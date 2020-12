Pese a la crisis, desembarcan más franquicias en Mendoza

En pocos meses, el paisaje de comercios en el centro y en los shoppings y malls ha cambiado considerablemente, en especial con propuestas gastronómicas. En algunos casos, se trata de salidas y desembarcos que ya estaban previstos, pero aceleró la pandemia y, en otros, de oportunidades que surgieron para aprovechar espacios vacantes. Así han llegado a la provincia marcas reconocidas, como KFC, y con propuestas novedosas, como la heladería artesanal Lucciano’s o la hamburguesería del chef Mauro Colagreco, Carne.

La primera franquicia en la provincia de la heladería marplatense Lucciano’s abrió el fin de semana pasado en la peatonal. Aunque la apertura fue discreta, el llamativo local blanco y dorado, que replica los interiores de los cines de los ’60, y la vitrina con los distintos sabores –muchos de ellos propios- y la amplia variedad de “icepops” (paletas) que se aprecian desde la vereda son suficientes para llamar la atención de los transeúntes. Algunas de las opciones son: chocolate Lucciano’s con bombón de avellanas, chocolate blanco y cheesecake de maracuyá, y Patagonia (mix de frutos rojos).

Otro de los negocios que abrió recientemente, en este caso en la Quinta Sección, es Carne, la cadena de hamburgueserías del reconocido chef Mauro Colagreco, que vive hace 20 años en Francia, donde tiene un restaurante con tres estrellas Michelin y el primer puesto en “The World’s 50 Best Restaurants”. Se trata del primer local fuera de Buenos Aires y también responde al modelo de franquicia. Por el momento funciona como un delivery y take away de hamburguesas elaboradas con ingredientes orgánicos y sin conservantes.

Por otra parte, también el sábado pasado, abrió en el Mendoza Plaza Shopping KFC (Kentucky Fried Chicken), la cadena de pollo frito más conocida del mundo. Es la segunda sucursal en el interior –la otra está en Rosario- y la primera en Mendoza. La marca iba a abrir en febrero, pero la crisis económica y la pandemia demoraron el arribo.

Andrés Zavattieri, gerente del Mendoza Plaza Shopping, detalló que este mes abrió Lúppulo, la cervecería de la marca Corona –sobre la playa este- y que, entre el 10 y el 12 de enero, lo hará también Patagonia, con su primer local en Mendoza que no es un refugio sino un patio cervecero cerrado. Asimismo, ya se puede disfrutar de los helados artesanales de Innamorato, sobre el bulevar Pérez Cuesta y los primeros días de enero se podrá ir a la cafetería y pastelería Paracelso (en el local que ocupaba Starbucks).

Diego Lago, gerente de Palmares Open Mall, señaló que se trata de un momento de recambio de marcas. Y si bien hay algunas que no puede mencionar porque aún no firman contrato, mencionó que República, el restaurante de Alejandro Vigil, tiene un perfil pensado para el futuro retorno de turistas. Asimismo, señaló que la salida de Starbucks y Burger King ya estaban acordadas, y la pandemia sólo aceleró el proceso.

Aunque algunos de los nuevos locales gastronómicos son apuestas individuales, varios responden al modelo de franquicias. Nicolás Suraci, de Suraci Evolución de Empresas, planteó que las empresas o marcas que trabajan bajo este concepto han logrado sobrellevar mejor la cuarentena porque el franquiciado cuenta con el acompañamiento continuo del dueño de la marca.

Se trata, detalló, de una inversión con menor riesgo, ya que son nombres ya posicionados, se evitan los costos de desarrollo de marca y se reduce el tiempo de aprendizaje, porque el franquiciante comparte el know how con el franquiciado. Por otra parte, permite a los dueños de un negocio expandirse a otros lugares de la provincia o el país sin tener que invertir capital. Así, hay varios emprendimientos locales que han abierto nuevos locales como franquicias, como la panadería y pastelería Bröd Bakery, Big Salad y el fast food de pastas Napoletano.

Suraci planteó que Mendoza es una plaza muy interesante para las empresas que quieren crecer, ya que recibe –aunque la pandemia le haya puesto una pausa- turismo internacional y el mismo mendocino ha complejizado su paladar y sus gustos, de la mano del crecimiento de la gastronomía local.

El presidente de la Cámara de Franquicias de Mendoza, Javier Gantuz, indicó que esperan que, después de la pandemia, los comercios y empresas apunten más a la segmentación del cliente. De ahí que habrá marcas para un sector con alto poder adquisitivo, a la par de microfranquicias que están pensadas para los de menores recursos.