Rugby: Felipe Contepomi confirmó el XV de Los Pumas para la revancha con Australia

Los Pumas ya tienen equipo confirmado para el duelo ante Australia por la cuarta fecha del Rugby Championship . Felipe Contepomi anunció la formación y dejó en claro que el objetivo es conseguir un triunfo en Sídney para dejar atrás la frustración de la caída en Townsville, donde el seleccionado perdió 28-24 en la última jugada tras un partido que parecía controlado.

Rugby: Argentina visita Australia y busca un nuevo triunfo en el Championship

El head coach realizará tres variantes respecto al encuentro anterior: Guido Petti ingresará por Franco Molina, Joaquín Oviedo reemplazará a Pablo Matera y Rodrigo Isgró ocupará el lugar de Bautista Delguy.

La formación argentina será la siguiente: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi, 4. Guido Petti Pagadizábal, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo; 9. Gonzalo García, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró y 15. Juan Cruz Mallía.

Los Pumas ya tienen equipo confirmado para el duelo ante Australia por la cuarta fecha del Rugby Championship. Felipe Contepomi anunció la formación y dejó en claro que el objetivo es conseguir un triunfo en Sídney para dejar atrás la frustración de la caída en Townsville, donde el seleccionado perdió 28-24 en la última jugada tras un partido que parecía controlado.

El head coach realizará tres variantes respecto al encuentro anterior: Guido Petti ingresará por Franco Molina, Joaquín Oviedo reemplazará a Pablo Matera y Rodrigo Isgró ocupará el lugar de Bautista Delguy.

Los Pumas vs All Blacks RUGBY. Felipe Contepomi confirmó el XV de Los Pumas y apuntó contra el arbitraje antes de la revancha con Australia. Gentileza

La formación de Los Pumas para enfrentar a Australia

La formación argentina será la siguiente: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi, 4. Guido Petti Pagadizábal, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo; 9. Gonzalo García, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró y 15. Juan Cruz Mallía.

Las duas críticas de Contepomi al arbitraje

Más allá de lo deportivo, Contepomi se mostró crítico con el arbitraje del neozelandés Paul Williams y su equipo en el encuentro anterior: “Nos dejó un poco frustrados, sin lugar a dudas. Duele, porque estamos cansados de que nos digan después del partido ‘sí, nos confundimos, fue error nuestro, disculpas’”.

De todos modos, el entrenador aclaró que el foco principal está en mejorar lo propio: “Somos muy autocríticos y buscamos la mejora continua en lo que podemos controlar, que es nuestro rendimiento”.

Felipe Contepomi Rugby. El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi. @lospumas

Cuando enfrentarán Los Pumas a Australia

Los Pumas enfrentarán a los Wallabies este sábado 13 de septiembre a la 1 de la madrugada (hora argentina). Hasta aquí, el seleccionado suma una victoria y dos derrotas en el torneo.