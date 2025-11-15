Rugby: Marista no pudo con Newman y es subcampeón nacional

El Bordó luchó en la primera parte y encontró, favorecido por la indisciplina rival, su mejor versión en el complemento. De esta manera, con su éxito por 38-15 ante Marista, el trofeo regresa a Buenos Aires.
Live Blog Post
15-11-2025 18:08
¡No hay tiempo para más!
El Cardenal tuvo un gran segundo tiempo y se impuso 38-15 a Marista para quedarse con el título del Nacional de Clubes 2025.
Live Blog Post
15-11-2025 18:08
Conversión de Newman
Gutiérrez Taboada sumó una nueva convalidación.
Live Blog Post
15-11-2025 18:07
Try de Newman
Tras el line, Beltrán Salese se convirtió en la locomotora del maul, y en su primera maniobra, apoyó.
Live Blog Post
15-11-2025 17:57
Newman acaricia el campeonato
El campeón del URBA Top 12 mantiene el dominio y no le permite al campeón del interior descontar.
Live Blog Post
15-11-2025 17:54
¡Últimos diez minutos de juego!
El Cura, ya con quince en cancha, buscará volver a ponerse en partido y emparejar el juego ante el anfitrión, que lo supera 31-15 en 70'.
Live Blog Post
15-11-2025 17:46
Conversión de Newman
El diez de El Cardenal no falló y siguió sumando para los suyos lo que le pemite encarar el tramo final con el doble de puntos a su favor.
Live Blog Post
15-11-2025 17:44
¡Try de Newman!
En absoluta soledad, Rodrigo Díaz de Vivar ingresó al área rival.
Live Blog Post
15-11-2025 17:38
Otra Amarilla en Marista
Gabriel Pronce entró por el costado al maul y lo derribó frustrando una acción de peligro del combinado local. En este momento, los dirigidos por Daniel Roccuzzo están con trece jugadores en cancha.
Live Blog Post
15-11-2025 17:37
¡Try penal para Newman!
Debido a una entrada por el lugar equivocado de Gabriel Pronce en el maul, El Bordó consiguió siete puntos.
Live Blog Post
15-11-2025 17:36
Amarilla en Marista
Por tirarse al piso a derribar a su contrario en vez de tacklear, Fausto Fernández estará diez minutos fuera de juego.
Live Blog Post
15-11-2025 17:35
Conversión en Newman
Gonzalo Gutiérrez Taboada logró convalidar el try y ahora los comandados por Santiago Piccaluga superan 17-15 a su contrincante.
Live Blog Post
15-11-2025 17:34
Try Newman
Lucas Marguery arremetió y pudo zambullirse en el ingoal del contrincante.
Live Blog Post
15-11-2025 17:25
¡Conversión errada de Marista!
El diez no se impuso ante la lejanía y la ovalada se fue abriendo alejándose de la hache. Ahora, el mendocino supera 15-10 a los bonaerenses.
Live Blog Post
15-11-2025 17:20
¡Try de Marista!
Posterior a un rastrón sorpresivo de Filizzola, Valentín Gonzálvez hizo uso de su potencia para apoyar su conquista.
Live Blog Post
15-11-2025 17:16
Inician los segundos 40 minutos de juego
El Cardenal y El Cura ya juegan los últimos cuarenta minutos, que acabarán con un equipo levantando la copa.
Live Blog Post
15-11-2025 17:18
Live Blog Post
15-11-2025 17:03
¡Fin para el Primer Tiempo!
Con un final ajustado, Newman y Marista se van al descanso igualados en 10.
Live Blog Post
15-11-2025 17:02
¡Marista arrincona a Newman!
El plantel de Mendoza aprovecha la superioridad numérica y lleva a los de Benavidez a defenderse permanentemente.
Live Blog Post
15-11-2025 17:01
Amonestado en Newman
Miguel Prince empujó de más en un scrum y le valió la amarilla que deja con uno menos a los suyos, a seis minutos del cierre de la primera parte.
Live Blog Post
15-11-2025 16:54
Penal para Marista
Bautista Filizzola no dudó a la hora de impactar la ovalada y empató el juego en 10.
Live Blog Post
15-11-2025 16:55
Conversión de Newman
El diez local hizo lo propio y aumentó la diferencia. Ahora, el anfitrión se impone 10-7.
Live Blog Post
15-11-2025 16:55
¡Try del Bordó!
Tras un nuevo avance de Santiago Marolda, El Bordó agrupó defensores y el wing le sirvió la conquista a Lucas Marguery para pasar a ganar el juego.
Live Blog Post
15-11-2025 16:56
Newman con todo, pero no daña
El Cardenal encuentra espacios y avanza metros, aunque a poco de marcar, diferentes errores no forzados le frustran sus intenciones.
Live Blog Post
15-11-2025 16:56
¡No pudo ser para Newman!
En una rápida jugada, Jerónimo Ulloa se coló por el centro de la defensa de Marista y asistió a Bautista Daireaux, a quien se le cayó la pelota antes de apoyar. Así, el árbitro tras revisión del TMO decidió anularlo.
Live Blog Post
15-11-2025 16:56
Penal para Newman
Gonzalo Gutiérrez Taboada hizo valer una infracción del conjunto mendocino y descontó para los suyos.
Live Blog Post
15-11-2025 16:56
Conversión de Marista
Bautista Filizzola fue el encargado de hacer valer la primera jugada peligrosa en el cotejo.
Live Blog Post
15-11-2025 16:57
¡Try Marista!
Julián Hernández siguió de cerca la jugada y, en el momento preciso, se adueñó de la ovalada para abrir el marcador.
Live Blog Post
15-11-2025 16:57
¡Arrancó el partido!
En Benavídez, Newman, campeón de la URBA y Marista, campeón del Torneo del Interior ya disputan la final del Nacional de Clubes.
