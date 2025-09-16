Vélez y Racing juegan por la ida de la Copa Libertadores

Vélez y Racing se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en un cruce que ya tiene antecedentes. El Fortín querrá seguir estirando su gran presente y ganar de local para tener tranquilidad en la vuelta, mientras que la Academia buscará sacar un buen resultado de Liniers.
16-09-2025 19:49
Final del primer tiempo sin goles en el marcador
16-09-2025 19:43
PT: 42' Malas noticias para Vélez. Magallán se fue expulsado por doble amarilla
16-09-2025 19:38
PT: 38' Pase largo de Gómez, Santos remató cruzado afuera
16-09-2025 19:35
PT: 35' Anticipo de Santiago Sosa que termino yéndose por poco
16-09-2025 19:16
PT: 15' Llegó Michael Santos por duplicado. Primero no pudo con Cambeses a quemarropa, y en la continuidad se lo perdió con un disparo apenas desviado
16-09-2025 19:10
PT: 10' Ambos avisaron. Machuca de taco obligó la respuesta de Cambeses, y Almendra lo tuvo para Racing con un disparo desviado.
16-09-2025 19:00
Empezó el partido
16-09-2025 18:39
Los once de Vélez:
image
16-09-2025 18:17
Confirmado Racing:
image
16-09-2025 18:16
Vélez y Racing se preparan para el duelo entre ambos, por la ida de la Copa Libertadores
Formaciones de Vélez - Racing por la Copa Libertadores