A cuánto cotiza el dólar hoy: octubre se despide con récord de acciones y un riesgo país cerca de su piso

En el cierre de la semana y del mes, el dólar minorista cotiza este viernes 31 de octubre a $1.425 para la compra y $ 1.475 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una suba de $10 respecto al jueves. En paralelo, los bonos y las acciones argentinas vuelven a mostrar escaladas importantes en un octubre que repuntó al final luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza.

Mientras el oficial cotiza sin cambios, la divisa " blue " cae $5 y se vende a $ 1.450 en las llamadas "cuevas".

En tanto, el dólar mayorista se vende a $ 1.439 , mostrando una baja de $9 y alejándose del techo de la banda de flotación fijado en $ 1.496,02 , según el Banco Central.

El mercado vive un cierre de semana y de mes con fuerte entusiasmo. A las 12.20 de este viernes, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires trepa 6,8% y alcanza los 2.980.000 puntos, marcando un nuevo récord nominal en pesos y superando los 2.843.736 puntos registrados el 9 de enero.

En Wall Street , las acciones argentinas que cotizan en dólares también se contagian del optimismo. Encabezan las subas Banco Supervielle (+9,9%), BBVA Argentina (+8,3%) y Pampa Energía (+8%). Les siguen otras como Galicia (+6,1%), Edenor (+5,5%), Banco Macro (+4,8%) e IRSA (+3%), en una jornada donde prevalece el verde casi sin excepciones.

Los bonos soberanos en dólares extienden su racha positiva por quinta rueda consecutiva, con un avance promedio del 1,5%, impulsados por el clima favorable tras el triunfo del oficialismo en las legislativas. El riesgo país medido por JP Morgan cede 23 unidades y se ubica en 647 puntos básicos, su menor nivel desde el 4 de febrero. En enero, el índice había tocado un piso de 560 unidades.

Octubre se despide con resultados excepcionales: las acciones locales llegaron a acumular subas de hasta 150%, como en el caso del Supervielle, mientras que los bonos bajo ley argentina avanzaron más de 40% en el mes, consolidando un cambio de ánimo en los mercados tras meses de volatilidad e incertidumbre.

Argentina en Wall Street

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.917,50 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $ 1.430 (- $5,00)

(- $5,00) Venta: $ 1.450 (- $5,00)

A cuánto cotiza hoy el dólar cripto

Compra : $ 1.475 (+ $3,27)

(+ $3,27) Venta: $ 1.490 (+ $1,00)

Dólar hoy, 31 de octubre

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.475,78 (+ $7,19)

: $ 1.475,78 (+ $7,19) Venta: $ 1.476,33 (+ $4,86)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra : $ 1.495,58 (+ $7,71)

: $ 1.495,58 (+ $7,71) Venta: $ 1.496,95 (+ $5,12)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".