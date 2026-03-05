5 de marzo de 2026 - 19:10

Un tridente argentino en la F1: Colapinto, Varrone y Colnaghi

Desde Melbourne, Franco Colapinto celebró las oportunidades que el automovilismo ofrece hoy en Argentina y destacó el papel de los jóvenes pilotos que lo acompañan en Fórmula 2 y Fórmula 3.

En el circuito de Melbourne el piloto de Alpine se paseó junto a papá.&nbsp;

En el circuito de Melbourne el piloto de Alpine se paseó junto a papá. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Desde Melbourne, Australia, Franco Colapinto se prepara para su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1 con Alpine F1 Team y destacó el avance del deporte motor en Argentina. El joven piloto se refirió al «tridente» nacional que lo acompaña en las categorías inferiores, con Nicolás Varrone en Fórmula 2 y Matthia Colnaghi en Fórmula 3, y aseguró sentirse orgulloso de la repercusión que su llegada a la F1 generó en su país.

Leé además

Chacho Coudet en su charla con el plantel Millonario en la previa a su primera práctica.  

River mostró cómo fue el primer día de Coudet como entrenador del plantel

Por Redacción Deportes
Golf Club Andino: Buenos Aires se  llevó la histórica copa Challenger del Torneo100 Ladies en Vendimia. 

Golf Club Andino: Buenos Aires se llevó la histórica copa Challenger del Torneo"100 Ladies en Vendimia"

Por Redacción Deportes

“Es increíble cómo el deporte creció en Argentina y cuántas oportunidades están recibiendo los pilotos después de que yo llegué a la Fórmula 1. Es algo muy especial y me hace sentir orgulloso”, afirmó Colapinto.

image
Franco Colapinto uno de los m&aacute;s requeridos por los fan&aacute;ticos y fan&aacute;ticas en la previa del primer GP.&nbsp;

Franco Colapinto uno de los más requeridos por los fanáticos y fanáticas en la previa del primer GP.

Inspiración para las nuevas generaciones

El piloto también remarcó la importancia de que el automovilismo argentino siga desarrollándose y ofreciendo oportunidades a los jóvenes talentos: “Ver que los chicos pueden llegar a la Fórmula 4 y avanzar hasta la F3 o F2 es emocionante. Yo no tuve tantas oportunidades al principio, pero trabajé muy duro para llegar a donde estoy hoy. Que se abran estas puertas para la gente de Argentina y Sudamérica me llena de felicidad y entusiasmo por el futuro”.

image
Franco Colapinto, mate en mano y gorrita de Boca.&nbsp;

Franco Colapinto, mate en mano y gorrita de Boca.

Desafíos para los latinoamericanos en la F1

Al hablar de la posibilidad de un campeón latinoamericano en la Fórmula 1, Colapinto admitió que “es difícil para los latinos llegar a la cima”. Aun así, se mostró optimista sobre su propio rendimiento y el del equipo Alpine para 2026: “La F1 es una competencia de autos y de rendimiento. Nuestro objetivo es volver a lo más alto. Tuvimos un año bajo en 2025, pero estamos trabajando para mejorar y luchar por la punta nuevamente”.

Objetivo 2026: Alpine entre los líderes

Colapinto enfatizó que el equipo apunta a aumentar el rendimiento y volver a ser competitivo frente a los mejores: “Siempre estamos intentando ganar y vamos a trabajar muy duro para llevar a Alpine de vuelta a lo más alto. Ese es nuestro objetivo: crecer, mejorar y estar en la pelea por los primeros puestos”.

Si querés, puedo hacer otra versión más “de portal deportivo”, con títulos y bajadas llamativas, subtítulos más cortos y frases de impacto para redes, manteniendo todo el contenido de la entrevista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El wing mendocino, Rodrigo Isgró nuevamente convocado por el entrenador Felipe Contepomi.

Rugby: Con dos mendocinos Los Pumas arrancan el año con un campamento en Londres

Por Redacción Deportes
Stefano Di Carlo, titular de la institución Millonaria, tomó distancia de la casa madre del fútbol argentino.

River Plate se retira del Comité Ejecutivo de la AFA y reclama transparencia en la toma de decisiones

Por Redacción Deportes
Lionel Messi fue recibido por Trump en la Casa Blanca 

Donald Trump recibió a Lionel Messi y al Inter Miami campeón en la Casa Blanca

Por Redacción Deportes
La mama de Tomás Aranda, figura de Boca, en la cancha de Lanús. Emocionada hasta las lágrimas. 

Video: la emoción de la mamá de Tomás Aranda, el juvenil de Boca que la rompió ante Lanús

Por Redacción Deportes