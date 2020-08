Alternativas de inversión más arriesgadas para ganarle a la inflación

En un contexto financiero de extrema liquidez, con elevada inflación y con tasas de interés cada vez más bajas, hacer rendir los pesos luce como un objetivo cada vez más difícil de alcanzar. Desde el mercado ven que los Fondos Comunes de Inversión se muestran como una alternativa más atractiva para poder colocar los pesos de manera estratégica y obtener retornos incluso superiores a la inflación.

Si bien hoy existen fondos de mercado de dinero y fondos t+1, la combinación de estos dentro de un mismo portafolio podría potenciar los retornos dentro de una cartera, ganando más del doble a la inflación en los últimos 12 meses. Hoy los activos bajo administración de la industria de FCI superan los $ 1.65 billones, o u$s 13.500 millones. Dentro de ese total, los Money Market representan un 48%, cinco puntos porcentuales menos respecto de su máximo de abril, mientras que los fondos de Renta Fija ya ocupan el 33% de la industria, o 5 puntos porcentuales por encima de los mínimos de abril.

Existen distintas clases de fondos en pesos. Por un lado aparecen los Fondos Comunes de Inversión t+0, los cuales están orientados a disponibilidades de muy corto plazo y que por lo general no suelen ganarle a la inflación. Por otro lado aparecen los los fondos t+1. Estos tienen un perfil de riesgo más elevado respecto de los de mercado de dinero.

Esta clase de fondos busca ganarle a la inflación y obtener retornos más elevados que los fondos de mercado de dinero. Diversifican sus carteras en distintas clases de activos como bonos Cer, Badlar, tasa fija y plazo fijo. Dentro de esta misma categoría hay dos clases de fondos t+1, uno más riesgoso que otro. Según los analistas de PPI, los fondos de Renta Fija T+1 más conservadores se asemejan más a los T+0, y su liquidez la manejan principalmente a través de otros FCIs y Plazos Fijos.

A su vez, dentro de esta misma categoría, existen fondos de inversión mas agresivos. Desde PPI agregaron que, en busca de mayores rendimientos, para poder mantener una tasa real positiva ante una inflación creciente, estos fondos reducen la liquidez e incorporan una mayor participación en activos con riesgo mercado como ONs, bonos, Letras y pueden incluso exponerse a dólar futuro.

“Un dato relacionado a su estrategia se refleja en su volatilidad que puede triplicar a los fondos más conservadores En concreto, estos fondos subieron en julio un 3,4% promedio-con algunos fondos logrando rendimientos superiores al 6%-. Incluso en lo que va de agosto, el retorno de estos fondos puede hasta triplicar el de un MM. Las tires indicativas suelen superar el 30%, y si bien es posible esperar alguna suba adicional está dependerá de la cartera atrás de cada fondo”, afirmaron.

En una muestra de distintos fondos, estos suelen tener un rendimiento de 27,2% en lo que va del año. de esta manera, le ganan a la inflación acumulada em 20202.

Estos fondos se vieron beneficiados por la importante normalización de la curva de pesos en los últimos meses, principalmente por la mejora observada en los bonos que ajustan por Cer. Esta clase de instrumentos fue altamente demandados gracias a las mayores expectativas inflacionarias y a la búsqueda de cobertura en ese sentido por parte de los inversores.

Alejandro Kowalczuk, head de asset management de Argenfunds explicó que al considerar que la inflación proyectada para el último cuatrimestre del año, la tasa fija no lograría compensar a la misma: “La inflación para lo que queda del año se ubicaría bien por arriba de los rendimientos de plazos fijos y letras del tesoro de corto plazo y a 12 meses vista sería del 50% y el tipo de cambio oficial deberá al menos acompañar la evolución de precios si se pretende no tener aún más presiones que las actuales en términos de evolución de reservas y no descartamos que tenga un salto discreto en algún momento anterior al cierre de año”.

Por tales motivos, aún con la volatilidad propia de cada asset class, con un horizonte de inversión en torno a los seis meses, se inclinó por alternativas que ajustan por inflación -bonos y fondos CER y dólar Linked, dentro de estos últimos fondos comunes de inversión que tengan estrategias de cobertura con Rofex, dada la mayor liquidez que estos mantienen por sobre los fondos con mayor exposición en Obligaciones Negociables y el comportamiento en precio que estas podrían tener con posterioridad a un salto cambiario.

Federico Perez, portfolio manager de Mariva Fondos entiende en la actualidad económica y financiera Argentina, hay que estar indexado de alguna forma, ya sea dólar linked, contado con liquidación o bonos CER. En ese sentido, el especialista ve que los bonos CER son los mas eficientes para indexar los ahorros a la dinámica inflacionaria.

“Siempre fui constructivo con bonos CER ya que creo que sigue siendo un carry interesante, más aún con inflación futura por encima del 3% esperado. Dada las restricciones actuales para los inversores en argentina, sigo pensando que son uno de los instrumentos más eficientes para indexar y estar atado a la inflación. Hacia adelante, vemos que este todo atado al resultado del canje local que tienen al TX26 y TX28 como protagonistas y como una buena opcionalidad con posiciones en Bonar 2020 y 2024, los cuales ya están arbitrados a estos precios”, afirmó Perez.

Una cartera en pesos diversificada con FCI Los analistas de Central de Fondos, elaboraron un portafolio compuesto por fondos comunes de inversión y el cual apunta para inversiones en moneda local con horizonte de inversión mayor a 6 meses vista.

El portafolio “Multiplicá tus Pesos” está conformado por 5 fondos comunes de inversión. Un 20% del portafolio está posicionado en Delta Renta, un 20% en Compass Renta Fija II, 20% en ST Renta Fija, 20% en Schroders Argentina y 20% en Galileo Renta Fija Dentro de la cartera, los fondos Compass Renta Fija II y Delta Renta ganan más del 115% en los últimos 12 meses y ganó más del 55% en los primeros siete meses del año. La cartera alcanzó un retorno de 87% en los últimos 12 meses, y 45,4% en lo que va del 2020. Esto es más del doble que la inflación acumulada por anunciada por el Indec del 16,3% en 2020 y más que el 43,1% de inflación en los últimos 12 meses.

“Si tu horizonte de inversión es más largo, el portafolio fue el instrumento correcto para duplicar la inflación promedio anual desde el 2014 a la fecha. Cada vez que este portafolio cayó con fuerza se recuperó en promedio en 2 meses lo que marca que los managers están realizando un gran trabajo en la selección de activos. En lo que va del 2020, rindió más que el doble que la inflación de los últimos 12 meses”, resaltaron.

Julián Yosovitch