Se puso en marcha el segundo tiempo: Vélez le gana 1 a 0 a River en el Amalfitani por el Torneo Apertura

El ecuatoriano sale por una molestia en la clavícula. Entra Subiabre.

Sale Vera y entra Galoppo para darle frescura al mediocampo.

El Millonario encuentra más pases y maneja mejor la pelota en lo que va del partido.

El ecuatoriano enganchó hacia adentro y remató al arco. Gran respuesta del arquero del Fortín.

ST 6': Amonestado Matías Viña en River

El uruguayo cortó una posible contra de Vélez con la mano.

ST 1': Dos cambios en River

Sale Tomás Galván y entra Kendry Paez; Sale Franco Armani y entra Santiago Beltrán.

PT 45': Finalizó el primer tiempo en el Amalfitani

Vélez Sarsfield 1 - River Plate 0. Lanzini el autor del gol.

PT 42': Primer intento de River al arco

Colidio eludió a 2 defensores y probó de afuera del área, pelota fácil para el arquero.

PT 33': Primer cambio en Vélez

Salió de la cancha Matías Pellegrini y entró Alex Verón.

PT 27': Cambio en River

Salió con una mueca de dolor en su pierna Juanfer Quintero y entró Joaquín Freitas.

PT 17': Amonestado Paulo Díaz en River

El chileno fue con bronca a trabar y se ganó la amarilla después de golpear al jugador de Vélez.

PT 15': Vélez presiona a River contra su arco y el Millonario parece golpeado por el gol

El Fortín maneja mejor el mediocampo y conecta mejor con sus delanteros. River no reacciona.

PT 5': El Fortín ya castigó a River con gol de Lanzini

Manuel Lanzini sacó un latigazo abajo imposible para Armani y ya gana Vélez por 1 a 0 en el amanecer del partido.

Embed ¡SE CUMPLIÓ LA LEY DEL EX EN EL AMALFITANI! Manu Lanzini anotó el 1-0 de Vélez ante River.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/1ShGbPaoCF — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 22, 2026

PT 1': Arrancó el partido entre el Fortín y el Millonario

El equipo de Gallardo busca sumar de a 3 frente a un muy buen Vélez en la vuelta de Franco Armani.

Formaciones confirmadas de Vélez Sarsfield - River Plate:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobias Andrada, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Germán Delfino

Hora: 19:15

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas: