Se puso en marcha el segundo tiempo: Vélez le gana 1 a 0 a River en el Amalfitani por el Torneo Apertura

ST 25': Último cambio en River y se termina el partido para Kendry Páez
El ecuatoriano sale por una molestia en la clavícula. Entra Subiabre.
River buscará el empate que le de confianza a los jugadores, pero en frente tiene a un Vélez que se muestra sólido.
El ecuatoriano sale por una molestia en la clavícula. Entra Subiabre.
Sale Vera y entra Galoppo para darle frescura al mediocampo.
Sale Robertone y entra Aliendro; Sale Monzón y entra Romero.
El Millonario encuentra más pases y maneja mejor la pelota en lo que va del partido.
El ecuatoriano enganchó hacia adentro y remató al arco. Gran respuesta del arquero del Fortín.
El uruguayo cortó una posible contra de Vélez con la mano.
Sale Tomás Galván y entra Kendry Paez; Sale Franco Armani y entra Santiago Beltrán.
Vélez Sarsfield 1 - River Plate 0. Lanzini el autor del gol.
Colidio eludió a 2 defensores y probó de afuera del área, pelota fácil para el arquero.
Salió de la cancha Matías Pellegrini y entró Alex Verón.
Salió con una mueca de dolor en su pierna Juanfer Quintero y entró Joaquín Freitas.
El chileno fue con bronca a trabar y se ganó la amarilla después de golpear al jugador de Vélez.
El Fortín maneja mejor el mediocampo y conecta mejor con sus delanteros. River no reacciona.
Manuel Lanzini sacó un latigazo abajo imposible para Armani y ya gana Vélez por 1 a 0 en el amanecer del partido.
El equipo de Gallardo busca sumar de a 3 frente a un muy buen Vélez en la vuelta de Franco Armani.
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobias Andrada, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Estadio: José Amalfitani
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Germán Delfino
Hora: 19:15
TV: ESPN Premium