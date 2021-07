Así podés estudiar en Harvard, sin costo y prepararte para sueldos de $200.000 o más

La Universidad de Harvard lanzó una serie de cursos de ciencia de datos y aprendizaje automático de forma gratuita, que pueden realizarse desde la Argentina y que le permiten a los interesados obtener las habilidades por las que las empresas más pagan en el país, y en el mundo.

Al comienzo de la pandemia, las universidades más prestigiosas digitalizaron algunos de sus programas, y los liberaron al público, entre ellas Harvard, que lanzó su propia división de capacitaciones digitales en la plataforma de aprendizaje edX.

Una de estas capacitaciones es la “ciencia de datos y aprendizaje automático”, y está entre las más demandadas, porque el mercado requiere personal capacitado, y como es escaso, paga bien por ello.

HarvardX, es la división de capacitaciones digitales que tiene presencia oficial en la plataforma de aprendizaje edX. Mariana Villa | Los Andes

Entre ellos, el “CS50′s Web Programming with Python and JavaScript” (programación web), que comienza este 29 de julio es gratuito, dura 12 semanas, y se estima que hay que dedicarle entre 6 y 9 horas por semana. La propuesta para los hasta ahora 946.590 inscriptos de todo el mundo, es que “avance cada uno a su propio ritmo”.

Para el curso de ciencia de datos, la “modalidad auditoría” es gratuita, pero para certificarse se cobran u$s149 y hay tiempo hasta el 23 de septiembre para inscribirse.

Otra opción, entre las decenas de cursos que propone la institución, es “CS50′s Introduction to Artificial Intelligence with Python”, que también comienza este jueves, bajo la misma modalidad (gratuita y online). Duración: 7 semanas estimadas;10–30 horas por semana.

No obstante, la Industria del Conocimiento y las Tecnologías, no son los únicos campos de estudio propuestos, sino que también hay opciones en finanzas, liderazgo, aplicaciones médicas en tiempos de Covid-19, etc.