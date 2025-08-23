Rugby Championship: Gran recuperación sudafricana para ganar a los australianos

Por la segunda fecha del Rugby Championshiop, en partido disputado en Ciudad del Cabo, la selección de Sudáfrica se recuperó de la caída en la primera jornada y venció al XV de Australia por 30-22, a pesar del gran nivel demostrado por los Wallabies durante el partido .

En el arranque del partido, Handré Pollard, quien se ganó la titularidad para este encuentro, sumó los primeros tres puntos para su equipo a través de un penal.

A los cuatro minutos, los Wallabies sufrieron una baja significante:Tom Wright debió salir del encuentro por un golpe en la rodilla y en su lugar ingresó Andrew Kellaway.

Instantes después, nuevamente, Pollard sumó desde larga distancia y anotó el 6-0 parcial. Pero, a los siete minutos y en una sorpresa para todo el público presente, Nic White amagó, lanzó un rastrón rápido y Corey Toole, en su debut absoluto, apoyó el primer try del encuentro.

En una ráfaga, los Springboks respondieron a través de una buena recuperación: Handré Pollardlanzó un tremendo kick a Canan Moodie, quien recibió en soledad y llegó al ingoal para poner nuevamente al frente a los locales.

En un vibrante encuentro, Australia salió de manera contundente a quedarse con el segundo encuentro y a arremeter a su rival: tras dos penales sancionados a su favor, los Wallabiesescogieron ir al line-out, aunque en ambos perdieron el ataque y no lograron sumar.

Tras un constante ida y vuelta, al los 35 minutos, Sudáfrica volvió a incrementar la ventana. Kwagga Smith recibió debajo de los palos, aguantó los tackles y anotó su try para poner el encuentro por 20-7 a favor de los dirigidos por Rassie Erasmus, aunque ambos se fueron el entretiempo por 20-10gracias al penal de James O’Connor.

¿Qué pasó en el complemento?

En el arranque del segundo tiempo, los Wallabiesvolvieron a descontar. En esta oportunidad, tras un kick al fondo, Max Jorgersen aprovechó una desinteligencia en la defensa sudafricana y llegó al try. A los 67 minutos, en una especie de revancha de las dos situaciones que falló en la primera etapa, Australia fue nuevamente al line en un penal y esta vez tuvo sus frutos: Brandon Paenga-Amosa fue el encargado de zambullirse en el ingoal rival, aunque O’Connorno pudo acertar una conversión accesible y su equipo quedó un punto por debajo.

Pero, a falta de seis minutos para el cierre del partido, Kellawaycometió un insólito knock-on en su propio campo, lo que derivó un scrum a favor de los Springboks. Con su característica fortaleza de los forwards, tras una serie de pick and go, Eben Etzebeth anotó su try y decretó el 30-22 para los comandados por Erasmus.