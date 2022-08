Alfredo Cecchi: “Las primeras medidas que ha tomado Massa son un poco más realistas”

Desde hace ya varias semanas, una de las principales preocupaciones de la economía mendocina pasa por las complicaciones que enfrentan casi todos los sectores productivos de la provincia por las restricciones a las importaciones y el difícil acceso a dólares. Alfredo Cecchi, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), habló con Los Andes acerca de este y otros temas como las medidas que puede tomar Sergio Massa, la inflación, la minería, el empleo y más.

- ¿Cuál es la situación actual para Mendoza respecto a las restricciones a las importaciones y el acceso a dólares?

- Con este nuevo “súper ministro” (Sergio Massa) ha habido un manejo más racional. Se han tomado medidas respecto a la tasa de interés para tratar de mantener un poco la reserva de dólares, que son muy necesarios para importación de productos que no se pueden sustituir en el país. Este Ministro ha dado algunos pasos necesarios para la conservación de los dólares que necesitamos para la importación de materia prima, pero, indudablemente, tienen que estar acompañados de otras medidas.

A esta situación se llega por un desmanejo de la economía y para recomponer este estado necesitamos equilibrar la matriz productiva y tener equilibrio fiscal, por lo menos.

- ¿Qué expectativas les genera Sergio Massa como ministro de Economía?

- Desde el gremialismo empresario estamos expectantes a la actuación de Massa. Sabemos que es un hombre más cercano al mercado que los anteriores ministros que ha tenido este Gobierno. Las primeras medidas que ha tomado son un poco más realistas que las que tomaron los anteriores. No podemos decir qué va a pasar porque es una realidad que él también es parte de una coalición que no se maneja desde el mercado.

Todos esperamos que a Massa le vaya bien, porque si es así al país le va a ir bien.

- ¿Cuáles son los sectores más afectados en este escenario?

- La industria más afectada por los inconvenientes con los insumos importados es la metalmecánica, porque hay una falta muy importante de acero inoxidable. También la vitivinicultura, ya que no se consiguen algunos insumos básicos para la enología, desde levaduras, hasta vidrios y corchos.

En la agroindustria en general hay complicaciones, porque mucha de la infraestructura industrial es importada y necesitamos algunos repuestos muy difíciles de conseguir o que se venden a un precio exorbitante.

- ¿Cómo actúan ante niveles de inflación como los que presenta la provincia y el país?

- El comercio no sabe a qué va a reponer y trabaja con el nuevo concepto de remito abierto. Toda la actividad se ve afectada por la falta de dólares y la inflación. Son los dos elementos que pegan muy fuerte en el comercio, principalmente en los más chicos donde genera una importante incertidumbre.

- ¿Cuál es el panorama para la actividad económica en los próximos meses?

- La economía de Mendoza viene ralentizada desde hace ya mucho tiempo por dos factores. En la provincia el principal recurso ha sido el petróleo y hace mucho tiempo la actividad ha venido disminuyendo, lo que ha afectado a la economía mendocina fuertemente. Por otra parte, hay una promoción industrial que se dio hace 30 años y produjo una desindustrialización importante. Muchas empresas se instalaron en provincias vecinas y mucha agricultura primaria (vitivinicultura y la parte más importante de la olivicultura) se trasladó también.

Ese éxodo agroindustrial y la disminución de los ingresos por la producción de petróleo y gas se suman a una discriminación por parte de la Nación que se ha visto reflejada en varios recorte presupuestarios. La falta de minería también ha complicado fuertemente la economía de la provincia. Vemos que en provincias vecinas los sueldos promedios son más altos que aquí, eso tiene que ver con la minería o actividades que en Mendoza la sociedad no ha permitido.

Mendoza tiene grandes posibilidades. Ha hecho un buen trabajo con el desarrollo de la economía naranja, también se vienen recomponiendo el tema petrolero, con avances para hacer pozos en el Sur de la provincia y algunas inversiones de YPF en la destilería de Luján de Cuyo, y el turismo ha sido una de las banderas en el último tiempo.

- ¿La minería sería una de las soluciones para Mendoza?

- No diría que es una solución total, sino una parte más que ayudaría mucho a la provincia. Sobre todo en las zonas donde tiene consenso social como es en Malargüe. También existen otras minerías como la metalífera que tienen otro desarrollo. Hay un universo que hemos dejado de desarrollar en la provincia y que estamos desaprovechando.

Vamos a ver si el proyecto de potasio en Malargüe puede arrancar. Eso sería un inicio importante para las arcas del Estado mendocino.

- El nivel de empleo todavía está por debajo de los números de 2019, ¿a qué lo atribuyen?

- Hay puestos que se han recuperado, pero no todo es empleo registrado en la formalidad. Es un gran problema este tema, porque el empleo no registrado ha tenido un importante índice de aumento en Mendoza. La economía informal está creciendo en forma sustantiva. Las condiciones para ingresar a la formalidad no están dadas por la alta presión impositiva en los temas laborales.

Es algo que se tiene que tratar a nivel nacional y se tiene que regular la presión impositiva y los temas fiscales para que el trabajo sea en blanco, registrado y de calidad. A pesar de que las principales inversiones se dan en petróleo, economía naranja y tecnología, son tantas las exigencias impositivas en el país que todavía no podemos tener un verdadero despegue en estos sectores.

Perfil

Alfredo Cecchi tiene 70 años y es presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM). Desde hace más de 30 años, su principal actividad es la olivicultura y el sector primario. Es propietario de Aceites del Valle, una empresa olivícola del Valle de Uco dedicada principalmente a la comercialización y exportación de aceite de oliva.

Antes de ocupar su cargo en la FEM ha participado en Parques Industriales, donde ha sido presidente de la Federación Argentina de Parques Industriales. También ha sido representante de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y partícipe de la Asociación Olivícola de Mendoza.