VIVO: Deportivo Maipú cae ante Colegiales en la Fortaleza y peligra su pase al Reducido

¿Cómo Llega Maipú?

El Cruzado tiene delante de sí una oportunidad de oro para asegurar su continuidad en la pelea por el ansiado ascenso. A una fecha del final, el fixture le regaló el emparejamiento contra su principal perseguidor, a quién podrá dejar afuera de combate si lo vence.

Es que Maipú está octavo con 45 puntos, en la cornisa de la clasificación. Por debajo de su línea, a cuatro unidades, se encuentra su rival Colegiales. Por eso, la cuenta es sencilla: si gana, el Botellero llegará a las 48 unidades, se haría inalcanzable e inclusive podría terminar la fecha en el cuarto lugar.

Arsenal de Sarandí - Deportivo Maipú Arsenal de Sarandí - Deportivo Maipú AFC

Por ese motivo, Alexis Matteo pondrá lo mejor que tiene a disposición. Cabe destacar que no cuenta con Matías Villarreal y Marcelo Eggel, expulsados la fecha anterior ante Arsenal de Sarandí. En sus puestos podrían aparecer Marco Campagnaro y Emiliano Ozuna.