Sorpresa de Sarmiento de Junín, que vence a River Plate en el Monumental

El elenco de River Plate recibirá este domingo a Sarmiento de Junín, por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita mantenerse cerca de los líderes en la Zona A.

Live Blog Post ST: 27' Gran disparo de Paulo Díaz llegando con espacios desde campo propio, pero el travesaño le dijo que no Live Blog Post ST: 22' River quedó mal parado en la contra, Ardaiz tiró centro, por el fondo entró Contrera, y Armani tapó de milagro Live Blog Post ST: 13' Lencina recuperó y tocó para Fernández, que disparó apenas afuera Live Blog Post ST: 1' Remate de Martínez Quarta que tapó el arquero Live Blog Post Empezó el complemento Live Blog Post Final del primer tiempo Live Blog Post PT: 47' Galoppo nuevamente remató desde lejos, Acosta al córner Live Blog Post PT: 45' Bustos llegó hasta el fondo y buscó el empate, Acosta tapó Live Blog Post PT: 44' Galoppo probó desde la puerta del área grande, afuera Live Blog Post PT: 41' Tiro libre de Fernández, Acosta la sacó Live Blog Post PT: 29' Vigo ganó y exigió el rebote de Armani, Morales más despierto que todos la mandó a guardar. 1 a 0 Sarmiento Embed ¡INSÓLITO ERROR DE ARMANI Y GOL DE MORALES PARA EL 1-0 DE SARMIENTO ANTE RIVER EN EL MÁS MONUMENTAL! pic.twitter.com/wqzdv1c7hR — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025 Live Blog Post PT: 17' Acosta recuperó en la salida, y buscó el arco. Respondió bien al arquero Verde Live Blog Post PT: 16' Lencina tocó para Nacho Fernández, que sacó un gran remate y obligó al arquero a mandarla al córner Live Blog Post Empezó el partido Live Blog Post Así forma Sarmiento: image Live Blog Post Formación del Millonario: image Los primeros instantes del Millonario en el partido fueron una continuidad de lo observado en los últimos meses. Sin demasiadas ideas para vulnerar a sus rivales, inconexo y con poco vértigo. La presencia de los juveniles Thiago Acosta (debutó oficialmente), y Santiago Lencina no colaboraron demasiado para cambiar en el comienzo.

Además, apareció otro aspecto negativo del elenco de Gallardo. En la primera aproximación de Sarmiento, Vigo buscó el arco, Armani dio un rebote corto e Iván Morales aprovechó para estampar el 1 a 0. Baldazo de agua fría.

El inicio del complemento fue similar, con Sarmiento intentando aguantar los embates de un conjunto local tirado completamente al ataque, pero con pocas ideas. En los primeros 15 minutos sólo tuvo dos llegadas, con remates desde afuera de Martínez Quarta y Lencina.

El Muñeco mandó al campo al volante de las inferiores Cristian Jaime, que debutó en el primer equipo, y al recuperado Sebastián Driussi. Sin embargo, el que se acercó al tanto fue Sarmiento. La visita encontró mal parado a River en una contra, por detrás de todos entró Contrera para capturar un centro, y Armani tapó de milagro. Más tarde tuvo otra, pero García se lo perdió de frente al arco. La respuesta del Millonario fue con otro disparo desde lejos, cuando Paulo Díaz tomó la lanza y encontró camino libre para terminar reventar el travesaño. Formaciones de River Plate - Sarmiento: River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina; Thiago Acosta, Facundo Colidio, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo. Sarmiento de Junín: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Manuel García, Yair Arismendi; Iván Morales, Lucas Pratto. DT: Facundo Sava. Datos del partido: Estadio: Más Monumental Árbitro: Sebastián Zunino Goles: PT: 29' Iván Morales (S) Cambios: ST: 00' M. Borja por Colidio (RP), 8' A. Seyral por Pratto (S), 14' C. Jaime por Acosta (RP) , 14' S. Driussi por Lencina (RP) , 21' E. Giménez por Villalba (S), 21' J. Ardaiz por Morales (S) Minuto a minuto y estadísticas: Embed