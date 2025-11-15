Rugby: Marista no pudo con Newman y es subcampeón nacional

¡Newman Campeón Nacional de clubes! El Bordó luchó en la primera parte y encontró, favorecido por la indisciplina rival, su mejor versión en el complemento. De esta manera, con su éxito por 38-15 ante Marista, el trofeo regresa a Buenos Aires.

Live Blog Post Try de Newman Tras el line, Beltrán Salese se convirtió en la locomotora del maul, y en su primera maniobra, apoyó.

Live Blog Post Newman acaricia el campeonato El campeón del URBA Top 12 mantiene el dominio y no le permite al campeón del interior descontar.

Live Blog Post ¡Últimos diez minutos de juego! El Cura, ya con quince en cancha, buscará volver a ponerse en partido y emparejar el juego ante el anfitrión, que lo supera 31-15 en 70'.

Live Blog Post Conversión de Newman El diez de El Cardenal no falló y siguió sumando para los suyos lo que le pemite encarar el tramo final con el doble de puntos a su favor.

Live Blog Post ¡Try de Newman! En absoluta soledad, Rodrigo Díaz de Vivar ingresó al área rival.

Live Blog Post Otra Amarilla en Marista Gabriel Pronce entró por el costado al maul y lo derribó frustrando una acción de peligro del combinado local. En este momento, los dirigidos por Daniel Roccuzzo están con trece jugadores en cancha.

Live Blog Post ¡Try penal para Newman! Debido a una entrada por el lugar equivocado de Gabriel Pronce en el maul, El Bordó consiguió siete puntos.

Live Blog Post Amarilla en Marista Por tirarse al piso a derribar a su contrario en vez de tacklear, Fausto Fernández estará diez minutos fuera de juego.

Live Blog Post Conversión en Newman Gonzalo Gutiérrez Taboada logró convalidar el try y ahora los comandados por Santiago Piccaluga superan 17-15 a su contrincante.

Live Blog Post Try Newman Lucas Marguery arremetió y pudo zambullirse en el ingoal del contrincante.

Live Blog Post ¡Conversión errada de Marista! El diez no se impuso ante la lejanía y la ovalada se fue abriendo alejándose de la hache. Ahora, el mendocino supera 15-10 a los bonaerenses.

Live Blog Post ¡Try de Marista! Posterior a un rastrón sorpresivo de Filizzola, Valentín Gonzálvez hizo uso de su potencia para apoyar su conquista.

Live Blog Post Inician los segundos 40 minutos de juego El Cardenal y El Cura ya juegan los últimos cuarenta minutos, que acabarán con un equipo levantando la copa.

Live Blog Post ¡Fin para el Primer Tiempo! Con un final ajustado, Newman y Marista se van al descanso igualados en 10.

Live Blog Post ¡Marista arrincona a Newman! El plantel de Mendoza aprovecha la superioridad numérica y lleva a los de Benavidez a defenderse permanentemente.

Live Blog Post Amonestado en Newman Miguel Prince empujó de más en un scrum y le valió la amarilla que deja con uno menos a los suyos, a seis minutos del cierre de la primera parte.

Live Blog Post Penal para Marista Bautista Filizzola no dudó a la hora de impactar la ovalada y empató el juego en 10.

Live Blog Post Conversión de Newman El diez local hizo lo propio y aumentó la diferencia. Ahora, el anfitrión se impone 10-7.

Live Blog Post ¡Try del Bordó! Tras un nuevo avance de Santiago Marolda, El Bordó agrupó defensores y el wing le sirvió la conquista a Lucas Marguery para pasar a ganar el juego.

Live Blog Post Newman con todo, pero no daña El Cardenal encuentra espacios y avanza metros, aunque a poco de marcar, diferentes errores no forzados le frustran sus intenciones.

Live Blog Post ¡No pudo ser para Newman! En una rápida jugada, Jerónimo Ulloa se coló por el centro de la defensa de Marista y asistió a Bautista Daireaux, a quien se le cayó la pelota antes de apoyar. Así, el árbitro tras revisión del TMO decidió anularlo.

Live Blog Post Penal para Newman Gonzalo Gutiérrez Taboada hizo valer una infracción del conjunto mendocino y descontó para los suyos.

Live Blog Post Conversión de Marista Bautista Filizzola fue el encargado de hacer valer la primera jugada peligrosa en el cotejo.

Live Blog Post ¡Try Marista! Julián Hernández siguió de cerca la jugada y, en el momento preciso, se adueñó de la ovalada para abrir el marcador.