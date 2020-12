Aguinaldos, vacaciones y beneficios: cuánto cobro en diciembre y qué esperar a futuro

Se acercan las fiestas, y con ellas los trabajadores esperan el pago del aguinaldo , que según lo dispone la ley 27.073, se debe pagar con fecha límite al día 18 de este mes, y corresponde al 50% de la mejor remuneración, “por todo concepto”, del último semestre.

El límite de cobro se estableció en el año 2015, con la sanción de dicha norma, ya que la Ley de Contrato de Trabajo preveía que el pago podía hacerse efectivo hasta el 31 de diciembre.

Para calcularlo, hay que incluir “horas extras y comisiones” que el trabajador pudiera haber realizado durante el semestre que se considere, y si durante los meses previos al pago del aguinaldo el trabajador hubiera reducido su jornada laboral, corresponderá el pago de “la mejor remuneración devengada”, sin computar dicha reducción de mutuo acuerdo. Además, si un mes se hubiera cobrado más, por incluirse un retroactivo, este se prorratea en los meses en los que se debió cobrar, y esa proporción se incluye en el aguinaldo.

Por el contrario, los conceptos no remunerativos no se incluyen en el cálculo del aguinaldo, por no tener naturaleza remunerativa o salarial.

Aguinaldo jubilados: cuánto cobro

Este mes, el salario de los jubilados llega con un incremento del 5%, que llevó la jubilación mínima a $19.035 pesos, y afectará igualmente al aguinaldo, por lo que entre ambos conceptos se cobrará un mínimo de $28.552,50. El haber mínimo cerró el año con un incremento del 35,3%.

Aguinaldo de empleados públicos

Rodolfo Suárez confirmó que en Mendoza pagará el medio aguinaldo de diciembre a una parte de los estatales. Así lo adelantó el gobernador en la entrevista con Los Andes y lo ratificó luego en su cuenta oficial de Twitter.

“Haciendo un gran esfuerzo desde la Provincia, el viernes 18 de diciembre se pagará el aguinaldo completo a la totalidad del personal de la salud, seguridad y educación”, dijo el mandatario provincial.

“También al resto de la Administración que cobre un sueldo bruto menor a 80.000 pesos. Para sueldos por sobre los 80.000 pesos, la fecha de cobro será el 18 de febrero próximo”, agregó.

Cambios en las empresas

Entre noviembre y principios de diciembre, Gestión Consultores realizó una encuesta en la que participaron 125 empresas de Mendoza para conocer si “modificaron su esquema de beneficios durante este año”, y el 65% de ellas lo hizo, y el 71% planea introducir cambios durante el próximo año. Esto implica, días libres, vacaciones adicionales, flexibilidad horaria, gastos por home office, préstamos, licencias extendidas por maternidad o matrimonio, entre otros.

La consultora, a cargo de la economista Paula Pía Ariet, dividió el análisis según puestos laborales, en cuatro categorías: posiciones dentro de convenio (generalmente operarios); analistas o administradores; mandos medios, líderes o jefes; y gerentes o posiciones más altas dentro de las empresas.

En cuanto a los “beneficios vinculados a días libres”, el día de cumpleaños libre es el más extendido (el 21% de las empresas lo otorga a los operarios, y el 30% de ellas al resto de la nómina), en proporciones similares se otorgan las licencias extendidas por matrimonio o maternidad.

Las “vacaciones adicionales”, solo estuvieron presentes en el 7% de las empresas encuestada (por una semana), para el caso de los operarios, 12% analistas, y 26% y 30% para los rangos más altos.

En tanto que el el 37% de los gerentes tiene “flexibilidad horaria”, al igual que el 34% de los mandos medios, el 31% de los analistas, y el 16% de los empleados dentro de convenio.

Ahora bien, si se consideran los “beneficios más valorados por los empleados, o colaboradores”, según señalaron las empresas para las categorías de “convenio”, se destaca el “plan médico adicional” (señalado en un 41% de los casos).

Además, en un 33% gastos de “home Office”, y “horarios flexibles”, y los préstamos y bonus también se encuentran entre los más valorados (25% y 22%, respectivamente).