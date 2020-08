Argentina vuelve a fabricar un auto chico después de cuatro años

La automotriz Groupe PSA inició hoy la producción en serie de su modelo Nuevo Peugeot 208 en su planta bonaerense de El Palomar, tras concluir un ciclo de inversiones por 320 millones de dólares que había iniciado cuatro años atrás.

En 2016 se habían dejado de fabricar autos chicos en la Argentina. De hecho, a fines de ese año, se produjeron las últimas unidades del Chevrolet Corsa Classic rosarino, y Renault Clío cordobés.

El lanzamiento del nuevo 208 tienen como propósito abastecer la gran demanda que tiene este vehículo en el país, además de incrementa la cantidad de modelos de producción local.

Cabe resaltar que este automóvil se venía fabricando en Brasil, en la planta que la automotriz francesa tiene en la ciudad de Porto Real. Un dato no menor es que desde su lanzamiento, se vendieron más 208 en la Argentina que en Brasil. Según Clarín.

Argentina vuelve a fabricar un auto luego de un período de 4 años en la Planta El Palomar. Gentileza

“Es un auto que se acaba de lanzar en Europa y que ganó el premio “Car of the Year”. O sea, no es un auto Mercosur”, dijo, una fuente de la compañía.

Con el lanzamiento del nuevo modelo, la planta de El Palomar está trabajando con la totalidad de su personal, sin suspensiones. Incluso tuvieron que salir a hacer contrataciones temporarias para reemplazar a los operarios que no pueden ir a trabajar, por integrar los grupos de riesgo.

La inversión de PSA estuvo focalizada, además del nuevo modelo, en la renovación de su plataforma de producción, denominada “Common Modular Platform” (CMP). Se trata de una línea de producción donde se pueden fabricar de manera modular vehículos de distintos tamaños y también con distintas motorizaciones: está preparada para ensamblar tanto autos con motor a combustión como eléctricos. Según Clarín

“La plataforma multienergética electrificada es la primera de toda la industria automotriz en el continente”, apuntó el director de Groupe PSA para Argentina, Rodrigo Pérez Graziano.

Entre modelos y versiones, la planta de PSA tiene en producción diez tipos de vehículo: el Nuevo 208 y los Peugeot 308, 408, junto a los utilitarios Partner Furgón, Partner Mixta y Partner pasajeros. Con la marca Citroën produce el sedán C4 Lounge y los utilitarios Citroën Berlingo Furgón, Berlingo Mixta y Berlingo de pasajeros.

El Palomar es una de las fábricas automotrices más antiguas del país, inaugurada en 1960, como parte del grupo Fiat, y posteriormente de Sevel, hasta que Peugeot la re adquirió al grupo Macri en 1997. Es la única cuyo personal sigue con el encuadramiento gremial con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Las demás terminales negocian su paritaria con Smata.