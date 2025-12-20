vivo

Se cierra el año con el Trofeo de Campeones entre Estudiantes de La Plata y Platense

Estudiantes de La Plata y Platense se miden para determinar al mejor equipo del año en el Estadio Único de San Nicolás.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Estudiantes tiene su formación inicial:

Confirmados los once de Platense

Formaciones de Platense - Estudiantes de La Plata:

Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco; Franco Zapiola, Guido Mainero, Ignacio Schor; Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Joaquín Tobio Burgos, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez

Datos del partido:

Estadio: Único de San Nicolás

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Pablo Dóvalo

Minuto a minuto y estadísticas:

