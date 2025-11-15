vivo

Rugby: Marista no pudo con Newman y es subcampeón nacional

El Quince de Marista cayó ante el elenco Bordó por 38 a 15

Marista RC - Mendoza RC
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Live Blog Post

¡Newman Campeón Nacional de clubes!

El Bordó luchó en la primera parte y encontró, favorecido por la indisciplina rival, su mejor versión en el complemento. De esta manera, con su éxito por 38-15 ante Marista, el trofeo regresa a Buenos Aires.

Live Blog Post

¡No hay tiempo para más!

El Cardenal tuvo un gran segundo tiempo y se impuso 38-15 a Marista para quedarse con el título del Nacional de Clubes 2025.

Live Blog Post

Conversión de Newman

Gutiérrez Taboada sumó una nueva convalidación.

Live Blog Post

Try de Newman

Tras el line, Beltrán Salese se convirtió en la locomotora del maul, y en su primera maniobra, apoyó.

Live Blog Post

Newman acaricia el campeonato

El campeón del URBA Top 12 mantiene el dominio y no le permite al campeón del interior descontar.

Live Blog Post

¡Últimos diez minutos de juego!

El Cura, ya con quince en cancha, buscará volver a ponerse en partido y emparejar el juego ante el anfitrión, que lo supera 31-15 en 70'.

Live Blog Post

Conversión de Newman

El diez de El Cardenal no falló y siguió sumando para los suyos lo que le pemite encarar el tramo final con el doble de puntos a su favor.

Live Blog Post

¡Try de Newman!

En absoluta soledad, Rodrigo Díaz de Vivar ingresó al área rival.

Live Blog Post

Otra Amarilla en Marista

Gabriel Pronce entró por el costado al maul y lo derribó frustrando una acción de peligro del combinado local. En este momento, los dirigidos por Daniel Roccuzzo están con trece jugadores en cancha.

Live Blog Post

¡Try penal para Newman!

Debido a una entrada por el lugar equivocado de Gabriel Pronce en el maul, El Bordó consiguió siete puntos.

Live Blog Post

Amarilla en Marista

Por tirarse al piso a derribar a su contrario en vez de tacklear, Fausto Fernández estará diez minutos fuera de juego.

Live Blog Post

Conversión en Newman

Gonzalo Gutiérrez Taboada logró convalidar el try y ahora los comandados por Santiago Piccaluga superan 17-15 a su contrincante.

Live Blog Post

Try Newman

Lucas Marguery arremetió y pudo zambullirse en el ingoal del contrincante.

Live Blog Post

¡Conversión errada de Marista!

El diez no se impuso ante la lejanía y la ovalada se fue abriendo alejándose de la hache. Ahora, el mendocino supera 15-10 a los bonaerenses.

Live Blog Post

¡Try de Marista!

Posterior a un rastrón sorpresivo de Filizzola, Valentín Gonzálvez hizo uso de su potencia para apoyar su conquista.

Live Blog Post

Inician los segundos 40 minutos de juego

El Cardenal y El Cura ya juegan los últimos cuarenta minutos, que acabarán con un equipo levantando la copa.

Live Blog Post
olux

Live Blog Post

¡Fin para el Primer Tiempo!

Con un final ajustado, Newman y Marista se van al descanso igualados en 10.

Live Blog Post

¡Marista arrincona a Newman!

El plantel de Mendoza aprovecha la superioridad numérica y lleva a los de Benavidez a defenderse permanentemente.

Live Blog Post

Amonestado en Newman

Miguel Prince empujó de más en un scrum y le valió la amarilla que deja con uno menos a los suyos, a seis minutos del cierre de la primera parte.

Live Blog Post

Penal para Marista

Bautista Filizzola no dudó a la hora de impactar la ovalada y empató el juego en 10.

Live Blog Post

Conversión de Newman

El diez local hizo lo propio y aumentó la diferencia. Ahora, el anfitrión se impone 10-7.

Live Blog Post

¡Try del Bordó!

Tras un nuevo avance de Santiago Marolda, El Bordó agrupó defensores y el wing le sirvió la conquista a Lucas Marguery para pasar a ganar el juego.

Live Blog Post

Newman con todo, pero no daña

El Cardenal encuentra espacios y avanza metros, aunque a poco de marcar, diferentes errores no forzados le frustran sus intenciones.

Live Blog Post

¡No pudo ser para Newman!

En una rápida jugada, Jerónimo Ulloa se coló por el centro de la defensa de Marista y asistió a Bautista Daireaux, a quien se le cayó la pelota antes de apoyar. Así, el árbitro tras revisión del TMO decidió anularlo.

Live Blog Post

Penal para Newman

Gonzalo Gutiérrez Taboada hizo valer una infracción del conjunto mendocino y descontó para los suyos.

Live Blog Post

Conversión de Marista

Bautista Filizzola fue el encargado de hacer valer la primera jugada peligrosa en el cotejo.

Live Blog Post

¡Try Marista!

Julián Hernández siguió de cerca la jugada y, en el momento preciso, se adueñó de la ovalada para abrir el marcador.

Live Blog Post

¡Arrancó el partido!

En Benavídez, Newman, campeón de la URBA y Marista, campeón del Torneo del Interior ya disputan la final del Nacional de Clubes.

Te puede interesar

Rugby. Elenco campeón de 1973 en el Nacional de Clubes. Conformado por Castro, Gandía, Dora, Muñiz, D. Muñiz, R. Navesi, C. Chacón, García, Navesi, J. Muñiz, E.Cattaneo, Sánchez, Latino, Ramos, González.

Rugby de Mendoza: Marista ante otro momento histórico a nivel nacional

Por Gonzalo Tapia
Rugby. El mendocino Juan Martín González es titular ante Escocia

Rugby: Rodrigo Isgró y Juan González serán titulares ante Escocia

Por Gonzalo Tapia
Rugby. El sábado pasado logró el tricampeonato en el regional de Clubes 2025.

Rugby: La gran final donde Marista espera ganar su primer titulo nacional

Por Redacción Deportes