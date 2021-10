Alfredo Panella: “al mercado del seguro no le ha ido mal en pandemia, lo hemos podido soportar”

El mendocino Alfredo Panella fue ratificado hace algunos días como presidente del Consejo de Administración de Sancor Seguros para el período 2021/2022. En la 75ª Asamblea General Ordinaria, realizada nuevamente de manera presencial en la localidad de Sunchales, provincia de Santa Fe, donde tiene sede la compañía, se determinó que el empresario quede al frente, un año más, del grupo líder del mercado asegurador argentino.

En una entrevista con Los Andes, el hombre que también está al frente de su propia compañía de logística, habló sobre el efecto de la pandemia en el rubro, los proyectos que tienen para Mendoza y Cuyo con Sancor, las ventajas de Banco del Sol, la más reciente incorporación del grupo y el cooperativismo, entre otros temas.

- ¿Cómo ha sido el tiempo de pandemia para el rubro de los seguros?

- En general hemos tenido una situación bastante equilibrada. Cuando estuvo el parate grande por el aislamiento, disminuyeron mucho los siniestros pero, a su vez, disminuyó la producción. Tuvimos inconvenientes para hacer frente a los pagos, entre otras cosas. Más allá de lo terrible de la pandemia, al mercado del seguro no le ha ido espectacular, pero no le ha ido mal. Lo hemos podido soportar.

- A nivel empresa, ¿cómo fue su situación en este tiempo?

- Los consejeros recién hemos podido comenzar a trabajar en forma presencial hace tres meses. Tuvimos la suerte de poder hacer la asamblea el pasado 2 de octubre, cumpliendo con protocolos y aforos que se exigían en la provincia de Santa Fe.

- ¿Qué importancia tiene Mendoza en el negocio y las ventas?

- Se trata de una corporación grande, donde muchos de los negocios se manejan desde Mendoza, aunque no necesariamente se producen allí. La provincia es el centro o la casa central de la unidad de Cuyo, que también incluye las oficinas de San Juan, San Luis y San Rafael.

Con este territorio estamos abarcando cerca del 6,5% de toda la producción nacional. Parece poco pero es muy importante, porque también trabajamos con Prevención Salud y el Banco del Sol. Eso no está incluido en ese porcentaje. Por lo tanto, la participación de Mendoza es muy importante a nivel nacional. Estamos ocupando un lugar de privilegio.

- ¿Qué proyectos tienen para la provincia?

- Estamos con un edificio desarrollado en conjunto con el Grupo Presidente en Palmares Valley. Tendrá una capacidad para más de 1.200 puestos de trabajo que se producen en una sinergia con la desarrolladora a cargo. Estamos tratando de llevar a ese lugar todas las unidades que tenemos dispersas en la provincia, así podremos centralizar las operaciones y tener mucha más comodidad.

Otra de las novedades para Mendoza y todo el país es Banco del Sol, una de nuestras últimas incorporaciones. Teníamos la necesidad y la ambición de trabajar con un banco, por lo difícil que es para una cooperativa financiarse, y ahora nos da la posibilidad de brindar a nuestros productores una alternativa más de ofrecer a los asociados, que son más de 9.300.000 en todo el país, una opción digital para cualquier persona.

También recientemente hemos incorporado Prevención Retiro, que tiene que ver con todo lo que uno ambiciona para su futuro y la posibilidad de tener algunas certezas. Empezó en 2019, a meses de que se iniciara la pandemia, y ha crecido hasta llegar al tercer lugar de las empresas del rubro.

- ¿Qué diferencia al Banco del Sol de las instituciones financieras que ya conocemos?

- Este banco no tiene sucursales, salvo algunas oficinas en Buenos Aires. Se trata de una alternativa 100% digital. Para abrir o mantener una cuenta allí sólo se requiere un celular y no tiene ningún costo para el consumidor tener su cuenta. Además, en este momento retribuye el 20% del dinero que la persona mantenga en la cuenta. Es decir, no genera costos y da la posibilidad inmediata de tener una renta sin necesidad de hacer un plazo fijo, que también se puede hacer. Tenemos mucho por crecer. Ya tenemos más de 230.000 clientes, algo que nos da una participación muy importante. Se puede decir que son similares a las billeteras virtuales, pero da posibilidades como tomar préstamos, constituir plazos fijos y otras funciones, como cualquier otro banco.

- ¿Cómo se logra ser una empresa líder basada en el cooperativismo?

- Precisamente, mantener los mismo principios y valores desde hace más de 75 años, es lo que ha permitido a Sancor Seguros, el origen del grupo, ocupar el primer lugar del mercado asegurador del país con 11% de participación. En un mercado muy atomizado, tener ese porcentaje es muy importante, porque el segundo grupo que nos sigue no llega al 7%.

Además, tenemos Prevención ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo más importante del mercado, con más del 21% de participación sobre el total de los empleados registrados del país. Esto quiere decir que uno de cada cinco trabajadores que hay en Argentina, están afiliados a Prevención ART.

Lo que nos ha llevado a esto es la cultura del esfuerzo, el trabajo, el hecho de seguir colocando objetivos y tratar de cumplirlos. No hay ninguna magia, simplemente eso. Estamos muy satisfechos y orgullosos de la antigüedad de la empresa y tener el nivel y el lugar que tenemos. Lógicamente, también tiene que ver el trabajo que hace nuestra gente: más de 3.300 empleados, que tienen la camiseta pintada. Tenemos 9.300 productores asesores, que es el cuerpo de ventas más importante del país. Son una serie de circunstancias que nos han llevado a ese liderazgo.

Ndr: Para junio de 2021 -los últimos datos disponibles de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)- Prevención ART contaba con 1.539.207 trabajadores cubiertos en unidades productivas y 156.851 en casas particulares, lo que le dio una participación del 17,51% sobre los 9.686.145 trabajadores cubiertos por el sistema en todo el país, el segundo en importancia.