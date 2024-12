A pocas horas de activar el fin del roaming en el Mercosur, el Gobierno suspendió la medida

Este mediodía, el Gobierno informó que a partir del domingo 29 de diciembre los argentinos que viajaran a países del Mercosur dejarían de abonar por el servicio de roaming internacional, según el comunicado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Pero horas después dieron marcha atrás y se postergó la medida.

El anuncio original significaba que los argentinos que viajaran a Brasil, Uruguay o Paraguay (así como los que se movieran entre estos países) ya no tendrían que pagar roaming, un servicio que, en muchos casos y dependiendo de los horarios y las operadoras, implica tarifas elevadas. Sin embargo, después de algunas horas, se aclaró que esto no será así. “No empieza el domingo”, anunciaron desde el Enacom. “Está pendiente una instancia técnica de coordinación con los reguladores de Uruguay y Paraguay a la que se va a convocar el lunes. Brasil aún no ratificó el acuerdo”, agregaron.

Lo cierto es que aún se desconoce si la medida será pospuesta por motivos técnicos o si se cancelará por completo. Existen muchas incertidumbres entre las empresas del sector. Se había anunciado un acuerdo en medio de un contexto en el que miles de argentinos, especialmente aquellos que planean ir a Brasil, están organizando sus vacaciones, pero ninguno de los tres países implicados lo había confirmado.

“Falta la reglamentación técnica de implementación, la forma en que los operadores van a dar de alta el sistema”, marcaron desde el sector. “Me parece que Enacom comunicó algo que aún no estaba ordenado internamente entre ellos”, agregó otra fuente.

Se sugiere que podría haber alguna disputa interna dentro del Gobierno respecto a este tema. Lo cierto es que el organismo, que está bajo la intervención de Juan Martín Ozores, emitió el comunicado este mediodía, lo publicó en su página web oficial y luego lo retiró.

El anuncio que no fue

La medida anunciada hoy proviene de un acuerdo firmado en julio de 2019 entre los Estados Parte del Mercosur – Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay – y ratificado en nuestro país en mayo de este año mediante la Ley 27740, que aprobó el Acuerdo para la Eliminación de los Cargos por Roaming Internacional a los Usuarios Finales del Mercosur.

