Triatlón: Óscar Galíndez y Valerie Palsgraf se cuelgan el oro en standard

Triatlón . En el parque General San Martín se realizó la XL edición del Triatlón Internacional Vendimia, recordemos que en la jornada dominical, se corrió la distancia olímpica o standard. En damas el primer puesto fue para la estadounidense Valerie Palsgraf y en caballeros cortó la cinta, Óscar Galíndez.

La distancia del circuito fue la correspondiente a la categoría standard u olímpico, que tiene 1,5 kilómetros de nado, 40 de ciclismo y 10 de pedestrismo.

El primer lugar se lo llevó el equipo integrado por: María González, Mariano Ambrosio y Javier Castro, la segunda ubicación fue para Alberto Jury, Melisa Clara Cabrera y Jorge Emmanuel Scolapio Navarro y tercero quedó el team integrado por: Mariela Pouso, Mario Roberto Delpodio y Osvaldo Isidro Pouso.

Por ora parte en la posta standard masculina el oro se lo llevó el trinomio compuesto por: Juan Manuel Perez, Bruno Barsotti y Alejandro Alchapar

Algo de Historia

La práctica del Triatlón nació en la Provincia el 8 abril de 1984 cuando en el Departamento de Lavalle se disputó el primer evento de estas características. Esa competencia fue fiscalizada por la Dirección de Deporte de la UN Cuyo y se denominó: Triatlón de los Pioneros . En aquella oportunidad se nadó en la laguna de Scaiola en el Borbollón, se pedaleó por los caminos de Lavalle, 3 de Mayo y se corrió entre el aeropuerto El Plumerillo, por la Costanera, Vicente Zapata y San Martín hasta la meta, frente a la Dirección de Turismo.

La versión periodística del día después destacaba: “Por primera vez se llevó a cabo en nuestra provincia la prueba llamada “Triatlón”. La misma consiste en nadar mil metros, pedalear 60 kilómetros y correr 10 mil metros. Ganó Raúl Lemir y el podio lo completaron otros dos grandes triatlónistas de la época: Mauricio Fernández y Andres Kark.

tallar Triatlón. Afiche de la Primera Edición del Triatlón Internacional Vendimia Gentileza Marío Delpodio

¿Cómo se trazó el primer circuito del Internacional Vendimia?

Cabe señalar que se llega al circuito del Triatlón Vendimia en su primera edición, porque en la segunda versión del Triatlón Mendoza que organizaba la UN Cuyo se había propuesto el mismo escenario de la primera edición. Las circunstancias lo cambiaron por la imposibilidad de utilizar la laguna Scaiola. La competencia terminó efectuándose el 4 de abril de 1985 en el parque general San Martín y la zona serrana entre El Challao y Papagallos, con partida y llegada en Regatas. El Club del Lago acompañó aportando colaboración. "El 25 de enero de 1987 se disputó el Triatlón Internacional Regatas, que fue una especie de ‘banco de pruebas, para recibir el visto bueno de la Asociación Argentina de Triatlón al incorporar el 1° Triatlón Internacional Vendimia ’87 en el circuito nacional" comentó Mario Delpodio.

primer circuito El croquis del circuito 1° Triatlón Internacional Vendimia '87. Natación: azul/Ciclismo: verde/ Pedestrismo: naranja. Gentileza Mario Roberto Delpodio

Mario Delpodio uno de los padres del Triatlón Mendocino

El profesor Mario Roberto Delpodio está cansado, pero feliz, porque compitió también en esta edición del evento de tres disciplinas en una. "Son muchas ediciones corridas. El haber tenido la oportunidad de estar en todas es un honor y un lujo (...) En esta ocasión corrí la sprint individual fue una experiencia especial. El circuito que usa es muy técnico y tiene un par de subida exigentes, es muy rápido, se requiere mucha técnica para estar arriba en la bici. Lo pude completar, pero lo terminé sufriendo, por algo obvio, tengo ochenta años. Este domingo corrí la posta mixta standard y realmente la pudimos hacer muy bien y disfruté mucho nadar"

Volver al pasado. El docente rememoró como fue la primera edición hace casi 40 años: "La prueba principal se realizó en la distancia olímpica, pero también se concretó una de distancia short en categoría promocional. El Vendimia se hizo famoso por el duro y exigente circuito de ciclismo. El trazado Challao-Papagallos se instaló en el imaginario del triatleta como la trepada de una montaña a vencer. Para colmo de males el ‘circuito de montaña’ debía repetirse en dos oportunidades para completar los 40 kilómetros de ciclismo establecidos. El Club Mendoza de Regatas organizó el Vendimia desde su primera edición en 1987 hasta el año de su centenario en 2009, que correspondió a la 23° edición"

"Desde la edición 24° concretada en 2010 fue la Asociación Mendocina de Triatlón la encargada de su continuidad hasta la 32° edición de 2018. Entre 2013 a 2016 el ‘Triatlón Internacional Vendimia’ fue Copa Panamericana de Triatlón ITU, aportando puntaje para el circuito internacional.Desde la edición 34° de 2020 hasta la 38° de 2024 es la Asociación es la encargada de mantener latente el Triatlón como una forma de sentir mendocino", explicó Delpodio

La revista Club Mendoza de Regatas’ publicó un interesante dato: “Fueron 86 los atletas que se largaron al agua en Playas Serranas para dar fuerza y brillo al 1° Triatlón Internacional Vendimia de Regatas. Todo un suceso de público y de competidores de primer nivel. De las distintas categorías que compitieron, la promocional fue una de las que depararon sorpresas".

La primera edición del Internacional Vendimia se corrió en marzo de 1987 y la ganó el deportista porteño Mario Rubín secundado por Cristián Bustos y el legendario Raúl Lemir..