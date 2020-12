Agro, industria y construcción: los sectores con señales de recuperación

En épocas de incertidumbre económica, muchos empresarios prefieren resguardar su capital y esperar antes de arriesgar. Sin embargo, un relevamiento realizado por Los Andes demuestra que hay otros que aún en medio de la tormenta deciden movilizar recursos e invertir, como ocurre en los sectores de fruticultura, industria y desarrollo inmobiliario.

De estos tres sectores, el primero continuó trabajando durante los meses de aislamiento intensivo. De todas formas, según datos del IERAL Mendoza, estima que el agro en general tuvo una caída interanual de la actividad del 14 %, aún mayor que a nivel nacional que fue sólo del 3%. Aún con esos números adversos, algunas empresas invirtieron en la protección de sus campos o en el recambio de maquinaria.

La industria es un sector más complejo de analizar. Según el IERAL Mendoza, la local sí presentó un aumento interanual del 1%, superando a la media nacional que cayó en un 5%. Pero, si se hace foco en la metalmecánica, Adimra sostiene que Mendoza se presenta con una caída del 6% en comparación con 2019. Algunas empresas locales invirtieron en automatizar algunos procesos y además en maquinarias para ampliar la variedad de productos.

Finalmente, la construcción ha sido uno de los sectores más golpeados en la pandemia, con una caída en la provincia del 27% según IERAL. En un rubro tan complejo, una parte es la de los desarrollos inmobiliarios, y aquí sí se observan empresas que, más allá del parate que debieron hacer entre marzo y mayo, continuaron invirtiendo en sus desarrollos y planean nuevos proyectos para 2021.

Mejorar para exportar

Ubicada en General Alvear, la empresa Fénix es una agroindustria que elabora puré de frutas. Con 450 hectareas de cultivos propios, apuntan al mercado internacional y este año invirtieron 2 millones de dólares en maquinaria y mejoras de infraestructura. Germán Perón, presidente de la empresa, comenta que “al principio de la pandemia estábamos con el miedo de todo empresario, de estar en medio de una recesión mundial y no saber cuándo era la recuperación. El 95% de lo que producimos se exporta, así que nos afecta mucho”.

Conscientes de que compiten en todo momento para mantener clientes como Coca-Cola o Citric, mantuvieron y cumplieron la idea de traer una máquina de Italia por 1 millón de dólares con una tecnología que permite trabajar la fruta con menor temperatura para que tenga mayor calidad. “Desembarcó el martes y esperamos tenerla operativa en 15 días. Necesitamos usar 9 contenedores para traerla. Imaginate lo que va a costar armarla”, bromea Perón.

El restante millón de dólares que invirtieron tuvo que ver con una nueva planta de tratamiento de agua, la compra de 3 mil bines nuevos de industria nacional, pavimentar la zona de carga, sumar 13 hectáreas nuevas en la defensa contra la helada con aspersores de agua, reactivar perforaciones en cada finca, y completar un proceso de automatización en su fábrica.

Otra empresa en el rubro frutícola es Río Alara, reconocida en la provincia por la producción, empaque y comercialización de cerezas con miras al exterior. Su plan esta temporada es invertir 500 mil dólares en infraestructura para proteger sus cultivos, en una operación que han analizado durante el año y está pronta a concretarse.

Diego Aguilar, gerente de Río Alara y además presidente de la Cámara de Cereza de Mendoza, explica que la apertura de los mercados de China, Tailandia y otros países asiáticos motivan a invertir en el sector, aun sabiendo que debe esperarse 5 años para obtener resultados.

“Ya habíamos hecho una plantación y ahora tenemos que impermeabilizar los techos. La estructura más la lona son entre 20 y 25 mil dólares por hectárea. La idea es techar por lo menos cuatro lotes de 6 hectáreas, 24 hectáreas de un total de 100 que tenemos, por lo que ahora hablamos de cerca de 500 mil dólares. Esto te garantiza tener cosecha y programar un sistema de envío mes a mes al exterior”, comenta Aguilar desde su finca en Agrelo.

Con la mira en la eficiencia

El Grupo LTN, compuesto por las empresas Friolatina, Acerolatina y Bervill, fabrica desde equipos para cámaras frigoríficas hasta paneles para construcción. Este año su principal inversión fue la compra de una máquina por 500 mil dólares para incrementar la variedad de paneles que ya están en el mercado, haciéndolo de manera más eficiente, sustentable, menos contaminante.

Gustavo Bernardi, uno de los encargados del grupo, explica que la maquinaria permitirá hacer nuevos tipos de paneles: “El Grupo LTN piensa ampliar sus capacidades productivas y de paneles para el mercado arquitectónico, pensando en una productividad sustentable. Ya tenemos una línea. Continuando, esta maquinaria va a ser un suplemento que se le agrega para ampliar la producción. Es un sector que todavía tiene mucho por desarrollarse”.

“Si bien esta inversión la hicimos en este 2020, el proceso natural de ingreso es lento, ahora más por el tema de pandemia, por estar cerradas fábricas, el flete, etcétera. Así que va a llegar en 2021”, especifica Bernardi. Además, en el año entrante, quieren construir una plaza en un territorio donde puedan mostrar los sistemas de construcción, apostando a lo nuevo y con un lugar visible.

Otra empresa en el sector industrial es Tassaroli SA, que desde San Rafael brinda productos y servicios para la industria energética y minera. Durante 2020 complementaron el gran plan de inversión que venía desde 2018, incorporando equipos cargadores de tubos, soldadoras de arco sumergido, bancales de salida para centros de mecanizado y actualización de software.

Carlos Tassaroli, presidente de la empresa, considera que la crisis de la pandemia y la inestabilidad de la economía local (en especial, la falta de crédito) hicieron que el panorama fuera poco alentador. “En Tassaroli SA la política que implementamos nos obliga a invertir, ya que consideramos que ésta es la única vía que nos puede permitir sostenernos y evolucionar, con el afán de captar más clientes y mercados”, señala el presidente.

Los objetivos que persiguen con las inversiones, que seguirán durante 2021, son disminuir tiempos de procesos, logrando ser más productivos y eficientes para llegar al cliente en el plazo requerido. Además quieren mejorar los traslados por condiciones de manipulación, logrando que el trabajo del personal sea más seguro.

Desarrollo inmobiliario

Con proyectos que deben pensarse a mediano y largo plazo, el sector del Real Estate ha continuado en gran parte con construcciones que venían desde 2019. Una de estas empresas es Kristich Desarrollos.

En una entrevista realizada por este medio a fines de noviembre, su titular Flavio Kristich comentó que este año estuvieron con la terminación de los 128 departamentos del Marqués, en Godoy Cruz, un edificio a entregar en 2021. “Entregamos Alma Gardenia en el Acceso Sur y se comenzaron a construir las casas en ese barrio. También hemos comenzado con la tercera etapa del barrio La Bastilla”, enumeró respecto de 2020.

Mirando hacia adelante, comenzarán con la construcción de una plaza de 2.700 m2 en el frente de La Bastilla. Por otro lado, referido al proyecto en el centro de Ciudad en calles San Martín y San Lorenzo, iniciarán la construcción en abril de 2021. “A causa del Covid se demoró un año el inicio de la obra. El proyecto consta de tres torres: una por calle. La de Avenida San Martín es corporativa”, describió Kristich.

Otra desarrolladora inmobiliaria que continuó con sus obras fue Hyde Development, con la finalización y entrega de barrios en Luján y el avance en otros barrios. “El año se planteó tremendo en marzo. Estuvo parada un mes y medio la construcción pero nos sirvió para trabajar en los procesos internos y en la digitalización, que nos sirvió para volver mejor”, analiza Mariana Cucchi, directora comercial de la empresa.

Para esta constructora, los inmuebles siempre han sido una buena forma de ahorro para la gente común, y fue una opción que muchos eligieron ante la dificultad para acceder a la compra de dólares.

Por otro lado, Cucchi comenta que este año adquirieron un terreno en Luján para lanzar un gran proyecto en 2021. “Va a ser la apuesta más grande de la empresa hasta ahora. Apostamos en un proyecto grande. Es un barrio con departamentos mayormente residencial y con una parte comercial también”, adelanta la directora comercial. Además, para 2021 planean terminar la torre norte de La Tacuara Residences y comenzar la torre sur.

