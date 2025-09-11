11 de septiembre de 2025 - 20:43

Rugby: Felipe Contepomi confirmó el XV de Los Pumas para la revancha con Australia

RUGBY. El entrenador de Los Pumas, hará tres cambios en el equipo que jugará el sábado a la 1 de la madrugada (hora argentina) en Sídney.

Rugby. Felipe Contepomi da indicaciones ante sus pupilos de Los Pumas.&nbsp;

Foto:

Gentileza/UAR
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los Pumas ya tienen equipo confirmado para el duelo ante Australia por la cuarta fecha del Rugby Championship. Felipe Contepomi anunció la formación y dejó en claro que el objetivo es conseguir un triunfo en Sídney para dejar atrás la frustración de la caída en Townsville, donde el seleccionado perdió 28-24 en la última jugada tras un partido que parecía controlado.

Rugby. El último entrenamiento del seleccionado mayor de rugby antes de jugar frente a los australianos.

Rugby: Argentina visita Australia y busca un nuevo triunfo en el Championship

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Mateo Carreras de buen nivel ante Australia

Rugby: Los Pumas cayeron ante Australia en forma ajustada

Por Gonzalo Tapia

La formación argentina será la siguiente: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi, 4. Guido Petti Pagadizábal, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo; 9. Gonzalo García, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró y 15. Juan Cruz Mallía.

El head coach realizará tres variantes respecto al encuentro anterior: Guido Petti ingresará por Franco Molina, Joaquín Oviedo reemplazará a Pablo Matera y Rodrigo Isgró ocupará el lugar de Bautista Delguy.

RUGBY. Felipe Contepomi confirm&oacute; el XV de Los Pumas y apunt&oacute; contra el arbitraje antes de la revancha con Australia.&nbsp;

RUGBY. Felipe Contepomi confirmó el XV de Los Pumas y apuntó contra el arbitraje antes de la revancha con Australia.

La formación de Los Pumas para enfrentar a Australia

Las duas críticas de Contepomi al arbitraje

Más allá de lo deportivo, Contepomi se mostró crítico con el arbitraje del neozelandés Paul Williams y su equipo en el encuentro anterior: “Nos dejó un poco frustrados, sin lugar a dudas. Duele, porque estamos cansados de que nos digan después del partido ‘sí, nos confundimos, fue error nuestro, disculpas’”.

De todos modos, el entrenador aclaró que el foco principal está en mejorar lo propio: “Somos muy autocríticos y buscamos la mejora continua en lo que podemos controlar, que es nuestro rendimiento”.

Felipe Contepomi
Rugby. El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi.

Cuando enfrentarán Los Pumas a Australia

Los Pumas enfrentarán a los Wallabies este sábado 13 de septiembre a la 1 de la madrugada (hora argentina). Hasta aquí, el seleccionado suma una victoria y dos derrotas en el torneo.

