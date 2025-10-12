vivo

Sorpresa de Sarmiento de Junín, que vence a River Plate en el Monumental

River Plate pierde 1 a 0 con Sarmiento de Junín en el Más Monumental por la fecha 12° del Clausura de la Liga Profesional

River Plate - Sarmiento de Junín
River Plate - Sarmiento de Junín
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Live Blog Post

ST: 27' Gran disparo de Paulo Díaz llegando con espacios desde campo propio, pero el travesaño le dijo que no

Live Blog Post

ST: 22' River quedó mal parado en la contra, Ardaiz tiró centro, por el fondo entró Contrera, y Armani tapó de milagro

Live Blog Post

ST: 13' Lencina recuperó y tocó para Fernández, que disparó apenas afuera

Live Blog Post

ST: 1' Remate de Martínez Quarta que tapó el arquero

Live Blog Post

Empezó el complemento

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Live Blog Post

PT: 47' Galoppo nuevamente remató desde lejos, Acosta al córner

Live Blog Post

PT: 45' Bustos llegó hasta el fondo y buscó el empate, Acosta tapó

Live Blog Post

PT: 44' Galoppo probó desde la puerta del área grande, afuera

Live Blog Post

PT: 41' Tiro libre de Fernández, Acosta la sacó

Live Blog Post

PT: 29' Vigo ganó y exigió el rebote de Armani, Morales más despierto que todos la mandó a guardar. 1 a 0 Sarmiento

Embed
Live Blog Post

PT: 17' Acosta recuperó en la salida, y buscó el arco. Respondió bien al arquero Verde

Live Blog Post

PT: 16' Lencina tocó para Nacho Fernández, que sacó un gran remate y obligó al arquero a mandarla al córner

Live Blog Post

Empezó el partido

Live Blog Post

Así forma Sarmiento:

image

Live Blog Post

Formación del Millonario:

image

Los primeros instantes del Millonario en el partido fueron una continuidad de lo observado en los últimos meses. Sin demasiadas ideas para vulnerar a sus rivales, inconexo y con poco vértigo. La presencia de los juveniles Thiago Acosta (debutó oficialmente), y Santiago Lencina no colaboraron demasiado para cambiar en el comienzo.

Además, apareció otro aspecto negativo del elenco de Gallardo. En la primera aproximación de Sarmiento, Vigo buscó el arco, Armani dio un rebote corto e Iván Morales aprovechó para estampar el 1 a 0. Baldazo de agua fría.

Embed

Esa situación marcó un punto de inflexión en la noche de Núñez. A partir de allí, River redobló esfuerzos y comenzó a llenar de chances al Verde. Hizo figura al arquero Lucas Acosta a través de disparos de Galoppo, Acosta y Bustos, que sirvieron para cambiar la cara, pero no para convencer a su gente.

El inicio del complemento fue similar, con Sarmiento intentando aguantar los embates de un conjunto local tirado completamente al ataque, pero con pocas ideas. En los primeros 15 minutos sólo tuvo dos llegadas, con remates desde afuera de Martínez Quarta y Lencina.

El Muñeco mandó al campo al volante de las inferiores Cristian Jaime, que debutó en el primer equipo, y al recuperado Sebastián Driussi. Sin embargo, el que se acercó al tanto fue Sarmiento. La visita encontró mal parado a River en una contra, por detrás de todos entró Contrera para capturar un centro, y Armani tapó de milagro. Más tarde tuvo otra, pero García se lo perdió de frente al arco.

La respuesta del Millonario fue con otro disparo desde lejos, cuando Paulo Díaz tomó la lanza y encontró camino libre para terminar reventar el travesaño.

Formaciones de River Plate - Sarmiento:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina; Thiago Acosta, Facundo Colidio, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento de Junín: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Manuel García, Yair Arismendi; Iván Morales, Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

Goles: PT: 29' Iván Morales (S)

Cambios: ST: 00' M. Borja por Colidio (RP), 8' A. Seyral por Pratto (S), 14' C. Jaime por Acosta (RP) , 14' S. Driussi por Lencina (RP) , 21' E. Giménez por Villalba (S), 21' J. Ardaiz por Morales (S)

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

Te puede interesar

Gonzalo Montiel, pilar del equipo de Marcelo Gallardo, no podrá estar ante Sarmiento

River Plate y un mar de bajas para jugar ante Sarmiento

Por Redacción Deportes
Rosario Central - River Plate, por Liga Profesional

En una noche al rojo vivo, Rosario Central superó a River Plate

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia vs. River, semifinal histórica para el fútbol mendocino a través de la Copa Argentina. 

Independiente Rivadavia vs. River Plate por la semifinal de la Copa Argentina: cuándo y dónde se jugaría

Por Redacción Deportes