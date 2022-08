Alberto Fernández: “Nunca más las tarifas dolarizadas en Argentina”

El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles que en la Argentina “nunca más las tarifas deben estar dolarizadas”, porque las mismas tienen que estar “absolutamente vinculadas con la sociedad dada en un momento dado”.

“Nosotros estamos en Argentina y tenemos gas. Por qué vamos a pagar gas a precios internacionales, si tenemos nuestro gas que podemos distribuir a los argentinos y que los mismos paguen en pesos a precios razonables”, dijo.

Fernández dijo que él no se iría tranquilo de la presidencia si la obra el gasoducto no se hubiera puesto en marcha ni estaría en paz consigo mismo si el gas de Vaca Muerta no llega a donde debe llegar.

“Estamos demostrando que no es todo lo mismo. El Estado tiene el deber de tomar la iniciativa e impulsar las obras necesarias porque no todo le interesa al capital privado”, dijo el jefe de Estado en la localidad bonaerense de Salliqueló.

Fernández encabezó la firma de contratos para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, junto a los gobernadores, Axel Kicillof, Sergio Zilliotto y Omar Gutiérrez, el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri; los ministros Sergio Massa y Eduardo de Pedro; la secretaria de Energía Flavia Royón y el titular de Energía Argentina, Agustín Gerez, en la localidad bonaerense de Salliqueló.

El presidente también destacó que fue Marcelo Mindlin, dueño del Grupo Pampa Energía, quien le dijo en 2019 que en Vaca Muerta había mucho gas, pero que era necesario impulsar el gasoducto para poder sacarlo.