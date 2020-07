Amazon: ¿conviene comprar zapatillas, tecnología e indumentaria desde Argentina?

“Estamos realizando entregas en tu región con opciones de envío limitadas. Se prevé un plazo de entrega mayor”, se aclara en la página de Amazon, cuando un argentino ingresa a ver productos, e incluso algunos de ellos ni siquiera están disponibles para ser enviados al país. No obstante, los precios más bajos invitan a los potenciales consumidores a revisar las ofertas, y concretar la compra si se logran saltar los obstáculos mencionados.

Por ejemplo, un teléfono Xiami Redmi de 4GB Ram y 64 GB Rom, con una pantalla de 6.22″, se vende en 158,00€ en Amazon, o $17.000 con impuestos. Una tableta Android de 10.1 Pulgadas con Sistema operativo Android 9 Pie, 4GB RAM cuesta entre79,99€ y 82,99€ (alrededor de $8.600).

Una notebook HP Chromebook de 14" HD (Intel Celeron N4000, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, puede costar entre 259,00€ y 349,99€, màs 43,45 € de envío (desde $32.534,54).

Para otros artículos, entre los tiempos de espera, y los costos de envío, podría ser más conveniente adquirirlos en el pais.

Así, por ejemplo unas zapatillas para hombre marca Vans, tienen un precio de 65 euros, más 25 euros por el envío (desde Italia en este caso), y si se pidieran este 14 de julio, las mismas llegarían entre el 23 de julio y el 10 de agosto.

De igual manera, unas zapatillas de mujer New Balance retro, “con derecho de envío a Argentina”, pueden costar entre 19,17 euros y 49,95, dependiendo del color y modelo. Más los costos de envío de 25 euros.

El Euro se compra en $77,75 y se vende en $82,75 ($107,57 con el impuesto) en el Banco Nación, por lo que en el primer caso las zapatillas costarían más de $9.600, y en el segundo entre $4.751 y $8.062,37. En ambos casos se incluyó el impuesto País del 30% sobre el valor de la moneda extranjera.

En cuanto a la indumentaria, un pantalón marca Levi’s 510 Skinny Fit para Hombre cuesta 29,21 € ($3.142,11). Por lo que su conveniencia convendrá de la compra que se realice y del precio que se pague por el envío.

Detalles a tener en cuenta

Algunos sitios solicitan que se use una tarjeta de crédito internacional (Amazon, eBay, por ejemplo). En estos casos, la transacción se hará en moneda extranjera, la cotización se completará al momento del cierre de la tarjeta (si el dólar sube, también el precio final del producto), y llevará el 30% del impuesto País, que también hay que considerar como parte del precio del producto.

En cambio, en otras páginas como Tiendamía, el monto se pesifica y congela al momento de cerrar la transacción. Y existen opciones como Grabr, que consiste en conectar a compradores y viajeros alrededor del mundo para completar la entrega, el viajero recibe su comisión cuando el comprador confirma la recepción del producto (esta es una opción a considerar una vez que los efectos de la pandemia hayan desaparecido, y se permita la apertura de las fronteras).

En cualquier caso, antes de hacer una compra en el extranjero es conveniente prever un aumento en al divisa, y sumarle el 30%, para estimar cuánto se está dispuesto a pagar por un producto, y qué diferencias hay con los valores de venta que se ofrecen en las tiendas locales.

En cuanto a la entrega, el Correo Argentino requiere una Declaración Simplificada de Envíos Postales Internacionales que se gestiona a través de la web del correo. Se puede pedir hasta 30 kilogramos, y no se puede comprar más de u$s3.000, además, la mercadería no puede presumir una finalidad comercial (no se pueden comprar 20 pantalones, por ejemplo).

También es importante constatar las políticas de devolución, y reembolsos de cada página, así como las calificaciones que dieron los usuarios antes de adquirir un producto.