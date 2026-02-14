Se puso en marcha el segundo tiempo en Mendoza, Independiente Rivadavia cae por 1 a 0 frente a Belgrano

ST: 14' Primeros dos cambios en Independiente Rivadavia
Luciano Gómez y Gonzalo Ríos reemplazan a Alejo Osela e Iván Villalba en el azul del parque.
Por la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, la Lepra quiere recuperar el buen juego y busca empatar el partido lo antes posible.
La Lepra sigue abajo en el marcador y Berti ya piensa en los cambios para revertir la situación.
En el pirata cordobés entro Camilo Hernandes y salió Alcides Benítez. Los mismo once en Independiente Rivadavia.
Después de un tiro de esquina de Rigoni, apareció Franco "Mudo" Vázquez de zurda para clavarla arriba, nada que hacer para Bolcato.
El colombiano furioso por una falta que no fue, pateó la pelota lejos y el árbitro le mostró la amarilla.
Adrián Sporle le fue con agresividad al jugador leproso y recibió la tarjeta amarilla. Sporle se suma a Benítez también con amarilla.
Matías Fernández llegó tarde y golpeó al jugador de Belgrano y Nazareno Arasa lo amonestó.
Tanto la Lepra como el Pirata no pueden mostrar su juego característico.
Arrancó el partido, ya mueve del medio Independiente Rivadavia que quiere mantener su racha de victorias en este Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba; Tomás Bottari, Juan Manuel Elordi, Alejo Osella, Jose Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Luis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Franco Vázquez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Estadio: Juan Bautista Gargantini
Hora: 22
TV: TNT Sports
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Adrián Franklin