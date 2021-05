Alberto Albamonte: “En octubre o noviembre queremos abrir las puertas del hotel en San Rafael”

Con más de 20 años de trayectoria en el país, Howard Johnson, la cadena de hoteles más grande del país, encontró el anhelado punto de entrada a Mendoza y será por San Rafael.

El hotel emplazado en un predio de 400 hectáreas, a 10 kilómetros de Los Reyunos, en la histórica Villa 25 de Mayo, contará con 66 habitaciones, salones de eventos, spa, piscina, un restaurante internacional.

Rodeado de viñedos y con un socio de lujo, el río Diamante, los servicios que ofrecerá el hotel se complementarán con un paisaje natural que será un deleite para todos los sentidos.

El proyecto que comenzó a tomar forma en 2013, sufrió los vaivenes de la economía. En 2019 se paralizó la construcción del Howard Johnson sanrafaelino y ahora, en medio de la crisis desatada por la segunda ola del coronavirus, el Grupo Hotelero Albamonte (GHA), cabeza de la cadena, decidió retomar la obra con el objetivo de abrir las puertas en noviembre de este año. La inversión rondará los 15 millones de dólares.

Siguiendo con la línea que más éxito dio a la cadena, el hotel de San Rafael está apuntado a dos segmentos muy distintos entre sí, pero que a la vez se complementan logrando que algo estacional se convierta en un movimiento de 12 meses: el visitante corporativo (convenciones) por un lado y el turista, por otro.

El hotel generará mano de obra directa y estable para 100 personas y en principio otros 50 eventuales. Pero si el sector corporativo ocupa una porción importante del movimiento, el empleo temporario se tornará estable.

Alberto Albamonte, titular del GHA y presidente de cadena de hoteles Howard Johnson y Days Inn, contó sobre su viejo anhelo de desembarcar en Mendoza y las expectativas que están depositadas en el sur de Mendoza

-¿Porqué San Rafael?

-Hicimos hace años un estudio de mercado muy completo analizando las distintas ciudades, localidades, centros turísticos, que se adaptaran a nuestros productos.

San Rafael tuvo un puntaje alto desde el primer momento. Después venía el otro desafío que era conseguir los inversores. Todos nuestros socios son argentinos y en este caso son empresarios de Rosario que les encanta San Rafael.

Cuando nos consultaron qué posibilidades veíamos ahí, fuimos al estudio de mercado y San Rafael es un lugar apto para nuestros hoteles.

Hoy tenemos 42 hoteles abiertos, este mes abrimos dos más y otros ocho hoteles en construcción para abrir durante este año, entre los que cuento con San Rafael.

-¿Piensan solo en el turismo?

-De los 42 hoteles, el 70% es básicamente corporativo y el 30% turístico. Esto puede llamar la atención pero tiene un razonamiento lógico. Cuando hay convenciones no hay turismo y cuando hay turismo no hay convenciones.

Es simple, vas a una convención a una localidad que no sabés ni dónde queda, te encontrás con un hotel fabuloso y después decidís volver con tu familia a pasar unos días porque te encantó el lugar. De alguna manera tratamos de fomentar el turismo como un gran complemento de nuestros hoteles corporativos.

-¿Por qué retomar la obra en plena pandemia?

-La obra estaba paralizada desde hace dos años por los problemas que todos conocemos del país. Primero lo económico y después la pandemia, que nos congeló la actividad, provocando un daño enorme.

Pese a todo, creemos en el país y un hotel no se hace pensando en los próximos seis meses sino en los próximos 40 años.

Estamos muy entusiasmados con el proyecto, trabajando a full. Va a ser uno de los grandes hoteles de nuestra cadena y en octubre o noviembre queremos abrir las puertas.

Además va a generar muchas fuentes de trabajo y va a contribuir al conocimiento de San Rafael a nivel mundial porque nuestra cadena está en 90 países y cuenta con 9.300 hoteles. Tenemos un presupuesto publicitario de 100 millones de dólares mensuales.

Para vender este hotel tengo que vender San Rafael y eso significa que todas la actividades que existen hoy se van a ver notablemente favorecidas por el conocimiento que de todas partes del mundo van a tener de San Rafael.

-¿Cómo se manejan con los proveedores?

-Básicamente donde sea más eficiente, más económico o mejor producto. Si son locales mejor porque nos facilita mucho la logística. Primero buscamos proveedores en la zona y, si no nos pueden cubrir, buscaremos donde sea. Lo importante es que el huésped esté siempre bien atendido.

-¿Y en el resto de la comunidad, cómo impactará?

-Hace seis años hicimos un estudio en el sur de la Florida (Estados Unidos) para atraer turistas a Argentina y la conclusión económica fue muy notable.

De cada 100 dólares que trae un turista extranjero, solo 22 dólares deja en el hotel. El resto lo consume en espectáculos, comidas, souvenir, compras. El derrame de esas divisas es en toda la población.

-¿Van a asumir el manejo del hotel Intercontinental en Mendoza?

-Mendoza es nuestra asignatura pendiente. Desde que me presenté en la licitación del hotel Plaza, siempre quise hacer un hotel en la Ciudad. Estamos conversando con distintos inversores y no pierdo la esperanza de poder hacer un gran hotel en Mendoza. Igualmente estoy entusiasmado porque faltan pocos meses para abrir San Rafael y no hay ninguna duda de que ayudará mucho.

San Rafael es puerta de entrada de lujo a Mendoza y a la vez tiene condiciones individuales para ser un gran éxito para los visitantes nacionales y extranjeros.

-¿Y el proyecto del hotel en la terminal de ómnibus de Mendoza?

-Estuvimos en conversaciones pero descartamos de plano hacer un hotel en ese lugar. Fue porque no daban las condiciones. No nos convenció la forma como estaba planteado ese negocio.

¡Qué nos dejen invertir!

Alberto Albamonte, presidente de las cadenas de hoteles Howard Johnson y Days Inn no ahorró críticas hacia el gobierno por la situación actual, tanto en el manejo de la pandemia como la economía.

La pandemia “nos provocó un gran daño (sector hotelero) pero quien más perdió es la ciudadanía. “Hay una gravísima responsabilidad de algunas de las autoridades que, por mala praxis, corrupción o lo que sea, se desentendieron de la necesidad de la gente”, dijo sin tapujos Albamonte.

“Hoy las autoridades culpan a la población, la tratan de encerrar, prohibir circular violando la Constitución. Realmente ésa es una situación que podría haber sido evitada con un poquito de profesionalismo, un poquito de realismo”, agregó.

Albamonte se esperanza en que “esto cambie” pensando en la temporada venidera ya que “estamos preparados para recibir a miles de turistas porque Argentina es uno de los países más baratos del mundo” pero, de no cambiar el rumbo, “estamos perdiendo” la oportunidad debido a la “falta de idoneidad de nuestros gobernantes”.

Para finalizar, el Ceo del Grupo Albamonte reflexionó: “Tenemos ventajas en muchas actividades pero si esas ventajas que nos pueden salvar las atacamos, las perseguimos, nos estamos pegando un tiro en el pie. Tenemos que luchar para lograr cambiar este rumbo que es tan nefasto.”