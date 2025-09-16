vivo

Vélez y Racing juegan por la ida de la Copa Libertadores

En Liniers, Vélez y Racing igualan 0 a 0 en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores, en el único cruce entre argentinos en esta fase del certamen.

Vélez - Racing por Copa Libertadores
Los Andes | Redacción Deportes
Vélez y Racing se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en un cruce que ya tiene antecedentes. El Fortín querrá seguir estirando su gran presente y ganar de local para tener tranquilidad en la vuelta, mientras que la Academia buscará sacar un buen resultado de Liniers.

Live Blog Post

Final del primer tiempo sin goles en el marcador

Live Blog Post

PT: 42' Malas noticias para Vélez. Magallán se fue expulsado por doble amarilla

Live Blog Post

PT: 38' Pase largo de Gómez, Santos remató cruzado afuera

Live Blog Post

PT: 35' Anticipo de Santiago Sosa que termino yéndose por poco

Live Blog Post

PT: 15' Llegó Michael Santos por duplicado. Primero no pudo con Cambeses a quemarropa, y en la continuidad se lo perdió con un disparo apenas desviado

Live Blog Post

PT: 10' Ambos avisaron. Machuca de taco obligó la respuesta de Cambeses, y Almendra lo tuvo para Racing con un disparo desviado.

Live Blog Post

Empezó el partido

Live Blog Post

Los once de Vélez:

image

Live Blog Post

Confirmado Racing:

image

Live Blog Post

Vélez y Racing se preparan para el duelo entre ambos, por la ida de la Copa Libertadores

Formaciones de Vélez - Racing por la Copa Libertadores

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Gastón Martirena, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Incidencias: PT: 42' expulsado Lisandro Magallán por doble amarilla (V)

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

