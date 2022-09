AFIP clausuró dos granjas clandestinas de criptomonedas con más de U$S 600 mil de inversión

El mundo de las criptomonedas no sólo ofrece una oportunidad de inversión a quienes eligen comprar esos activos, sino también a quienes se quieren dedicar a la “minería”, es decir, a generarlos. Sin embargo, se trata de una actividad que, como cualquier otra, debe estar registrada y categorizada de modo adecuado. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló, en la ciudad de Córdoba, dos granjas de minería de criptomonedas operadas por monotributistas, una de las cuales obtuvo ingresos no declarados por U$S 217.000 dólares en los últimos siete meses.

Las tareas de investigación del organismo conducido por Carlos Castagneto permitieron verificar que los contribuyentes fiscalizados no tenían capacidad económica ni financiera para importar los costosos “rigs”, las placas y las computadoras utilizadas en la minería de estos activos financieros; al tiempo que tampoco habían declarado la actividad ni los ingresos obtenidos a partir de la misma.

Por medio del cruce de datos, las áreas especializadas en fiscalización y control dependientes de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) detectaron en los domicilios relevados consumos de electricidad de 85.000 kilowatts, con un costo cercano a $1 millón mensuales. Además, los funcionarios de la AFIP detectaron inversiones que superaron los U$S 600.000 en más de 600 placas de video, realizadas por contribuyentes inscriptos como monotributistas.

En este sentido, los agentes del organismo comprobaron que una de las empresas desbaratadas había realizado desde el 31 de enero a la fecha 474 transacciones en la cadena de datos de la moneda virtual Ethereum (ETH), por las que habían recibido 137,25 unidades de ese activo, equivalentes a U$S 217.000, que tampoco habían sido declarados.

La minería de criptomonedas es un proceso mediante el cual un ordenador, cuyo componente principal son placas de video, valida las transacciones financieras dentro de una red determinada.

Los controles incluyeron dos domicilios en la ciudad de Córdoba, donde se realizaron tareas de relevamiento de equipos, personal y documentación.

Las tareas de fiscalización tienen por objetivo verificar la correcta declaración de los activos, el origen de los fondos para su adquisición, los ingresos derivados de la actividad e identificar las billeteras virtuales donde se depositan las recompensas de las distintas criptomonedas y sus beneficiarios. En las tareas participaron personal de la DGI, la DGA y de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social.

Ayer, la AFIP también dio a conocer la desarticulación en San Juan de una granja de criptoactivos en una cámara de refrigeración que estaba declarada como un comercio de venta de fruta.