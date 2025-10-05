River Plate y Rosario Central igualan en un duelo caliente

River Plate quiere levantar cabeza en el plano local, e intentará hacerlo cuando enfrente este domingo a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Millonario acumula dos derrotas consecutivas en el plano local.

Live Blog Post Empezó el complemento Live Blog Post Final del primer tiempo Live Blog Post PT: 46' Di María ganó ante Acuña, tiró centro y Véliz cabeceó a las manos de Armani Live Blog Post PT: 37' Malas noticias para River. Portillo recibió dos amarillas en cinco minutos, y dejó a su equipo con uno menos Live Blog Post PT: 21' Rosario Central reaccionó con el gol de Franco Ibarra, que la mandó a guardar tras el rebote de Armani en un tiro libre Live Blog Post PT: 9' ¡Gol de River! Quintero habilitó con clase a Borja, que se internó en el área y remató al primer palo ante la marca de Mallo. Arriba River Live Blog Post Empezó el partido Live Blog Post Así va Central: image Live Blog Post Los once del Millonario: image El Millonario golpeó primero, cuando sólo transcurrían 9 minutos. Juan Fernando Quintero fue la manija de una jugada que tuvo velocidad en el toque en campo contrario y la viveza del colombiano para meterle una buena pelota a Miguel Borja. El Colibrí ganó en el mano a mano con Facundo Mallo a pura potencia, y remató al primer palo para marcar el 1 a 0.

River Plate se puso en ventaja con gol de Borja: Embed ¡¡¡JUANFER FROTÓ LA LÁMPARA Y MIGUEL BORJA ROMPIÓ LA MALA RACHA PARA EL 1-0 DE RIVER VS. ROSARIO CENTRAL!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/TrYVyjH3VA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025 La respuesta Canalla se dio sobre 21 minutos, a través de un tiro libre de Di María donde el elenco de Núñez hizo todo mal. Acuña la dejó muerta en el intento por despejarla, Armani metió los puños pero no la sacó del área, y Colidio la intentó bajar con el pecho, dejándola boyando para que Franco Ibarra la mande al fondo de la red.

A partir de allí el trámite empezó a calentarse, y subió de tono a través del encontronazo de varios jugadores de ambos equipos. El que salió perjudicado con esa situación fue River, que sufrió dos amarillas seguidas a Portillo y quedó con un hombre menos.

Ibarra lo empató para Rosario Central: Embed LE QUEDÓ LA PELOTA Y LE ROMPIÓ EL ARCO A ARMANI: Ibarra estampó el 1-1 de Rosario Central contra River.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/nXe3LLFDKz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025 La polémica se instaló debido a que en la previa de la primera amonestación, Ibarra le cometió una fuerte infracción a Acuña que el árbitro no cobró, y que termino con la salida por lesión del Huevo.

La visita disimuló bastante bien la desventaja numérica hasta el cierre de la primera mitad, y sólo tuvo una chance en contra, al ganar Di María ante Acuña, tirar centro y que Véliz cabecee a las manos de Armani. Bronca en River por la primera amarilla a Portillo: Embed PORTILLO AGARRÓ DEL CUELLO A FIDEO DI MARÍA Y FUE AMONESTADO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Q9zusymLgL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025 Minuto a minuto y estadísticas: Embed