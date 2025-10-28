28 de octubre de 2025 - 10:10

A cuánto cotiza el dólar hoy tras el desplome del lunes

Tras la victoria en las elecciones de LLA, la divisa estadounidense había cerrado a $1.460 ayer, aunque tuvo pisos de $1.370 en el BNA.

Dólar hoy, 28 de octubre

Foto:

Por Redacción Economía

Después del desplome del lunes y la euforia en los mercados derivada del triunfo de La Libertad Avanza, el dólar minorista abre estable este martes 28 de octubre a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar hoy, 27 de octubre

Se desplomó el dólar oficial tras el triunfo de Milei: a cuánto cotizó y cómo seguirá

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 28 de octubre

En tanto, el dólar mayorista amanece a $1.435, mientras que el techo de la banda de flotación se ubica hoy en $1.494,53, según el Banco Central.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

  • Venta: $1.898 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $ 1.445
  • Venta: $ 1.465

A cuánto cotiza hoy el dólar cripto

  • Compra: $ 1.462,79
  • Venta: $ 1.480,64

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

  • Compra: $ 1.441,29
  • Venta: $ 1.444,12

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $ 1.445,65
  • Venta: $ 1.459,53

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".