Si bien la obra pública está parada son los privados los que han traccionado la creciente demanda de permisos tanto para construcción de nuevos espacios como ampliación. Ignacio Blanco | Los Andes

La inversión gastronómica en alza

Un sector que también ha tenido movimiento este año es el rubro alimenticio, ya sea con la llegada y ampliación de cadenas, como con algunas inversiones importantes en fábricas locales.

Una reconocida marca que llegó a Mendoza es Carne, la cadena de hamburgueserías del reconocido chef Mauro Colagreco. Al menos en un primer momento, funciona como un delivery y take away. El chef argentino vive hace dos décadas en Francia y su restaurante logró 3 estrellas Michelin y el primer puesto en “The World’s 50 Best Restaurants”. Las hamburguesas se caracterizan por tener ingredientes de calidad, orgánicos y elaborados sin conservantes.

Por otro lado, la pastelería y cafetería Bröd, tenía proyectada y en marcha tres franquicias este año. Lejos de que la cuarentena desalentara estas inversiones, los planes siguieron adelante y así abrieron los locales del barrio Bombal, calle Boedo en Luján y Lomas (frente al barrio Dalvian), que se suman al original en la esquina de Montevideo y Chile, y la primera franquicia en Chacras de Coria.

Una inversión fuerte este año la realizó Lomoro, la empresa de heladería que este año habilitó su nueva planta en Coquimbito, Maipú, con un desembolso de casi 2 millones de dólares. Si bien la mayor parte de su inversión fue previa a declararse la pandemia, durante el año continuaron con su trabajo y ahora afinan sus números para vender al exterior.

Mariano Garrido, director de Recursos Humanos de Lomoro, recuerda que en agosto, cuando muchas empresas cerraban, ellos tomaron un grupo de 40 operarios jóvenes a través de un programa de la municipalidad de Maipú. “Hemos seguido creciendo, tenemos todo listo para empezar a exportar un producto con la licencia del dibujo infantil Pepa Pig, la conseguimos este año. Primero iríamos hacia Chile, luego Bolivia y Perú. Vamos a tener que invertir aproximadamente 1 millón de dólares para empezar a exportar”, detalla Garrido.

Por qué invertir en épocas de incertidumbre

Germán Perón – Fénix: “Nosotros competimos contra el mundo. Más allá de los avatares del país y que la epidemia es internacional, si uno quiere seguir sosteniéndose en el mercado y competir en el primer nivel, no podés quedarte atrás porque, si no, no te recuperás más”.

Diego Aguilar – Río Alara: “Peor de cómo estamos no vamos a estar. Hay que prepararse para el efecto rebote, prepararse para lo que viene. Nuestro objetivo es exportar, entonces nuestra idea es clara y hacia allá vamos, porque la demanda en el exterior está. Hay una gran oportunidad en China. Estamos en contraestación y podemos plantar en volumen más que otros competidores como Australia o Nueva Zelanda”.

Gustavo Bernardi - Grupo LTN: “Hay un grupo de empresarios que tenemos más corazón que razón. Nadie niega los riesgos que tiene el país, pero estamos en un mercado que todavía tiene mucho para desarrollar. Hay un mercado demandante, e invertimos con todos los riesgos que implica. Si sólo fuera matemática sería una cosa simple para cualquiera”.

Carlos Tassaroli – Tassaroli SA: “Creemos que la única forma de sostener una empresa de forma eficiente es invirtiendo. ¿Por qué en Mendoza? Porque somos de acá, queremos invertir acá aunque cada vez es más difícil y si las cosas no mejoran también vamos a tener que ir invirtiendo donde sea más rentable. Aclaro, no sólo miramos el dinero, pero hay que ser lógicos y debe haber una sustentabilidad porque si no, en unos años ya no vamos a estar”.

Natalia Cucchi – Hyde Development: “En un sector como el nuestro, apenas terminas algo tenés que empezar algo nuevo. Creo que a veces las crisis se pueden convertir en grandes oportunidades si uno sabe cómo encarar el negocio. Además nuestras inversiones son a largo plazo, a cinco años, y hay que trabajar mirando ese plazo, no el presente inmediato”.

