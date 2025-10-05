River Plate y Rosario Central igualan en un duelo caliente

River Plate quiere levantar cabeza en el plano local, e intentará hacerlo cuando enfrente este domingo a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Millonario acumula dos derrotas consecutivas en el plano local.
En el Gigante de Arroyito, River Plate empata 1 a 1 con Rosario Central por la fecha 11 del Clausura de la Liga Profesional.
El Millonario golpeó primero, cuando sólo transcurrían 9 minutos. Juan Fernando Quintero fue la manija de una jugada que tuvo velocidad en el toque en campo contrario y la viveza del colombiano para meterle una buena pelota a Miguel Borja. El Colibrí ganó en el mano a mano con Facundo Mallo a pura potencia, y remató al primer palo para marcar el 1 a 0.
La respuesta Canalla se dio sobre 21 minutos, a través de un tiro libre de Di María donde el elenco de Núñez hizo todo mal. Acuña la dejó muerta en el intento por despejarla, Armani metió los puños pero no la sacó del área, y Colidio la intentó bajar con el pecho, dejándola boyando para que Franco Ibarra la mande al fondo de la red.
A partir de allí el trámite empezó a calentarse, y subió de tono a través del encontronazo de varios jugadores de ambos equipos. El que salió perjudicado con esa situación fue River, que sufrió dos amarillas seguidas a Portillo y quedó con un hombre menos.
La polémica se instaló debido a que en la previa de la primera amonestación, Ibarra le cometió una fuerte infracción a Acuña que el árbitro no cobró, y que termino con la salida por lesión del Huevo.
La visita disimuló bastante bien la desventaja numérica hasta el cierre de la primera mitad, y sólo tuvo una chance en contra, al ganar Di María ante Acuña, tirar centro y que Véliz cabecee a las manos de Armani.