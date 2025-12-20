Se cierra el año con el Trofeo de Campeones entre Estudiantes de La Plata y Platense

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan en un encuentro que definirá al nuevo ganador del Trofeo de Campeones que, además, otorga la clasificación a varias finales. Se lleva a cabo en el Estadio Único de San Nicolás. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR esta Pablo Dóvalo.
20-12-2025 17:50
Estudiantes tiene su formación inicial:
20-12-2025 17:37
Confirmados los once de Platense
Formaciones de Platense - Estudiantes de La Plata:
Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco; Franco Zapiola, Guido Mainero, Ignacio Schor; Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino.
Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Joaquín Tobio Burgos, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez
Datos del partido:
Estadio: Único de San Nicolás
Árbitro: Leandro Rey Hilfer