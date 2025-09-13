Tenis: El Team Copa David de Argentina ya juega el dobles con Zeballos y Molteni

Cerró una reconocida fábrica de motos y hay 50 operarios despedidos

La Selección Argentina de Tenis quedó muy bien posicionada de cara a definir la serie ante Países Bajos en Groningenen la jornada del sábado.

“Nada puede decirse hasta que no sucede”, comentó con certeza Francisco Cerúndolo, pero el equipo conducido por Javier Frana sólo precisa de un punto más para conseguir su pasaje al Final 8 de Bolonia, Italia, a fines de noviembre.

Argentina juega ante Países Bajos en una nueva llave de Copa Davis. Horacio Zeballos y Andrés Molteni enfrentan a Botic Van de Zandschulp (en reemplazo de Sem Verbeek) y Sander Arends.

El equipo liderado por Javier Frana tiene ventaja de 2-0 en la serie gracias a los triunfos de Tomás Etcheverry por doble 6-4 a Jesper de Jong y de Francisco Cerúndolo a Botic Van de Zandschulp por 7-6 (4) y 6-1.

En caso de conseguir la victoria, se cerrará la serie y habrá un match exhibición. El triunfo de la pareja de Países Bajos obligará a extender la competencia a un cuarto punto, un choque entre los número 1 en singles de cada Selección: Jesper de Jong y Francisco Cerúndolo.

9. 59 Set Argentina

Un Molteni intratable en la red del Martiniplaza para sellar el 6-3 inicial junto a Zeballos. Sufren Arends y Van de Zandschulp.

9. 53 Arends al rescate

Sacó a buen ritmo para mantener a salvo a los Países Bajos en el doble: 5-3 Argentina en el set inicial.

9. 50 Pelotazo a Arends

Van de Zandschulp embocó a su compañero en una devolución y punto argentino: 5-2 para Zeballos-Molteni en el primer set.

9. 43 Van De Zandschulp, out

El único en participar en la serie como singlista el día viernes perdió el servicio como doblista: 4-2 al frente Argentina en Groningen.

Parejo como doble copero

Sostiene Zeballos y se va a la silla junto con Molteni arriba Argentina 3-2 sobre Países Bajos.

Se completó la rueda perfecta

Arends estuvo afilado al servicio y empardó el match entre argentinos y neerlandeses: 2-2.

En la ley del doble

Andrés Molteni sacó brillantemente para mantener la ventaja argentina de 2-1 ante Países Bajos en el set 1.

Arrancó la Naranja

Botic Van De Zandschulp y un paso inmejorable por el servicio para el 1-1 parcial.

La banca de Zeballos

El marplatense abrió el doble con su servicio: 1-0 para Argentina en el inicio del match.

Entrada en calor

Argentina busca cerrar la serie en Groningen y Países Bajos mantenerse a salvo. En disputa el pase al Final 8 de Bolonia.

Suenan los himnos

Ceremonia protocolar en el Martiniplaza de Groningen. Se viene el match 3 de la serie entre Países Bajos y Argentina.

Se viene el duelo 3

Horacio Zeballos y Andrés Molteni enfrentan a Botic Van de Zandschulp (en reemplazo de Sem Verbeek) y Sander Arends. Argentina gana 2-0 a Países Bajos.

Noticia en desarrollo....