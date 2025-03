River Plate y Talleres de Córdoba definen la Supercopa Internacional: hora, TV y formaciones

El Millonario llega a este partido de capa caída, tras la derrota en casa frente a Estudiantes de La Plata por 2 a 0. Debido al bajo rendimiento que mostró el equipo, Marcelo Gallardo introduciría varios cambios. En el fondo, la duda está entre Germán Pezzella y Paulo Díaz en la zaga, y entre Marcos Acuña y Milton Casco en el lateral por izquierda. Además, el Muñeco todavía no se define por Facundo Colidio o Miguel Borja para acompañar en la dupla de ataque a Sebastián Driussi.

image.png River Plate ya llegó a Paraguay para disputar la Supercopa Internacional

Además de poder sumar otro título a sus vitrinas, para River será una gran oportunidad para romper con una curiosa estadística: hace 84 años que no sale campeón en Sudamérica, en un país que no sea Argentina. El último antecedente fue la Copa Aldao de 1941, luego de un 1-1 con Nacional de Montevideo en Uruguay, tras quedarse con el partido de ida por 6 a 1. De ese día en adelante, River no pudo salir nuevamente campeón en Sudamérica. De todas formas, si logró la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid, y la Copa Intercontinental 1986 y la Suruga Bank 2015 en Japón.