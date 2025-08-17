vivo

River Plate y Godoy Cruz iempatan en el Monumental

River Plate iguala 1 a 1 con Godoy Cruz en el Más Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Por la 5° fecha de la Liga Profesional, Godoy Cruz se mide con River Plate
Los Andes | Redacción Deportes
River Plate y Godoy Cruz juegan en el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputa en el estadio Más Monumental, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

PT: 8' Empató el Tomba. Azumendi la bajó para Andino, que condujo con calidad en soledad, y recibió el centro para definir ante Rivero. 1 a 1

PT: 3' Golazo de River. Dadín pivoteó, y Driussi la colgó del ángulo para el 1 a 0

Empezó el partido

Los once de River Plate:

image

Formación de Godoy Cruz:

image

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

