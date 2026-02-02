2 de febrero de 2026 - 19:13

Rugby: Se dieron a conocer las ciudades donde jugará Argentina en el Mundial

El seleccionado mayor de rugby supo los días y horarios en que enfrentará a España, Fiji y Canadá en el marco de la cita planetaria en Australia 2027

Rugby. Rodrigo Isgró uno de Los Pumas mendocinos.

Foto:

Gentileza
Rugby. El mendocino Juan Martín González

Foto:

UAR
Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los Pumas ya conocen los días, horarios y sedes para los partidos de fase de grupos de la Copa del Mundo de Rugby que se llevará a cabo en Australia en 2027. Adelaida, Brisbane y Melbourne serán las ciudades, que recibirán al seleccionado mayor de Argentina.

Gonzalo Tapia

¿Cuándo y dónde juega Argentina?

Lunes 4 de octubre, Los Pumas vs Canadá, 5.45 ARG , Brisbane Stadium (Brisbane)

Domingo 10 de octubre, Los Pumas vs España, 1.15 ARG , Docklands Stadium (Melbourne)

Viernes 15 de octubre, Los Pumas vs Fiji, 23.45 ARG (del sábado 16 de octubre), Adelaide Oval (Adelaida).

Recordemos que en la actualidad están en los Pumas los jugadores mendocinos: Rodrigo Isgró y Juan González

