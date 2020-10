Así hacen los argentinos que quieren cobrar trabajos de afuera en dólares: sin impuestos ni límites

El “súper cepo” del Banco Central también limita a los freelancers y trabajadores que prestan servicio a empresas en el exterior. La empresa extranjera envía dólares pero cobrar el billete en nuestro país es (casi) imposible. El banco pesifica los cobros en dólares a todos los argentinos que trabajan para empresas del exterior. Cuando el dinero gira a una cuenta en la Argentina, el banco convierte ese monto a pesos teniendo en cuenta el valor del dólar del Banco Nación. El banco llama a su cliente y le pregunta a qué se debe este ingreso. La persona debe acreditar que efectivamente hizo una exportación de servicio. Los trabajadores están obligados a retirar los pesos en un plazo de cinco días.

Un usuario en Twitter que trabaja para una multinacional, contó que le depositaron US$ 500 por un servicio. “El Estado me lo pesificó a $78. El banco me cobró el servicio”, escribió indignado @el_anestesiador. “De tener que cobrar $90.000, voy a comprar menos de $38.000. El Estado me robó $51.000”, contó. El banco realiza el descuento en dólares de los gastos por la transferencia. Los dólares que restan, se pesifican según el dólar del Banco Nación.

Desarrolladores, diseñadores web, ilustradores o periodistas suelen trabajar de manera independiente o “freelance”. En este contexto, existen plataformas y billeteras virtuales que permiten a emprendedores y trabajadores argentinos cobrar sus servicios en el exterior en dólares y mantenerlos en esa moneda.

Western Union permite el envío y pagos en dólares en la Argentina. En el caso de querer retirar los dólares y convertirlos a pesos, la compañía de servicios financieros realiza la cotización según el valor del dólar MEP y no tiene en cuenta la cotización del Banco Nación.

Para abrir una cuenta en Western Union desde la Argentina, se debe contactar a un agente desde la aplicación que puede descargarse en Google Play o App Store. Para cobrar a través de Western Union, el empleador necesita los datos personales del usuario, los detalles de la cuenta, la razón de la transacción y un teléfono celular.

Otra de las plataformas recomendadas es Girarg. El servicio es comúnmente usado para enviar dinero al exterior por la comunidad venezolana en la Argentina. También permite depósitos bancarios a países como la Argentina, Alemania, Bolivia, Chile, España, Francia, Uruguay, etcétera. La plataforma también posibilita transacciones de dinero entre empleadores y empleados. A pesar de la pandemia, Girarg atiende al público de lunes a viernes en sus 12 locales en Buenos Aires.

Los freelancers utilizan la billetera virtual Airtm. Hay que abrir una cuenta. La billetera está integrada por diferentes plataformas de trabajo como Freelancer. Muchos utilizan Airtm para comprar dólares con pesos argentinos ya que el ahorro en dólares dentro de la plataforma no tiene 30%, ni 35%, ni tampoco límite. Ni siquiera es necesario declararlos. “Creemos en tu libertad financiera para ahorrar en dólares sin ninguna limitación”, escribe la compañía. La plataforma actualiza todos los días las tasas de compra y venta. Se pueden ver acá.

Explotaron las criptos en la Argentina: cómo funcionan

A pesar de la incertidumbre que ha asolado este año a la economía mundial, el 2020 pasará a ser el año de las stablecoins, debido al gran crecimiento del sector digital, con los nuevos avances que están surgiendo en todos los ámbitos. Abrir una billetera digital para recibir pagos y enviar criptomonedas, se posicionó como la manera favorita de los argentinos de tener dólares y resguardar sus ahorros ya que no tiene cepo ni límite.

Existen varios grupos de criptomonedas. Algunas están vinculadas a un activo real, este tipo de moneda estable tiene una base descentralizada. No está relacionado con una moneda fiat o una materia prima, sino que se ancla a otras criptomonedas. Aún hay pocas de este género. Su ejemplo más conocido es el DAI, que está asociada con Ether. Su precio fijo es 1 DAI = US$ 1. Si el valor del DAI supera US$ 1, el algoritmo ofrece incentivos económicos a los usuarios del Ethereum para que lo cambien por DAI (bajando su precio); y de lo contrario, si el valor es inferior a 1 US%, se ofrece incentivos para cambiar DAI por ETH (aumentando el valor).

