Al menos otro cuatro hoteles cerrarán sus puertas en Mendoza

Las restricciones decretadas para evitar la propagación del coronavirus llevan ya 185 días de vigencia y el sector hotelero es uno de los que más ha perdido hasta la fecha. De hecho, desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga) aseguraron que hay dos hoteles céntricos y dos de San Rafael próximos a cerrar definitivamente.

Por ahora la cámara no dio a conocer los nombres de las empresas, pero advirtieron que la situación es crítica para toda la actividad. “Técnicamente los vuelos regresan en octubre, pero no hay ninguna resolución que lo respalde. Estamos incrédulos, y más con la capacidad de camas que tiene hoy Mendoza (en el sistema sanitario). Los protocolos están aprobados, muchos hoteles de la provincia ya están trabajando con el turismo interno, pero el flujo de trabajo es mínimo, y en el centro es prácticamente nulo”, explicó Andrés Muratti, vicepresidente de Aegha.

De acuerdo con Muratti, la mayoría de los hoteles, “ni bien haya flujo de gente, reabrirá”, aunque la situación es complicada. “Una cosa es decir que se piensa abrir y otra es contar con el flujo de gente necesaria. Mendoza tiene 24.000 plazas habilitadas formalmente, y para que un hotel cubra sus costos básicos se requiere un 45% de ocupación, solo para no ir a pérdida. No sé si vamos a tener una temporada de verano”, indicó el empresario.

De igual manera, Daniel Ariosto, titular de la UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza), empresario hotelero, y agente de viajes, explicó que han mantenido, “junto a otros operadores”, conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Turismo de la Nación para conocer entre qué destinos se retomarían los viajes a partir de octubre.

“Quienes formamos parte de la Cámara Argentina de Turismo no hemos podido lograr precisiones. El anuncio del ministro de Transporte (Mario Meoni, aseguró que el Gobierno se propone rehabilitar vuelos comerciales domésticos e internacionales desde el 1 de octubre), todavía no es oficial, y si lo anuncian hoy o mañana ya es tarde para programar, y promocionar al cliente”, señaló Ariosto.

El empresario indicó que se continúa pidiendo por la apertura de los cielos, y del transporte de media y larga distancia, así como que se abran las fronteras, pero no han recibido respuestas. “La UCIM publicó un comunicado con la situación de los hoteleros autoconvocados que no tienen sus hoteles convertidos en hospitales, y llevan más de 180 días de cierre, de no recibir un solo peso. Se ha enviado la nota al jefe de Gabinete, que se remitirá también a las autoridades provinciales, porque nos interesa una solución al nivel de lo que estamos viviendo”, indicó Ariosto. El empresario, aseguró además que, si se toma en cuenta a toda la región de Cuyo, son más de una docena los hoteles que ya no volverán a abrir sus puertas, aunque aclaró que por ahora “prefieren que sus nombres no sean publicados”.

Presente delicado

Por el momento, no parecen estar dadas la condiciones para que el turismo vuelva a la provincia y se estima que a diciembre, la actividad hotelera habrá disminuido 78% respecto al año pasado. Desde Aegha recordaron que en 2018 el gasto de los turistas que visitaron Mendoza alcanzó los U$S 1.400 millones y un 50% de ese dinero se destinó a alojamiento y a comidas (hoteles y restaurantes).

Ley de emergencia

Este lunes 21 de septiembre se promulgó la ley de Reactivación del Turismo que, entre sus principales medidas incluye una prórroga hasta el 31 de diciembre del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de salarios, la asistencia económica a PyMEs, la reducción del 95% del pago en contribuciones patronales, y prórrogas en el vencimiento de impuestos.

Además, la ley prevé la creación de “bonos vacacionales” y un sistema de compensación por el que el Estado devolverá el 50% de lo que se pague por paquetes turísticos que se adquieran en el país para el 2021.

Para Muratti, la ley “tiene ventajas pero no es una ley de emergencia, como el sector pedía”. “Tiene una parte que es de promoción, el Estado devolverá una parte del dinero gastado para que sea reinvertido en excursiones (bonos vacacionales). El problema es que tiene que contratarse un paquete turístico hasta el 31 de diciembre para poder aprovechar el beneficio, y la ley tardó en salir, y falta que se reglamente, con lo que quien se atreva a comprar deberá hacerlo en muy poco tiempo”, agregó el vicepresidente de Aegha.

“La gente esta reacia a comprar, porque por más barato que sea un paquete, es difícil saber cuándo se podrá utilizar”, indicó Muratti, y señaló que esperaban que además de la promoción, la ley incluyera un marco legal acorde al momento que vive el sector y que impidiera que cuando la situación se normalice las suspensiones de hoy no se conviertan en juicios laborales mañana.

“Hace cinco meses que las empresas no facturan, y todo esto va a costar plata en el futuro, porque no hay un marco legal acorde”, cerró.

Algo similar señaló Ariostso, quien indicó que el sector requerirá préstamos a tasa cero, y con un periodo de gracia para ponerse en pie.

Pérdidas de empleo

“Estadísticamente, y desde lo formal, hay 2.500 personas sin trabajar. Hicimos un censo sobre 500 empresas, y 200 habían cerrado sus puertas, y si continúa la modalidad de vereda, la situación tiende a agravarse”, indicó secretaria administrativa de Uthgra Mendoza.

La dirigente sindical del sector hotelero y gastronómico, indicó que los atrasos salariales del sector ya alcanzan el 30%. Debido a la pandemia, el sector no ha discutido sus salarios este año, y no hay persepctivas para poder hacerlo.

“Los hoteleros firmaron un convenio de reducción del salario (cobran el 75%), y una parte se cubre con el ATP (alrededor de $18.000), y el resto algunos no lo están cobrando, con lo que se quedan sin obra social. Estamos realmente en crisis, y necesitamos un testo del Gobierno, un ATP provincial (Aporte para el Trabajo y la Producción), para quienes están sin trabajo”, señaló Montivero.

Además, la gremialista señaló que hay 600 trabajadores que pertenecen a los hoteles alojamiento, que no han podido retornar a sus empleos, y para quienes peligran sus fuentes de trabajo, porque no se los ha habilitado.

“Están actuando no equitativamente, hay hoteles que funcionan como de alojamiento sin serlo, y nadie da una respuesta porque este sector no pertenece a Turismo”, cerró Montivero.