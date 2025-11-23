Rugby: Los Pumas caen ante Inglaterra en Twickenham en el cierre de la temporada

Los Pumas juegan el último partido del año y ya tienen un line out.

Error argentino que aprovechó Max Ojomoh, con una gran velocidad llegó en solitario al ingoal y anotó el primer try. Convirtió George Ford, la Rosa gana 10-0.

21' Los Pumas erraron un penal.

Tras el remate de Carreras, el balón impactó en uno de los palos.

26' Try de Inglaterra 17-0

Con un cross kick perfecto, Max Ojomoh asistió al wing, quien ingresó en soledad y marcó try.

George Ford convirtió y sumó el 17-0 para La Rosa

34' Los Pumas descuentan con un penal que remató Tomás Albornoz correctamente: 17-3.

40' Try anulado a La Rosa

Tras el sólido triunfo por 33-24 frente a Escocia, Los Pumas afrontan este domingo 23 de noviembre el último compromiso de la ventana internacional y, a la vez, el cierre de su temporada 2025. El desafío final no podría ser más exigente en su visita a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham, un escenario históricamente adverso para el seleccionado argentino. El encuentro comenzará a las 13.10, con transmisión de ESPN y de la plataforma Disney+.

Más allá del resultado, el duelo llega en un momento particular para el equipo de Felipe Contepomi. La reciente victoria en Edimburgo no solo sirvió para reforzar la confianza, sino que también confirmó matemáticamente la sexta posición del ranking de World Rugby, una ubicación clave porque garantiza que Argentina será cabeza de serie en el sorteo del Mundial Australia 2027. Ese logro, asegurado antes del choque en Londres, permite que Los Pumas encaren este compromiso sin presión extra y con la libertad de enfocarse en el rendimiento, la rotación y la evaluación de jugadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1992593427742212286?t=MyDHaDbf_nWpwZl3tpmuBA&s=08&partner=&hide_thread=false ¡La celeste y blanca ya espera por los jugadores! pic.twitter.com/BJgnTIIMl3 — Los Pumas (@lospumas) November 23, 2025

Aun así, la magnitud del rival obliga a elevar la vara. Inglaterra llega como favorito, apoyado no solo en su localía sino también en un presente deportivo muy positivo. El XV de la Rosa acumula victorias resonantes, entre ellas la reciente actuación frente a los All Blacks, a quienes venció por 33-19 en el mismo Twickenham. Además, el historial entre ambos seleccionados es contundente: los ingleses ganaron 14 de los últimos 15 enfrentamientos, una estadística que subraya la dificultad del desafío.

image El tercera línea mendocino, Juan Martín González también estará en la inicial de Los Pumas. @lospumas

Para Argentina, el partido representa la oportunidad de cerrar el año con un golpe de autoridad y seguir consolidando una identidad de juego en pleno proceso de maduración. Con el objetivo mundialista aún lejos en el calendario pero ya marcado en el horizonte, este tipo de pruebas de alto nivel funcionan como termómetro ideal para medir la profundidad del plantel y ajustar detalles de cara a 2026.

Los Pumas, sin presiones clasificatorias pero con la ambición intacta, buscarán aprovechar el envión emocional y deportivo de este cierre de gira para romper una racha adversa y sumar un triunfo histórico en la catedral del rugby inglés.

image Santiago Carreras junto al entrenador Felipe Contepomi. @lospumas

Competición: Ventana Internacional de Noviembre

Las Formaciones

Inglaterra: 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Asher Opoku-Fordjour, 4. Maro Itoje (C), 5. Alex Coles, 6. Guy Pepper, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl, 9. Ben Spencer, 10. George Ford, 11. Elliot Daly, 12. Fraser Dingwall, 13. Henry Slade, 14. Immanuel Feyi-Waboso, 15. Freddie Steward.

Suplentes: 16. Theo Dan, 17. Fin Baxter, 18. Will Stuart, 19. Charlie Ewels, 20. Tom Curry, 21. Henry Pollock, 22. Alex Mitchell, 23. Marcus Smith.

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía (subcapitán).

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carre.

Hora: 13:10

Estadio: Twickenham, Londres

Árbitro: Pierre Brousset (FFR). Asistentes: Nika Amashukeli (GRU), Sam Grove-White (SRU). TMO: Eric Gauzins (FFR)

TV: ESPN y Disney+ Premium