Otras están respaldadas por commodities. En este caso, la lógica es bastante parecida a las criptos vinculadas al dinero fiat. Una determinada cantidad de cripto tiene la paridad fija a determinada cantidad de un producto como el oro, el cobre o el petróleo. Lo positivo es que su valor no depende de una entidad bancaria, sino que depende del valor de las materias primas, cuyo valor varía según el contexto económico mundial. Una de las más conocidas de este tipo es Petro, la cripto venezolana, vinculada al valor del petróleo.

Finalmente, existen otras no vinculadas a otro activo. Las llamadas seigniorage, su mecanismo es bastante parecido al de los bancos centrales de cada país. Se establece un valor fijo (por ejemplo: 1 criptomoneda = 1 dólar); si el valor se aleja del precio establecido, la empresa propietaria de la moneda emite o compra los tokens en circulación, de forma que vuelva al precio originalmente pautado. Un ejemplo es NuBits (USNBT), cuyo algoritmo regula su valor.

Augmint

Es una stablecoin colaterizada en moneda fiat, específicamente, euros. La valoración es 1 a 1.

DAI

Es la criptomoneda que tiene paridad 1 a 1 con el dólar, es descentralizada y respecto a la governanza de la organización MakerDAO.

Digix

Una stablecoin pareada con el oro. Está programada sobre ethereum y un Digix corresponde a un gramo de oro.

EOSDT

Está basada en tecnología EOS y permite el desarrollo de dAPPs.

Gemini Dolar

Al igual que DAI, es una criptomoneda con valor tendiente a 1 dólar. No es descentralizada.

TrueUSD

Otra criptomoneda atada al valor del dólar con relación 1 a 1.

USD Coin

Se trata de un token ERC-20 en Ethereum que está pareado con el dólar.

WBTC

Una stable coin colaterizada con Bitcoin.

Cómo abrir una cuenta en el exterior para resguardar pagos en dólares

Una de las maneras que viene tomando más fuerza es usar empresas digitales de la nueva economía para este fin, así es cómo viene ganando fuerza N26 es el primer banco 100% digital en Europa.

Al operar directamente desde el teléfono móvil, no se necesita ir al banco ni entrar en ninguna página web. Todo se hace desde su app, aunque se puede ir a su web para registrarse y así hacerlo todo más cómodamente. La tarjeta N26 es la mejor para realizar pagos en el extranjero porque es gratuita y no tiene ningún tipo de comisión.

Si bien comenzó hace unos años (2015) en Berlín, al día de hoy se ha expandido en más de 17 países en Europa y además en EE.UU, llegando a más de 2 millones de usuarios. Es una fintech ágil, donde hacer los trámites es sencillo y siempre de forma digital. Desde abrir una cuenta sin tener que ir al edificio de algún banco, bloquear y desbloquear la tarjeta, cambiar el pin sin necesidad de ir a un cajero, fijar un límite mensual de extracción y gastos, asignar categorías a todos los gastos. El N26 es un banco totalmente genuino y que ofrece garantías de seguridad para el manejo de dinero. Si bien no es un banco tradicional que cuente con oficinas físicas, el mismo tiene una licencia bancaria para operar, por lo cual puede ejercer las mismas funciones y prestar los mismos servicios que cualquier banco tradicional. A su vez en lo que concierne a la seguridad, al ser un banco alemán, este se encuentra regulado por la autoridad financiera alemana.

Si bien el banco opera solamente en los países de Europa, hay una forma de usarlo desde Argentina. Antes que nada hay que tramitar el Pasaporte de alguno de los países. Luego, un celular para validar con la aplicación del banco (toma 8 minutos). Alguien que reciba la tarjeta de débito en Europa y no es necesario que sea el titular.

Existen varios tipos de cuentas que se pueden solicitar: la cuenta N26 (gratis), N26 You (€9.90) y N26 Metal (€16.90) o N26 Business. Algo a destacar por parte de la cuenta Bussiness es que si el usuario puede probar que es freelancer se le retribuye parte de sus gastos en cashback (el 0,1%). Otra cosa a destacar de las opciones pagas es que si bien con la cuenta gratuita N26 pueden extraer euros en cualquiera de los países en los que se encuentra este banco, con la cuenta N26 You es posible realizar extracciones en cualquier moneda en cualquier cajero electrónico que acepte MasterCard.

Una vez que se descargar la aplicación de algunas de las store de aplicaciones, se necesita llenar un formulario. La cuenta se activará en el mismo momento en el que completes el formulario de la web.

