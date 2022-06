Aguinaldo junio de 2022: qué día se cobra y cómo se calcula

En los próximos días se hará el pago de la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) de junio de 2022, más conocido como “aguinaldo”, lo que permite un “ingreso extra” a los trabajadores.

Por el SAC, el trabajador recibe el 50% del mejor salario cobrado en cada semestre.

Qué es el aguinaldo y cómo se paga

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como “aguinaldo”, se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre de cada año.

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres.

Si durante el semestre el trabajador no trabajó todos los meses (ya sea porque empezó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato), hay que pagarle el proporcional a los meses trabajados. Podés ver el cálculo más abajo en esta misma nota.

Cómo se calcula el aguinaldo - Imagen ilustrativa / Web

Fecha del aguinaldo de junio de 2022

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el SAC o medio aguinaldo será abonado el jueves 30 de junio. No obstante, la normativa vigente admite una tolerancia de cuatro días (hasta el 6 de julio).

La segunda cuota será abonada el 18 de diciembre de 2022, con un período de tolerancia también de cuatro días hábiles. La idea es que sea antes de Navidad.

¿El aguinaldo incluye horas extras y comisiones?

En el aguinaldo se incluyen “horas extras y comisiones” que el trabajador pudiera haber realizado durante el semestre que se considere. Es decir, se toma en cuenta para calcular la mejor remuneración.

Si durante los meses previos al pago del aguinaldo el trabajador hubiera reducido su jornada laboral, corresponderá el pago de “la mejor remuneración devengada”, sin computar dicha reducción de mutuo acuerdo.

Si un mes se hubiera cobrado más, por incluirse un retroactivo, éste se prorratea en los meses en los que se debió cobrar, y esa proporción se incluye en el aguinaldo.

Cómo se calcula el aguinaldo 2022 - Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Por el contrario, los conceptos no remunerativos no se incluyen en el cálculo del aguinaldo, por no tener naturaleza remunerativa o salarial.

Otros conceptos como el pago de “maternidad” también quedan excluidos, por ser subsidio, y no sueldo; y el mismo criterio se aplica para todos los beneficios sociales.

En el caso de las licencias sin goce de sueldo, no se computan.

Aguinaldo 2022: monto a cobrar en junio

Para calcular cuánto vas a cobrar de aguinaldo, aplicá la siguiente fórmula: (el salario / 12) x los meses trabajados.

Ejemplo 1: empezaste a trabajar en febrero de 2022. Tu salario es de $70.000. El medio aguinaldo que se abona en junio corresponde a (60.000/12) x 5. El valor del aguinaldo es $29.166.

Ejemplo 2: empezaste trabajar hace tres años (número al azar). El mejor salario del primer semestre de 2022 equivale a $80.000. El medio aguinaldo que se abona en junio corresponde a (90.000/12) x 6. El valor del aguinaldo es $40.000.