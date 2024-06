Anses: dónde reclamar si no cobraste la beca Progresar en junio

A través de la Resolución 146/2024 el Gobierno fijó “el monto mensual de la línea Finalización de la educación obligatoria, Fomento de la educación superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo en $20.000″.

De ese monto, los beneficiarios de las Becas Progresar reciben del 80% ($16.000) y el 20 % retenido se paga al finalizar el ciclo lectivo y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos.

El pago de Progresar se realiza a través de ANSES, al medio de pago registrado en dicho organismo. Para quienes ya recibieron esta beca alguna vez, ese medio se mantiene.

Sin embargo, puede ocurrir que por diferentes motivos el organismo no deposite el pago de la beca o el pago se demore. Las razones para la suspensión o cese de la beca son varias.

Vale destacar que, en ocasiones, puede haber demoras en el procesamiento de pagos, como en el caso del pago retenido de la libreta de Asignación Universal por Hijo (AUH).

Por qué me pueden suspender temporalmente la Beca Progresar

*La pérdida de la condición de regularidad informada por las instituciones educativas.

*No registrar movimientos en la cuenta destinada al cobro de la beca durante cuatro meses consecutivos

*No participar en las actividades complementarias que el programa determine.

Por qué puede cesar mi Beca Progresar

*El vencimiento de la beca otorgada.

*Renuncia del beneficiario.

*Modificación de alguna de las causas que justificaron su otorgamiento.

*Obtener otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación

*Pérdida de la condición de alumno regular e incumplimiento de las condiciones académicas detalladas en el Capítulo VI del Reglamento Progresar.

*Incumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento Progresar.

*Falsear u omitir información en los procesos de selección o una vez otorgada la beca.

Dónde reclamar si no cobraste la Beca Progresar

Podés hacer un reclamo formal cuando los plazos máximos de realización de los trámites y gestiones no se hayan cumplido. Por ejemplo, si no se liquidó tu prestación en tiempo y forma o no recibiste la resolución de tu jubilación o pensión.

*Por internet ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer un reclamo o sugerencia.

*Por teléfono llamando al 130.

*Personalmente en la oficina de ANSES más cercana.