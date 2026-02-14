vivo

Se puso en marcha el segundo tiempo en Mendoza, Independiente Rivadavia cae por 1 a 0 frente a Belgrano

Por la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, la Lepra quiere recuperar el buen juego y busca empatar el partido lo antes posible.

Independiente busca meterse en el partido que por ahora se le escapa frente a Belgrano.
La Lepra cae por la mínima frente a Belgrano.
Independiente Rivadavia buscar mantener su buen juego frente al Pirata.
Los Andes | Redacción Deportes
ST: 14' Primeros dos cambios en Independiente Rivadavia

Luciano Gómez y Gonzalo Ríos reemplazan a Alejo Osela e Iván Villalba en el azul del parque.

image

ST: 12' Independiente no parece amigarse con la pelota

La Lepra sigue abajo en el marcador y Berti ya piensa en los cambios para revertir la situación.

ST: 1' Sin cambios en la Lepra y un cambio en Belgrano

En el pirata cordobés entro Camilo Hernandes y salió Alcides Benítez. Los mismo once en Independiente Rivadavia.

PT: 45' Final del primer tiempo en Mendoza

PT: 37' Gol de Belgrano de Córdoba que abre el marcador en Mendoza

Después de un tiro de esquina de Rigoni, apareció Franco "Mudo" Vázquez de zurda para clavarla arriba, nada que hacer para Bolcato.

PT: 32' Amonestado Villa en Independiente

El colombiano furioso por una falta que no fue, pateó la pelota lejos y el árbitro le mostró la amarilla.

PT: 27' Segundo amonestado en Belgrano

Adrián Sporle le fue con agresividad al jugador leproso y recibió la tarjeta amarilla. Sporle se suma a Benítez también con amarilla.

PT: 24': Primer amonestado en Independiente Rivadavia

Matías Fernández llegó tarde y golpeó al jugador de Belgrano y Nazareno Arasa lo amonestó.

PT: 16' Partido sin ritmo por parte de los equipos

Tanto la Lepra como el Pirata no pueden mostrar su juego característico.

image

Arrancó el partido, ya mueve del medio Independiente Rivadavia que quiere mantener su racha de victorias en este Torneo Apertura.

Los once titulares de Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba; Tomás Bottari, Juan Manuel Elordi, Alejo Osella, Jose Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Los once titulares de Belgrano de Córdoba vs Independiente Rivadavia:

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Luis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Franco Vázquez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Datos de Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba

Estadio: Juan Bautista Gargantini

Hora: 22

TV: TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Adrián Franklin

Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba

Minuto a Minuto de Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba

