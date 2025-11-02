VIVO: Boca empata sin goles ante Estudiantes de La Plata

Boca Juniors iguala 0-0 ante Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de laLiga Profesional de Fútbol. El encuentro se lleva a cabo en el estadio UNO y cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.
Live Blog Post
02-11-2025 16:25
21'PT: Boca tuvo la más clara con un sorpresivo remate de Zeballos
En la primera jugada de peligro del Xeneize, el Changuito quiso sorprender a Muslera de tiro libre, pero el uruguayo tuvo una buena respuesta y la mandó al córner.
Embed
EL CHANGUITO ZEBALLOS sorprendió con el tiro libre y MUSLERA se estiró para evitar el primero de Boca
4'PT:Edwin Cetré remató desde afuera del área y la pelota pasó cerca del travesaño. El colombiano es la carta del Pincha para abrir el marcador.
Live Blog Post
02-11-2025 16:07
¡¡¡COMENZÓ EL PARTIDO ENTRE ESTUDIANTES VS BOCA JUNIORS!!!
Live Blog Post
02-11-2025 15:42
Así formará Boca Juniors:
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Live Blog Post
02-11-2025 15:40
Así formará Estudiantes
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Live Blog Post
02-11-2025 15:39
¿Cómo vienen los equipos?
El Xeneize viene de ganarle 3-1 a Barracas Central en el marco del partido pendiente por el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo. El elenco azul y oro sumó tres puntos trascendentales para asentarse en la zona alta del Grupo A y empezar a poner un pie en los octavos de final del certamen.
Para este partido, el ex ayudante de campo de Russo tendrá dos bajas sensibles en el mediocampo: el referente y campeón del mundo Leandro Paredes, que llegó a la quinta amarilla ante Barracas Central, y Rodrigo Battaglia que continúa recuperándose del desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. Estos serán reemplazados por Milton Delgado y Tomás Belmonte.
Asimismo, Úbeda le dará la chance de mostrarse como titular a Exequiel Zeballos, delantero intermitente que tuvo buenos ingresos desde el banco de suplentes en los últimos dos partidos. El formado en Boca reemplazará al chileno Williams Alarcón.
Por su parte, el equipo de Eduardo Domínguez disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de local, venció 2-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura.
Live Blog Post
02-11-2025 15:43
Datos del partido:
Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Ariel Penel
Hora: 16
TV: TNT Sports
Minuto a minuto y estadísticas:
Embed
