Ahorros: pagarán el impuesto a los Bienes Personales los plazos fijos de menos de 274 días

La Cámara de Diputados se aprestaba este jueves a darle media sanción a un proyecto de ley elaborado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que terminará generando que los plazos fijos paguen Bienes Personales si el dinero colocado está menos de 274 días depositado en la cuenta bancaria y si las tenencias gravadas de su propietario superan el mínimo no imponible de 2 millones de pesos.

Con impulso del oficialista Frente de Todos que en la Cámara baja lidera Máximo Kirchner, Diputados tenía en el temario de la sesión del jueves –con intenciones de darle tratamiento en la madrugada del viernes- los cambios en la ley de Impuesto a las Ganancias y la ley de Impuesto sobre los Bienes Personales.

En el bloque oficialista daban por descontada la media sanción de la iniciativa dado que además de los propios, el proyecto dictaminado lleva la firma de referentes de Juntos por el Cambio como Luciano Laspina (PRO), Luis Pastori (UCR), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Domingo Amaya (PRO), Atilio Benedetti (UCR), Hernán Berisso (PRO), Javier Campos (Coalición Cívica) y José Cano (UCR), entre otros.

Más exenciones

Guzmán elaboró y envió el proyecto de ley para “fomentar el ahorro y la inversión en pesos”. En principio, esta iniciativa amplía las exenciones en el impuesto a las Ganancias y sobre Bienes Personales para los activos de inversiones financieras en moneda nacional con el objetivo de promover el ahorro en pesos y desarrollar el mercado de capitales y de créditos.

Al 25 de junio, último dato disponible en el Informe Monetario del Banco Central había depositados a plazo fijo no ajustable por CER/UVAs unos 3,8 billones de pesos, un 66% más que en el mismo momento del año pasado; y aquellos plazos fijos ajustados por inflación alcanzaban los 185.188 millones de pesos, un 123,3% más que un año atrás.

La iniciativa del Gobierno de Alberto Fernández plantea sumar a las exenciones del impuesto a las Ganancias los intereses de los depósitos en pesos con cláusula de ajuste (por ejemplo, plazos fijos UVAs) y los rendimientos de las colocaciones en instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva.

Por otro lado, el proyecto plantea la exención en Bienes Personales para las obligaciones negociables emitidas por empresas argentinas; para los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a inversión productiva; y la participación en fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros que inviertan al menos el 75% en activos exentos.

Más presión fiscal

El proyecto elaborado por Guzmán tiene una “cláusula antielusión”. Así, se establece un tiempo de permanencia mínima de los activos en el patrimonio para acceder a las exenciones de Bienes Personales. Ese plazo mínimo es del 75% de la cantidad de días al año, es decir, unos 274 días.

Así, el beneficio de la exención será aplicado sólo si la inversión se mantiene durante al menos 274 días en el año o desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo del año siguiente. Con esto se busca evitar lo que suele ocurrir: aparecen depósitos de más de 2 millones de pesos en plazos fijos a treinta días un 20 de diciembre solo para evitar pagar Bienes Personales.

El tributarista Marcelo Rodríguez le explicó a este medio que el gravamen para quien no cumpla con los 274 días se aplicará sólo a los que exceden el mínimo no imponible de Bienes Personales. Es decir, no se verán afectados por la mayor presión tributaria aquellos que tienen depositados en total hasta 1.999.999 pesos. Esto es porque el impuesto lo pagan las personas por la tenencia de activos al 31 de diciembre de cada año siempre que se supere el mínimo general de 2 millones de pesos de bienes gravados.

Esta cláusula antielusión ya estaba presente en el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, pero no se había fijado los parámetros temporales específicos para su determinación, como son la cantidad de días que se debe mantener la inversión para alcanzar las exenciones. Ahora se amplían exenciones y en paralelo se suman condicionamientos.

El Gobierno considera que con la exigencia de dejar el dinero depositado por al menos 274 días en una caja a plazo fijo se alimentará de liquidez al sistema financiero local, impulsando la reactivación económica vía más y mejor financiamiento en moneda local para el sector privado, porque los bancos tendrán más recursos para prestar.

El proyecto aclara que, con el objetivo de no afectar los intereses de los pequeños y las pequeñas ahorristas, se han tomado los recaudos necesarios para que las limitaciones establecidas al goce de las exenciones no sean aplicables a los depósitos en cajas de ahorro cuyos ingresos estén originados, entre otros, en el salario, jubilaciones, trabajo autónomo y monotributistas.