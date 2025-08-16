Rugby Championship: En su debut, Los Pumas pierden frente a los All Blacks

La Selección Argentina cae frente al conjunto neozelandés, por 24 a 10, en el primer encuentro correspondiente a la fecha inaugural Rugby Championship , Los Pumas y que se está jugando ante un estadio Mario Alberto Kempes, colmado, en la provincia de Córdoba.

A los 4 minutos de iniciado el encuentro, l os All Blacks abrieron el marcador con Scott Barret marcó el 3-0 tras una conversión de penal luego de una infracción cometida por Santiago Chocobare. Mientras que, dos minutos más tarde Tomás Albornoz se perdió la igualdad, tras estrellar una guinda en el palo, luego de ejecutar un penal.

Sevu Reece definió en el ingoal tras una gran jugada colectiva y Barrett aumentó la ventaja con una conversión que dio en el palo e ingresó en la H. Los Pumas caen 10-0.

TRY DE ISGRO, CONVERSIÓN DE ALBORNOZ Y LOS PUMAS SE PONEN 7-10 ANTE LOS ALL BLACKS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP.

A los 16 minutos, el mendocino Rodrigo Isgró logró sellar un try y luego Tomás Albornoz convirtió y el duelo se puso 7 a 10. Los primeros puntos del equipo de Contepomi.

image Los Pumas vs All Blacks Gentileza.

A los 17' tras un balón perdido por Los Pumas, Nueva Zelanda sacó un contragolpe tremendo y con la velocidad de Will Jordan , los All Blacks aumentaron la diferencia. Luego, Barrett aportó dos punto más con la conversión frente a los palos. Y estableció el 7 a 17, para la visita.

EL TUCUMANO NO FALLA. Penal adentro de Albornoz y Los Pumas se ponen 10-17 ante los All Blacks en el Kempes.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/V0TzVSR6jo — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Formaciones, Los Pumas vs All Blacks

Los Pumas: 1 - Mayco Vivas,2- Julián Montoyo, 3-Pedro Delgado, 4-Franco Molina, 5-Pedro Rubiolo, 6-Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Bautista Delguy, 12- Santiago Chocobares,13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Juan Martín González, 21- Simón Benítez Cruz, 22- Santiago Carreras, 23- Justo Piccardo.

All Blacks: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa'i, 7- Du'Plessis Kirifi, 8- Ardie Savea, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece, 15- Will Jordan.

Suplentes: 16- Samisoni Taukei'aho, 17- Ollie Norris, 18- Pasilio Tosi, 19- Patrick Tuipulotu, 20- Samipeni Finau, 21- Finlay Christie, 22- Anton Lienert-Brown, 23- Damian McKenzie.

Árbitro: Pierre Brousset (FFR)

Asistente 1: Nic Berry (RA)

Asistente 2: Morné Ferreira (SARU)

TMO: Marius van der Westhuizen (SARU)

FPRO: Damon Murphy (RA)

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)