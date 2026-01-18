Torneo Regional Amateur: Empieza el segundo tiempo entre Huracán y Estudiantes

Transitando los primeros minutos, el partido comenzó con un cuerpo a cuerpo muy aguerrido. Huracán presiona alto, pero en este segundo tiempo , cuando ya transcurrieron cinco minutos, Estudiantes no se deja dominar y pelea cada balón.

El partido sigue intenso, con ida y vuelta constante, y la presión alta de Huracán hace que cualquier desatención de Estudiantes pueda definir la historia,Hay una equivocacion de Real que fue amonestado, hay un tiro libre perfecto para que Estudiantes rompa el 0 y finalmente atajó Pelayes!

Los primeros minutos le pertenecen a Huracán que ya consiguió un tiro libre y no se hizo esperar el primer amonestado de la noche, en el banco del Globo, el arbitro ya dijo que va a expulsar si es necesario y todo el Cuerpo Técnico Protestó.

Empezó a responder Estudiantes. Iván Paz realizó un centro y el delantero del Pincha, Soda, cabeceó, pero el arquero de Huracán, Pelayes que había sido figura contra pacífico, evitó el primero de la noche . La historia sigue 0-0, la más clara fue para San Luis en 10 minutos del primer tiempo. .

image Pelayes mantiene la valla invicta.

¡Se salvó Estudiantes! Ávila cabeceó y el arquero Abrahín, quedó en el piso y tapó con las piernas la primera chance real del Globo para adelantarse en el encuentro. Es un ida y vuelta constante,San Rafael quedó con el grito en la garganta y el partido está para cualquiera.

En 17 minutos fue amonestado el 6 de Huracán, Cruzate, tras una dura falta. A los 27 minutos llegó la amarilla para la figura de Huracán, Ávila. Por su parte, el 9 del conjunto puntano también recibió tarjeta amarilla.

Pelota parada en contra para Huracán, a los 42 minutos. Fue una de las pocas oportunidades que tuvieron los puntanos, que aún no se asientan en el partido y solo han generado una chance de gol. El arquero de la visita, Abrahín, se destaca como figura, manteniendo a su equipo en el partido.

image Marcos Abrahín, el arquero que mantiene con vida a Estudiantes. Gentileza

Formaciones

Huracan San Rafael: Pelayes, Aguilera, Franco, Giannoni, Paparone, Pérez, Carrizo, Hidalgo, Rebeco, Cascón, Cia.

Estudiantes San Luis: Abrahín, Rosales, Sosa, Valencia Jávez, Bustamante, Esteves, Lebus, Puliafito Sosa, Ruiz Sosa, Soda, Gonzalez.

Estadio: Hermanos Pretel

Árbitro: Leandro Sosa Abrile