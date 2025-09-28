vivo

VIVO: Deportivo Maipú cae ante Colegiales en la Fortaleza y peligra su pase al Reducido

El Deportivo Maipú pierde 2-1 ante Colegiales, por la fecha 33 del Grupo A de la Primera Nacional, en un encuentro crucial por el ascenso.

Deportivo Maipú recibe a Colegiales
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Deportivo Maipú cae 2-1 en La Fortaleza ante Colegiales, en un partido donde puede dejar abrochada su participación en la zona de Reducido de la Primera Nacional, que otorgará el segundo ascenso a Primera División. Promesa de buen fútbol.

5'ST: GOL DE DEPORTIVO MAIPÚ. Mirko Bonfigli descontó con un verdadero golazo de tiro libre

COMIENZO DEL SEGUNDO TIEMPO y Maipú ingresó con una modificación respecto al once inicial: Iván Sandoval por Marco Campagnaro

FIN DE LA PRIMERA ETAPA: Colegiales demuestra eficacia y aprovecha la contra y los espacios de un equipo local desesperado por sellar su clasificación al Reducido.

46'PT: última situación de la primera etapa culminó con un potente remate de Zicarelli, el cual terminó en el travesaño.

41'PT: Maipú no se rinde y se acercó mediante una peligrosa mediavuelta de Saccone, que se fue cerquita del arco de Colegiales.

39'PT: GOL DE COLEGIALES. Franco Zicarelli amplió el marcador luego de una nueva contra propiciada por Castillo, quien habilitó a Robaldo, para que este lance el centro atrás para la aparición del 10, que solo tuvo que empujarla.

32'PT: GOL DE COLEGIALES. Lucio Castillo aprovechó una rápida contra por la izquierda y no encontró resistencia para rematar al arco. Por su lado, Pietrobono se confío en que el jugador iba a tirar un centro y dejó buena parte del arco libre.

28'PT: Los locales tuvieron dos chances de oro cuando Campagnaro remató y en la línea otra vez salvó Martínez Montagnoli y después Silva tomó el rebote y su remate fue salvado por Di Fulvio, quien tuvo una magnífica intervención.

24'PT: Maipú dejó pasar una chance de oro cuando Saccone interceptó un balón y asistió a Bonacci, quien no pudo rematar ante la rápida intervención de Martínez Montagnoli.

18'PT: Aaron Agüero despejó una jugada que pudo ser muy peligrosa tras la aparición de Malagueño quien tiró un centro destinado a un solitario Robaldo.

14'PT: Pietrobono sacó la más clara del encuentro, al estirarse y tapar un remate de Marra, evitando así la ventaja inicial de la visita.

6'PT: Inicio muy igualado del encuentro, donde poco a poco Maipú parece sentirse más cómodo en el dominio del juego.

Formación de Colegiales

Titulares:

  • 1 Emilio Di Fulvio
  • 8 Franco Malagueño
  • 4 Santiago Strasorier
  • 2 Ian Rasso
  • 6 Leandro Martínez Montagnoli
  • 3 Franco Hanashiro
  • 7 Laureano Marra
  • 5 Lucio Castillo
  • 11 Elías Ocampo
  • 10 Franco Zicarelli
  • 9 Valentín Robaldo

Suplentes:

  • 12 Juan Martín Rojas
  • 13
  • 14 Sebastián Silguero
  • 15 Joaquín Cancio
  • 16 Federico Marín
  • 17 Bahiano García
  • 18 Facundo Montiel
  • 19 Tomas Perri
  • 20 Nicolás Franco

DT: Leonardo Fernández

Formación de Deportivo Maipú

Titulares:

  • 1 Ignacio Pietrobono
  • 4 Luciano Paredes
  • 2 Luciano Arnijas
  • 6 Aaron Aguero
  • 3 Juan de la Reta
  • 5 Lucas Faggioli
  • 8 Mirko Bonfigli
  • 10 Franco Saccone
  • 11 Marco Campagnaro
  • 7 Tomás Silva
  • 9 Pio Bonacci

Suplentes:

  • 12 Nahuel Galardi
  • 13 Santiago Paulini
  • 17 Lucas Vallejo
  • 14 Rubens Sambueza
  • 15 Emiliano Ozuna
  • 16 Agustín Bustinduy
  • 19 Juan Cruz Arno
  • 18 Iván Sandoval
  • 20 Víctor Barrera

DT: Alexis Matteo

Datos del partido:

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Árbitro: Fabricio Llobet

Hora: 16.30

TV: TyC Sports Play

¿Cómo Llega Maipú?

El Cruzado tiene delante de sí una oportunidad de oro para asegurar su continuidad en la pelea por el ansiado ascenso. A una fecha del final, el fixture le regaló el emparejamiento contra su principal perseguidor, a quién podrá dejar afuera de combate si lo vence.

Es que Maipú está octavo con 45 puntos, en la cornisa de la clasificación. Por debajo de su línea, a cuatro unidades, se encuentra su rival Colegiales. Por eso, la cuenta es sencilla: si gana, el Botellero llegará a las 48 unidades, se haría inalcanzable e inclusive podría terminar la fecha en el cuarto lugar.

Por ese motivo, Alexis Matteo pondrá lo mejor que tiene a disposición. Cabe destacar que no cuenta con Matías Villarreal y Marcelo Eggel, expulsados la fecha anterior ante Arsenal de Sarandí. En sus puestos podrían aparecer Marco Campagnaro y Emiliano Ozuna.

Minuto a minuto y estadísticas:

