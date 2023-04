Así solucionan sus “problemas de efectivo” los turistas en Mendoza

Los turistas no residentes pueden vender divisas al valor del dólar financiero ($386,10 al 12/04), por hasta u$s 5.000, lo que implica un tipo de cambio mucho más alto que el que manejan los bancos para los argentinos ($214,30 en promedio).

La medida se comunicó el 21 de julio de 2022, pero no fue hasta este verano que el mayor caudal de turistas se encontró con que tenía una nueva estrategia para “hacer rendir” su dinero, que se sumaba a las que ya conocían: envíos a través de la Western Union y acudir a los “arbolitos locales” (el ilegal dólar blue).

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de Turismo, lo anterior sirvió para “solucionar los problemas de efectivo” de los turistas, quienes les pedían aceptar sus dólares al mismo valor que el dólar blue, cuando, además de no ser la cotización correcta, los hoteles no son agentes de cambio y no podían aceptar más que billetes nacionales o medios de pago electrónicos.

Pero, para los turistas en la provincia, ¿qué tipo de cambio resulta más conveniente en cada caso?

-Dólar MEP en efectivo o con la tarjeta de crédito y débito: las entidades deberán identificar al turista no residente mediante documento de identificación válido y verificar que no se encuentre comprendido en las listas elaboradas de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el terrorismo y que no resida en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Además, deberán requerir una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su condición de turista y que, en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades, no ha realizado operaciones que superen el equivalente a 5.000 dólares.

A los efectos de agilizar la atención al cliente la entidad interviniente podrá liquidar la operación en base a los precios de referencia disponibles en ese momento. La entidad deberá concretar las operaciones con títulos valores hasta 2 (dos) días hábiles de ser encomendada por el turista no residente.

Por cada operación que la entidad realice por este mecanismo se deberá realizar un boleto a nombre del cliente dejando constancia del monto de moneda extranjera recibida y el monto en pesos entregado al cliente.

-Dólar Blue: al cierre del 12 de abril, el mercado paralelo compraba dólares a $393, pero los turistas se exponen a un tipo de cambio ilegal, y al riesgo de obtener billetes falsos.

-Envío de dólares o de remesas: esta es una estrategia utilizada para recibir dinero de parientes del exterior, pero no escapa a las posibilidades que tienen los turistas de pesificar sus dólares a un tipo de cambio más conveniente.

Por ejemplo, la Wester Union tiene un conversor por el que cada dólar equivale a $399,53 (más el pago de una pequeña comisión a la empresa).

Aplicación para detectar billetes falsificados y aprender a conocer la moneda estadounidense y sus características

¿Cómo identificar dólares falsos?

“La aplicación móvil Cash Assist, disponible ahora en Google Play Store para Android y Apple App Store para iOS, es el compañero de capacitación perfecto para los operadores de efectivo de todas las industrias que necesitan orientación sobre cómo autenticar los billetes de la Reserva Federal”, así, simplemente con el teléfono se puede acceder a una aplicación directamente desarrollada por la autoridad monetaria de Estados Unidos y evitar falsificaciones.

¿Cómo se usa?

Según se explica en la página del Gobierno de EE.UU, el “Detector de denominación” de la aplicación utiliza la cámara de su Apple o Android para identificar la denominación del billete que está autenticando.

“Capture una imagen de su billete con la cámara frontal o trasera de su dispositivo móvil. Una vez que se haya detectado la denominación, la aplicación mostrará las características de seguridad clave que son visibles en la moneda genuina”, se aclara.

Además, el “Tilt Check Simulator” de la aplicación revela cómo funcionan las características de seguridad de los billetes cuando están en movimiento: seleccione una denominación e incline su teléfono hacia adelante y hacia atrás para interactuar con un billete virtual y observar sus características únicas desde diferentes ángulos.

Si su objetivo es acceder rápidamente al texto sobre la función de seguridad de billetes específicos, use la función “Selección rápida” de la aplicación. Esto presentará información sobre las funciones de seguridad clave para cada denominación dentro de la aplicación y lo dirigirá a la página de Denominaciones en uscurrency.gov para obtener detalles adicionales.

“Desde propietarios de pequeñas empresas hasta empleados de tiendas, cualquiera puede usar la aplicación para mantenerse actualizado sobre las últimas funciones de seguridad de la moneda estadounidense. Tenga en cuenta que Cash Assist no identifica las falsificaciones por usted”, se aclara, aunque conocer las características del billete seguramente colaborará con ese objetivo.

BILLETES. Dólar "cara grande" y "cara chica".

¿Cuál es la diferencia entre dólar de cara grande o dólar de cara chica?

Desde la Reserva Federal de Estados Unidos, explicaron que, si bien tienen suficientes billetes para cubrir la demanda de dólares, implementaron un plan de contingencia que incluye ampliar el tiempo en que serán válidos todos los modelos de U$S100. Los de “cara chica” fueron impresos antes de 1996, cuando se lanzó un nuevo billete, con importantes cambios que apuntaron, fundamentalmente, a mejorar la seguridad. De ahí que no sólo aparece Benjamin Franklin de mayor tamaño y el color del papel es más azulado que verde, sino que cuentan con una franja azul, que no está impresa sino que viene tejida en la trama del papel moneda.

“El diseño que circula actualmente para el billete de u$s100 es el último que se rediseñó en Octubre de 2013. Incluye mecanismos de seguridad adicionales como un listón azul 3-D. Además, la imagen de Benjamín Franklin es visible en ambos lados cuando se acerca el billete a la luz”, explica la autoridad monetaria estadounidense, pero también aclara que, “es política del gobierno de los EE. UU. que todos los diseños de la moneda estadounidense sigan siendo de curso legal, independientemente de cuándo se hayan emitido. Esta política incluye todas las denominaciones de billetes de la Reserva Federal, desde 1914 hasta el presente”.

Qué ver para estar seguro de que un dólar es auténtico (FED: Captura de Pantalla)

Cuándo aparecieron los dólares de “cara grande” o “azules”

A partir de abril, la FED comenzó a incluir billetes de U$S100 dólares (emitidos entre 1996 y 2013) con un diseño más antiguo en los pedidos de las instituciones financieras. De forma que, “las instituciones financieras que realizan pedidos a la Reserva Federal pueden recibir billetes de U$S100 de diseño anterior y billetes de U$S100 de diseño actual (emitidos desde 2013 hasta el presente) en una misma partida”.

Es decir que no sólo se siguen distribuyendo directamente desde la FED a las instituciones financieras, sino que aclaran: “Como recordatorio, todos los diseños de los billetes de la Reserva Federal son seguros y es política del gobierno de los EE.UU. que todos los diseños de los billetes de la Reserva Federal sigan siendo de curso legal y legalmente válidos para los pagos, independientemente de cuándo se emitieron. Esta política incluye todas las denominaciones de billetes de la Reserva Federal”

De todos modos, si surgen dudas, disponen de un sitio para que los usuarios puedan observar los sellos de autenticidad de cada uno de los billetes, a fin de poder advertir posibles falsificaciones: “visit uscurrency.gov (Off-site)”.

Por otro lado, si el turista decidiera manejarse con tarjeta de crédito en el extranjero, tendrá que tener en cuenta que luego deberá pagar un 65% extra en impuestos sobre el precio del dólar oficial -la cotización al día del cierre de la tarjeta- y aunque no hay un límite para estos gastos, sí deberá considerar que los ahorristas sólo pueden adquirir en el banco hasta U$S200 por mes, y lo que gasten en tarjeta se descontará de ese cupo mensual, Esto significa que, si gastan U$S500, habrán ocupado el cupo de dos meses y medio.