Alberto Fernández tras el anuncio de IPC anual de 50,9%: “La lucha contra la inflación es un tema central”

El presidente Alberto Fernández dijo que “la lucha contra la inflación es un tema central” y agradeció a los empresarios por el acuerdo alcanzado para la nueva etapa de Precios Cuidados, programa al que el Gobierno apuesta a convertir en un “ancla de expectativas inflacionarias”. Fernández habló esta tarde en la presentación oficial de “Más Precios Cuidados 2022″, donde compartió el escenario con los ministros Guzmán y Kulfas, el secretario de Comercio Interior Feletti y Karen Visental, representante de la multinacional Unilever.

La nueva canasta está compuesta por 1.321 productos de consumo masivo, cuyo precios contemplan una pauta de aumento del 2% mensual y una revisión trimestral, la primera prevista para el 7 de diciembre.

“Precios Cuidados es una política que permite mejorar el poder adquisitivo de todos y todas, reduciendo el peso que tiene la canasta básica sobre los ingresos”, dijo Feletti, el representante del Estado que durante diciembre negoció con más de cien empresas los precios de la nueva canasta.

La presentación oficial de Precios Cuidados, en la Quinta de Olivos, se inició poco después de que el INDEC informara sobre la inflación de diciembre, de un 3.8 por ciento.

“La lucha contra la inflación es un tema central y en la Argentina, ya no lo decimos Martín y yo solamente sino que lo dicen los organismos internacionales de créditos, no tiene una sola causa. La inflación no es el resultado de la emisión monetaria sino el resultado de muchas cosas que concurren en ese proceso inflacionario. Aspectos que van desde lo psicológico, hasta lo monetario”, dijo Fernández.

“Hemos dados un paso que es muy importante para nuestro diseño económico futuro”, valoró el Presidente. El programa Precios Cuidados no fue objetado en las discusiones técnicas con FMI, pese a que el organismo no suele ser afín a los congelamiento de precios. “Las negociaciones con el FMI también comprenden a las políticas de precios e ingresos y que en ese marco el Gobierno encara con el sector privado cerrar un acuerdo para anclar expectativas”, había dicho Guzmán días atrás.

“Así como nosotros estamos preocupados por la situación fiscal y tratamos de ir ordenando las cuentas públicas sin que sufra, del mismo modo nos preocupa que la inflación crezca y se consuma los ingresos”, dijo Fernández.

“Rescato que quienes estaban sentados frente al Estado que reclamaba esa ancla para que opera como un moderador de precios, sean empresarios argentinos y empresas multinacionales tan importantes como Unilever. Celebro que hayan entendido que todos necesitamos ponerle fin al problema de la inflación; el diálogo es lo más valioso”, insistió el Presidente.

Karen Vizental, de Unilever Latinoamérica, destacó “el trabajo articulado entre lo público y privado”, y aunque reconoció que “no fue fácil el diálogo”, finalmente “hubo consenso” para diseñar una canasta que, dijo, cuenta “con productos de las principales marcas del país”. Vizental, con buen tono, no dejó de expresar su sorpresa de compartir el escenario del acto. “Me enteré cuando venía para acá”, contó al empezar el breve discurso que debió improvisar.