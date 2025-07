VIVO: Independiente Rivadavia iguala sin goles ante Barracas Central

Live Blog Post

La previa del Duelo:

La Lepra llega con la sangre en el ojo, luego de que el pasado fin de semana se le escapara el triunfo en casa ante Newell's. Empezó ganando con gol de Studer y parecía quedarse con la alegría, pero sobre el cierre su rival se repuso y lo dejó con las manos vacías en pleno Bautista Gargantini.

Pero la mala noticia no sólo fue haber perdido en su reducto, sino también haber sufrido la expulsión de uno de sus referentes: Mauricio Cardillo. El carrilero recibió la expulsión en el complemento, y no podrá estar ante Barracas. En su lugar ingresaría Pedro Souto. El resto del equipo no cambiaría, destacándose la dupla Villa - Arce arriba.

image Sheyko Studer abrió el marcador en el Parque y el Azul vence por la mínima diferencia a Newell's Old Boys. Gentileza

Enfrente estará el Guapo, que atravesará un momento histórico. Luego de varios años de obras, finalmente su estadio quedó como nuevo, con la construcción de tribunas, arreglo de vestuarios e ingresos, iluminación artificial y diversas dependencias de destacado nivel. Tras hacer de local en Huracán y Lanús, entre otros estadios, volverá a casa.

image Racing vs Barracas Central: partido caliente con polémicas. Gentileza

Desde lo futbolístico, el elenco de Rubén Darío Insúa viene de vencer a Racing Club en condición de visitante. Si bien lo aguantó todo el trámite, y jugó ordenado, lo más importante pasó en el final. La polémica se instaló cuando a instancias del VAR se anuló un tanto de Maravilla Martínez, y se retrocedió para cobrar penal a favor de la visita. Luego de varios minutos de pelea, Rodrigo Insúa lo canjeó por gol.