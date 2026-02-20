20 de febrero de 2026 - 09:30

Sin margen de error, Boca recibe a Racing por el Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

Desde las 20 en La Bombonera, Boca recibe a Racing con la obligación de cantar victoria. Otra opción no cabe en La Ribera. Todos los detalles.

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Boca recibe a Racing Club en La Bombonera.&nbsp; &nbsp;

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Boca recibe a Racing Club en La Bombonera. 

 

Foto:

Gentileza: Prensa Boca.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Una lista llena de historia que sigue alargándose con el paso del tiempo entre Boca y River.

Tras la llegada de Adam Bareiro a Boca: estos son los 103 jugadores que vistieron los colores de Boca y River
Bareiro a un paso de ser jugador de Boca.

Adam Bareiro a Boca: la gestión final de Juan Román Riquelme y la operación de 3 millones

Por Francisco Moreno

Torneo Apertura: cómo llega Boca al encuentro con Racing

El empate sin goles frente a Platense profundizó el mal momento de un Boca que se fue silbado por sus hinchas, que arrastraban el disgusto por las derrotas decepcionantes frente a Estudiantes y Vélez como visitante. Con siete puntos, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda marcha séptimo en la Zona A. Una victoria en el clásico será fundamental para retomar la confianza y para acercarse a los puestos de vanguardia, tanto en su grupo como en la tabla anual.

image
Los jugadores concentrados de Boca para recibir a Racing Club.

Los jugadores concentrados de Boca para recibir a Racing Club.

Leandro Paredes está descartado para este partido debido a un esguince en su tobillo derecho que lo tiene a maltraer hace algunos meses. En concordancia con el cuerpo técnico, el capitán decidió descansar para que la situación no se agrave en el futuro. Además, podría haber algunos cambios de índole táctico. Edinson Cavani tiene chances de ser titular, mientras que Juan Barinaga y Lautaro Di Lollo podrían dejar sus lugares debido al bajo rendimiento que vienen mostrando en los últimos partidos.

Este encuentro será determinante para un Sifón que se encuentra en la cuerda floja. Aquella derrota en la semifinal del Clausura frente a la Academia del pasado 7 de diciembre supuso un antes y un después en la relación del hincha con el entrenador. Desde entonces es mirado de reojo y los últimos malos resultados, sumados al pálido rendimiento del equipo, provocaron que su continuidad se ponga en duda. Para colmo, el morbo de su pasado en el club de Avellaneda, donde fue campeón y es muy querido.

Torneo Apertura: cómo llega Racing al encuentro con Boca

Racing, por su parte, viene de dos triunfos que le dieron aire tras un comienzo del Apertura en el que cosechó tres derrotas. Cortó la hemorragia en su casa ante Argentinos Juniors y se impuso con autoridad el fin de semana pasado en cancha de Banfield. Estas dos victorias lo impulsaron hasta el noveno lugar de la Zona A, un puesto por debajo de la zona de clasificación.

Gustavo Costas tiene todo prácticamente definido para visitar al Xeneize. La única duda pasa por el mediocampo, zona en la que Baltasar Rodríguez y Bruno Zuculini se debaten un lugar.

image
Los jugadores convocados de Racing Club para jugar en La Bombonera.

Los jugadores convocados de Racing Club para jugar en La Bombonera.

En la semifinal previamente mencionada, la Academia cortó una racha de seis partidos sin ganar en La Bombonera. Más allá de que sus visitas al Alberto J. Armando no fueron fructíferas en los últimos años, el historial reciente lo favorece: ganó ocho de los últimos 18 partidos y levantó dos títulos ante el Xeneize: el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023.

La probable formación de Boca vs. Racing, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda,

La posible formación de Racing vs. Boca, por el Torneo Apertura

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Los datos de Boca vs. Racing por el Torneo Apertura

  • Hora: 20.00
  • TV: TNT Sports Premium
  • Estadio: La Bombonera
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Boca vs. Racing por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nahitan Nandez, recordado por muchos hinchas Xeneizes que además pidieron su regreso.

El jugador que es querido por todo el mundo en Boca y quiere regresar: "Quiere que vuelva".

Por Redacción Deportes
Morena Beltrán cruzó a Claudio Úbeda por la marginación de Lucas Blondel en Boca: Si no vas a competir...

Morena Beltrán cruzó a Claudio Úbeda por la marginación de Lucas Blondel en Boca: "Si no vas a competir..."

Por Francisco Moreno
Joaquín Di Lollo, figura de Boca Predio.

De Boca Predio a Primera: quién es Joaquín Di Lollo, el hermano de Lautaro que puede arrebatarle su puesto

Por Francisco Moreno
Cavani se olvidó de sacarse el anillo de bodas y el conjunto arbitral no se dio cuenta.

¿Puede haber sanción? Edinson Cavani volvió a jugar en Boca pero con el anillo de de casamiento puesto

Por Redacción Deportes