trabajo y junto todo par venir. Hoy en día los pasajes son muy baratos, y comprando el pack hoy, juntando millas y aprovechando promociones se consigue un pasaje por $40.000.

Los costos aumentaron mucho desde la última vez que vine. En 2018 el dólar estaba en $25, y en el 2019 me vine con el dólar en poco más de $60. Todavía no era mucho más caro comer en Miami que en algunos lugares de argentina, pero los precios en ropa, calzados, electrónica, eran muy bajos.

El año pasado vine con un amigo y el se llenó dos maletas con ropa, zapatillas y todo, para nosotros estaba regalado.

Hoy con el dólar a $134 la comida es carísima (para los argentinos), comprar un combo en McDonalds cuesta u$s10, $1.340. Pero la ropa, los juguetes, el calzado, y todo lo demás sigue siendo mucho más barato, aún con la devaluación.

Yo me manejo con la tarjeta, no hay restricciones para usar dólares de esa forma, lo único que hay que tener en cuenta es que si gasto u$s2.000 entre hospedajes y shoppings, después por 10 meses no voy a poder comprar dólares en Argentina. Pero no hay limitaciones, se puede consumir todo con la tarjeta y no habrá problemas.

-¿Se hace cuarentena en Estados Unidos?

En Florida no piden cuarentena, no preguntan en donde te quedas, ni nada. Si entrás por el aeropuerto de Miami, y después alquilás un auto para moverte por vía terrestre, no te vas a tener problemas para moverte.

Un diario digital

Jung Park es un “fiel creyente de compartir info y tips para la inteligencia colectiva”, y así lo refleja en sus redes sociales, en donde se pueden apreciar los precios de los productos, la comida, y algunos detalles extra que a los viajeros podrían serles muy útiles, sobre todo a la hora de planificar las vacaciones en un contexto desconocido como el del Covid.

Para quienes quieran viajar, Park publica los precios de ropa, comida, y datos de utilidad como el siguiente: “Me preguntaron cuanto efectivo me traje (por sus seguidores en las redes) Les contesto: El 99.999% de transacciones se hacen en plástico. No se estresen llevando efectivo con miedo a perderlo o que te roben. Repito. El 99,999% de las transacciones se hacen con tarjetas”.

Otro dato a tener en cuenta, es el costo del combustible, según muestra este viajero, por cada litro de nafta hay que abonar u$s0,53, cerca de $71.

Pero más allá de los precios, Jung celebra la experiencia, por lo que cuenta y recomienda:

“La gente me pregunta a que dólar compro. Les cuento: uso la tarjeta (se que me sacan del cupo mensual actual y meses venideros) a cotización actual me esta dando a 134 pesos cada dólar gastado. Si convierto me amargo. Como me dijeron, no hago más cuentas...”.