Mariano Garrido – Lomoro: “El dueño de la compañía es Rubén Godoy, una persona con 40 años en el rubro del helado. Tiene mucho ímpetu emprendedor, le gustan mucho los desafíos comerciales y por eso nos hemos embarcado en esto. Tenemos un producto de primera línea y la convicción de que vamos a salir al exterior y tener éxito en el extranjero”.

Gran Mendoza: obra privada en marcha

El panorama en cuanto a los nuevos permisos de construcción es muy variado en los municipios de Luján, Guaymallén, Godoy Cruz y Ciudad (Maipú no reveló sus datos), pero todos concuerdan en que ha habido un repunte de pedidos en los últimos meses del año. Si bien gran parte corresponde a construcciones pedidas de manera individual (la persona que quiere hacerse su propia casa o remodelación) también hay consultas de desarrolladores inmobiliarios.

Desde Luján de Cuyo, el director de Obras Privadas del municipio, Guillermo Fara, comentó que aún estando en pandemia nunca dejaron de recibir expedientes y que actualmente reciben entre 15 y 20 expedientes nuevos por día, en promedio para construcciones de 130 metros cuadrados. Vale aclarar que, cuando se construye un barrio y se lotea, cada lote cuenta con un expediente por separado.

“La presentación de nuevos proyectos se ha mantenido estable comparado con el año pasado. En obras nuevas tenemos la presentación de entre 3.000 y 3.500 expedientes por año. Se está construyendo mucho sobre todo en Chacras, Carrodilla y Vistalba”, señala Fara. A modo de ejemplos, señala la construcción en Carrodilla de un edificio de gran superficie y la de cabañas en lugares turísticos.

Desde la comuna lujanina explican que se está trabajando en un plan de planificación urbana para estimular la instalación en zonas específicas, de modo de aumentar su densidad poblacional. Incluso, entre octubre y noviembre de este año ya se iniciaron obras de construcción en proyectos nuevos.

En el caso de Guaymallén, durante 2019 otorgaron permisos de construcción para nuevas obras por 106.000 metros cuadrados y, en lo que va de 2020, han entregado permisos por 102.000 metros cuadrados, por lo que se estima terminar el año con niveles similares.

Miguel Valentini, director de Obras Privadas de Guaymallén, comenta que “si el año pasado la mayoría se presentó en el primer semestre, ahora nos están lloviendo las presentaciones en el segundo semestre”. La mayor parte son obras de personas individuales, pero ejemplifica que un desarrollador inmobiliario hizo una presentación para 50 obras.

En Godoy Cruz, destacan el esfuerzo de los desarrolladores en continuar con sus obras más allá de la parálisis de la construcción en abril y mayo. Similar a las otras comunas, los pedidos de obras nuevas no repuntaron hasta el mes de setiembre.

“Hay muchos desarrolladores privados y proyectos en ejecución. Más allá de esos dos meses que debieron parar, el privado ha hecho un gran esfuerzo para mantener a su personal. Hoy están fuertes porque les conviene y quieren terminar. Ahora se habla de nuevos desarrollos de entre 500 y 1.000 millones de pesos”, comenta Darío Falcone, director de Obras Privadas de Godoy Cruz.

El funcionario destaca un repunte muy grande en cuanto a proyectos de envergadura y otros más chicos como viviendas unifamiliares y consultorios. “Con la pandemia hicimos un gran esfuerzo para digitalizar el proceso. Queremos que el privado, sea chico o grande, se sienta acompañado con una atención más personalizada”, señala Falcone.

En el caso de Ciudad, la comuna no presenta la cantidad de expedientes presentados sino sólo los aprobados. En relación a la comparación internanual 2019-20, este año han tenido una caída de aproximadamente el 50% de los expedientes aprobados en obras privadas. En su mayoría, se continuaron las construcciones iniciadas con anterioridad.

Juan Manuel Filice, secretario de Desarrollo Urbano de Ciudad, es quien da esos números y además aporta: “En los últimos 2 meses de 2020 hemos tenido un repunte de presentaciones. En locales comerciales, el metro cuadrado se duplicó, de 400 metros cuadrados a 800 metros cuadrados”. Otra observación es que en los últimos meses han recibido varias consultas de desarrolladores inmobiliarios para nuevos planes.