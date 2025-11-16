Rugby: Triunfazo memorable de Los Pumas frente a Escocia

Tras una reacción increíble en Murrayfield, el seleccionado argentino, Los Pumas derrotaron a Escocia, 33 a 24, en duelo clave para defirni los cabezas de serie para el ranking del próximo mundial de rugby.

Los Pumas perdían 21 a 0 en el inicio del segundo tiempo, pero tras los cambios que realizó el entrenador Felipe Contepomi, el conjunto Albiceleste tuvo una reacción notable en los últimos 20 minutos de juego, donde el trabajo de los los mendocinos Rodrigo Isgró y Juan Martín González fue valioso en la conversión de los primeros try, con los que empzó la remontada del conjunto nacional que aprovechó la ventaja de un hombre de más en cancha.

Es el segundo test match de la ventana de noviembre para el conjunto dirigido por Felipe Contepomi, cerrará su itinerario dentro de una semana frente a Inglaterra. Del otro lado, Escocia sumó su segunda derrota en fila, porque venía de perder frente a Nueva Zelanda por 25 a 17.

Un contragolpe y una remontada memorable con un try de Justo Piccardo puso el equipo arriba en el marcador. Carreras convirtió y puso el definitivo 33 a 24.

Los Pumas y pasaron al frente en el marcador con un try de Pablo Matera. Una conquista memorable. Santiago Carreras hizo la conversión y el equipo de Contepomi pasó a ganar 26 a 24

29 minutos suman Los Pumas 24 -19

Con un try de Pedro Rubiolo sumó su segunda conquista en 30 partidos disputados. Santi Carreras logró la conversión. Escocia gana por 24-19.

Penal para Escocia

PENAL PARA ESCOCIA

Finn Russell no falla, y estira la ventaja. Escocia 24 - 12 Los Pumas.

19 minutos Try de Isgró

Con un jugador más Los Pumas aprovecharon los espacios y una gran jugada y ataque que tuvo a los mendocinos González y que terminó con un puntazo espectacular de Rodrigo Isgró. Carreras erró : 21 a 12.

16 minutos Try de Los Pumas

Una corrida espectacular del mendocino Rodrigo Isgró que terminó generando un scrum del que Los Pumas sumaron su primer try con su capitán Montoya. Convirtió Carreras: 21 a 7.

14' minutos - amarilla en Escocia

Blair Kinghorn recibió el cartón por parte de Andrew Brace y su equipo se quedó con 14.

4 minutos- Variantes

Felipe Contepomi introdujo 5 cambios buscando cambiarle la cara al equipo y la actitud.

3 minutos - Nueva conversión- 21 a 0

Ewan Ashman apoyó su doblete en la tarde escocesa y luego de la conversión de Finn Russell, el local gana 21-0.

Primer Tiempo

27 minutos – Segundo try de Escocia

Ewan Ashman rompió la defensa argentina, esquivó dos intentos de tackle y llegó al ingoal para apoyar. Finn Russell acertó la conversión y la ventaja del conjunto local se estira a 14 puntos.

23 minutos – Los Pumas no logran entrar en el partido

El equipo de Felipe Contepomi todavía no consigue instalarse en las 22 escocesas: solo llegaron una vez, en una jugada individual de Chocobares que no pudo continuar. El seleccionado del Cardo controla el ritmo del encuentro, mientras Argentina intenta acomodarse como puede.

12 minutos - Try de Escocia

Después de ocho minutos de trabajar para encontrar el espacio que los 14 hombres argentinos podían dejar al descubierto, Jack Dempsey logró filtrarse por en defensa con su ataque y apoyó el balón en soledad tras el ingoal. Finn Russell sumó con la conversión del penal.

Jack Dempsey aprovechó una buena habilitación de Finn Russell y se cortó para marcar el primer try del partido.





5 minutos – Amarilla y Los Pumas quedan con 14

Mallía vio la tarjeta amarilla luego de que el árbitro considerara que interrumpió un ataque rival al extender la mano para intentar disputar la pelota. La acción fue interpretada como un knock-on deliberado, por lo que el fullback deberá permanecer 10 minutos fuera del campo.

2 minutos – Primer scrum del encuentro

Tras la atención médica al mendocino Rodrigo Isgró, quien quedó sin aire por un golpe, el partido se reanuda con la primera formación fija del día. Escocia utilizará ese scrum para intentar continuar su avance ofensivo.







El cruce tiene relevancia extra porque impactará en el ranking de World Rugby, la tabla que definirá los cabezas de serie del Mundial 2027. Con ese marco, el técnico escocés confirmó un XV inicial con Blair Kinghorn, Finn Russell, Ben White, Rory Darge -que llevará la cinta de capitán-, Grant Gilchrist y Kyle Steyn, entre otros nombres habituales del plantel.





Felipe Contepomi confirmó la alineación de #LosPumas para enfrentar a Escocia en Murrayfield este domingo, en la continuidad de la ventana internacional de noviembre.

Juan Cruz Mallía y Juan Martín González alcanzarán los 50…





Contepomi, por su parte, decidió mover varias piezas respecto al contundente triunfo por 52-28 frente a Gales en Cardiff. Entre los cambios más destacados aparecen las inclusiones de Pedro Rubiolo por Marcos Kremer, Matías Moroni por Justo Piccardo y Rodrigo Isgró en lugar de Bautista Delguy. También regresan al equipo titular Juan Cruz Mallía y Santiago Grondona.

El historial

El historial entre ambos marca un leve predominio europeo: 13 triunfos escoceses contra 12 argentinos en 25 enfrentamientos.

Los Pumas, además, no ganan en Edimburgo desde 2009, cuando se impusieron por un ajustado 9-6. Este domingo buscarán cortar esa racha y sostener el envión que dejó su presentación en Cardiff.

Las Formaciones

Escocia: Stuart Hogg; Darcy Graham, Chris Harris, Sione Tuipulotu, Duhan van der Merwe; Finn Russell, Ali Price; Pierre Schoeman, Fraser Brown, Zander Fagerson; Jonny Gray, Grant Gilchrist; Matt Fagerson, Jamie Ritchie, Jack Dempsey.

Suplentes: George Turner, Jamie Bhatti, Murphy Walker, Glen Young, Andy Christie, Ben White, Blair Kinghorn, Cameron Redpath.

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía (vicecapitán).

Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Efraín Elías, Pablo Matera, Agustín Moyano, Santiago Carreras, Justo Piccardo.

Estadio: Murrayfield, Edimburgo

Árbitro: Andrew Brace